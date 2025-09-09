Hämeessä ammattiosaajien saatavuus haastaa yritysten kilpailukykyä lähivuosina
Hämeen kauppakamarin osaajakyselyn mukaan jopa lähes 90 prosenttia hämäläisyrityksistä arvioi ammattiosaajien saatavuuden haastavan yrityksensä kilpailukykyä seuraavien viiden vuoden aikana. ”Samaan aikaan olemme huolestuneita siitä, että Hämeessä vastanneista yrityksistä vain noin viidennes koki, että ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeessä vastanneista jopa lähes 90 prosenttia arvioi ammattiosaajien saatavuuden haastavan paljon tai vähän yritysten kilpailukykyä seuraavien viiden vuoden aikana, kun vastaava osuus koko Suomessa on yli 81 prosenttia. Myös työelämään tulevien nuorten osaamistaso ja valmiudet haastavat hieman yli 83 prosenttia hämäläisyrityksistä. Muina haasteina yritykset mainitsevat myös saatavilla olevan työvoiman työkyvyn ja työssäjaksamisen.
Vastanneista hämäläisyrityksistä hieman yli 26 prosenttia kertoo, että ammattiosaajista on suurin pula. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista suurin pula on lähes 16 prosentilla ja yliopistokoulutetuista yli 10 prosentilla vastanneista yrityksistä.
Hämeessä vastanneista yrityksistä yli 42 prosenttia on ottanut ammatillisesta oppilaitoksesta hiljattain valmistuneita nuoria töihin viimeisen kahden vuoden aikana, kun vastaava osuus koko Suomessa on 35 prosenttia. Vastaavasti korkeakoulusta hiljattain valmistuneita nuoria on viimeisen kahden vuoden sisällä ottanut töihin vain 18 prosenttia hämäläisyrityksistä, kun vastaava osuus koko Suomessa on liki 28 prosenttia.
Hämeessä vastanneista yrityksistä vain noin viidennes koki, että ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Erityisesti yritykset olivat tyytyväisiä ammattiin valmistuneiden kykyyn oppia uutta ja sietää muutosta sekä perustaitoihin.
Hämeen kauppakamari on tänä vuonna aloittanut työelämäauditoinnin yhteistyössä alueensa oppilaitosten ja yritysten kanssa. Ensimmäinen työelämäauditointi toteutettiin Forssassa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä ja seuraavat auditoinnit toteutetaan Koulutuskeskus Salpauksen kanssa Lahdessa. ”Työelämäarvioinnin tavoitteena on vahvistaa yritysten ja oppilaitoksen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta tiivistyneen yhteistyön avulla. Lisäksi työelämäauditoinnin tavoitteena on käytännön yhteistyön edistäminen yritysten ja oppilaitosten välillä. Sen tuloksena osaamisen työelämävastaavuus paranee”, Vanhala kertoo.
Vastanneista hämäläisyrityksistä jopa lähes 82 prosenttia arvioi korkeakouluista valmistuneiden osaamisen vastaavan hyvin työelämän tarpeita, kun vastaava osuus koko Suomessa on 53 prosenttia. Hämäläisyritykset olivat tyytyväisiä erityisesti korkeakoulusta valmistuneiden yleistaitoihin, esimerkiksi ICT-, kieli- ja viestintäosaamiseen. Lisäksi yritykset olivat tyytyväisiä valmistuneiden taitoihin toimia työpaikalla ja työyhteisössä.
Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 18.8.–22.8.2025 ja siihen vastasi 1035 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Hämeen kauppakamarin alueelta kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 66, joista teollisuusyritysten osuus on liki 35 prosenttia ja palveluyritysten 30 prosenttia. Vastanneista kolmannes on yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat ja vastanneista yrityksistä 74 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
