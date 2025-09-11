Kiuruveden Lapinsalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä
Lapinsalon hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Kiuruveden keskustasta pohjoiseen, Lapinsalon alueella. YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena Pohjois-Savon ELY-keskukselle 17.11.2025 mennessä. Hankkeen esittely- ja yleisötilaisuus järjestetään 22.10.2025 Kiuruveden kulttuuritalolla.
Valorem Energies Finland Oy:n Lapinsalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on nähtävänä lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 17.11.2025.
Lapinsalon tuulivoimahankealue sijaitsee Pohjois-Savossa, Kiuruveden kaupungin alueella, noin 15 kilometriä Kiuruveden keskustasta pohjoiseen. Hankealueen pinta-ala on noin 8690 hehtaaria.
YVA-menettelyssä kaksi vaihtoehtoa
YVA-menettelyssä tuulivoimahankkeelle tutkitaan kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 hankealueelle rakennetaan enintään 44 voimalaa ja vaihtoehdossa 2 enintään 38 voimalaa. Yksikköteho on 7–10 megawattia (MW) ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi hankealueelle rakennetaan muu tarvittava infrastruktuuri, mm. huoltotiet, tuulivoimapuiston oma sähköasema sekä alueen sisäinen maakaapelointi voimaloiden ja sähköaseman välille.
Lapinsalon hankkeen sähkönsiirtoa suunnitellaan yhdessä Konnunsuon ja Pilpankankaan tuulivoimahankkeiden kanssa. Hankkeen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa liittymällä alueelle rakennettavalla Murtoperä-Vuolijoki 400 kV:n voimajohdolla valtakunnan verkkoon. Sähkönsiirrolle on vireillä erillinen voimajohto-YVA (Murtoperä-Vuolijoki 400 kV voimajohtohanke). Lapinsalon hankealueen poikki kulkee Vuolijoki-Pyhäjärvi voimalinja. Fingrid Oyj on suunnitellut toteuttavansa Elenian 110 kV voimajohdon rinnalle uuden 400+110 kV voimajohdon, johon hankkeiden liittyminen on tarkoitus toteuttaa. Hankkeet liittyisivät valtakunnan verkkoon uudella sähköasemalla, joka sijoittuisi noin 6–12 km hankealueesta koilliseen Ruuvalanperän suunnalle. Hankealueelle, Rikkasuon tuntumaan, tullaan sijoittamaan oma sähköasema, johon voimalat kytketään maakaapelein.
Nähtävillä olevasta YVA-selostuksesta voi jättää lausuntoja ja mielipiteitä 17.11.2025 asti
Nyt nähtävillä oleva YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima selvitys hankkeen eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. YVA-selostus ja sitä koskeva kuulutus on nähtävillä verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/kiuruvesilapinsalotuulivoimaYVA.
Paperimuodossa selostukseen voi tutustua ajalla 18.9.-17.11.2025 seuraavissa paikoissa virastojen normaaleina aukioloaikoina: Pohjois-Savon ELY-keskus (Kallanranta 11, 70100 Kuopio), Kiuruveden kaupungintalo (Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi), Vieremän kunnanvirasto (Myllyjärventie 1, Vieremä), Pyhännän kunnantalo (Manuntie 2, Pyhäntä) ja Pyhäjärven kaupungintalo (Ollintie 26, 86800 Pyhäjärvi).
Kaikki voivat esittää mielipiteensä nyt nähtävillä olevasta arviointiselostuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 17.11.2025. Mielipiteen voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio. ELY-keskus toivoo, että lausunnot ja mielipiteet toimitetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa.
Esittelytilaisuus pidetään lokakuussa
Hanketta ja YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään Kiuruvedellä (Kiuruveden kulttuuritalo, Lähteentie 10, 74700 Kiuruvesi) 22.10.2025 klo 17–20 (kahvitarjoilu klo 17 alkaen). YVA-selostuksen esittelyosuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä, osallistumislinkki julkaistaan lähempänä tilaisuutta osoitteessa www.ymparisto.fi/kiuruvesilapinsalotuulivoimaYVA.
