Kauppakamarikysely: Yritykset toivovat panostuksia nuorten ammattiosaamisen vahvistamiseen – vaikuttaa kilpailukykyyn
Kauppakamarien osaajakyselyn mukaan yli 80 prosenttia yrityksistä kokee nuorten osaamistason ja valmiuksien haastavan niiden kilpailukykyä tulevina vuosina. Vain alle kolmannes vastaajista arvioi, että ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Yritykset toivovatkin maan poliittiselta johdolta toimia nuorten työelämään pääsyn, perustaitojen ja ammattiosaamisen vahvistamiseen.
Kyselyyn vastanneiden yritysten arvioiden mukaan tulevina vuosina niiden kilpailukykyä haastaa kaikista eniten nuorten osaamistaso ja työvoiman työkyky. Jopa 48 prosenttia vastanneista näki nuorten osaamistason ja valmiuksien haastavan kilpailukykyä paljon, ja 33 prosenttia ainakin vähän.
”Yrityksissä nähdään nuorissa ja ammattiosaamisessa valtavasti potentiaalia, mutta yritykset kantavat huolta riittävästä opetuksen määrästä ja vaatimustasosta”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Yritykset, jotka ovat rekrytoineet alueensa korkeakoulusta hiljattain valmistuneita nuoria, ovat heidän osaamiseensa pääsääntöisesti tyytyväisiä. Vastanneista 29 prosenttia arvioi ammattiin valmistuneiden osaamisen vastaavan työelämän tarpeita.
“Nuorten saamaan opetuksen määrään, vaatimustasoon ja opiskelukulttuuriin kannattaisi kiinnittää nyt huomiota. Nuorten kasvuun ja kaverisuhteisiin liittyvät tarpeet, käsitys työelämästä ja kyky kantaa vastuuta opiskelustaan ovat usein aika erilaista kuin nelikymppisillä alanvaihtajalla. Yritykset pitävät tärkeänä satsata tähän juuri nyt, sillä nuorissa on maamme tulevaisuus”, Pulkkinen sanoo.
Kauppakamarien jäsenyrityksilleen elokuun puolivälissä tekemään kyselyyn vastasi reilut tuhat yritystä.
Kännykkäkielto myös toiselle asteelle
Yrityksiä huolettaa kyselyn mukaan ammattiin valmistuneiden ammattiosaamisen lisäksi taidot toimia työpaikalla ja työyhteisössä. Yksi ratkaisu haasteisiin on kännykkäkiellon ulottaminen toisen asteen oppilaitoksiin
”Koulun arki tarjoaa loistavan harjoituskentän työelämätaitojen oppimiselle. Esimerkiksi kännykkäkiellon laajentaminen toisen asteen oppilaitoksiin voisi auttaa nuoria keskittymään paremmin ja toimimaan aktiivisemmin yhdessä – aivan kuten työpaikoilla tarvitaan”, Pulkkinen ehdottaa.
Ammattiosaajien saatavuus ei tällä hetkellä ole yrityksille merkittävä haaste, mutta suhdannetilanteen muuttuessa tilanne voi kääntyä nopeasti. Ennen kaikkea Pulkkisen mielestä kannattaisi kuitenkin kiinnittää huomiota osaamisen tasoon eikä osaajien määrään.
”Suhdanne on nyt rauhallinen, mutta talouden piristymisestä on jo merkkejä. On oikea hetki varmistaa, että ammattiosaajia, joilla on asenne kunnossa ja taidot ajan tasalla, on tarjolla, kun kasvu kiihtyy”, sanoo Pulkkinen.
Seuraavalle hallitukselle viesti: nuorten osaaminen on avain kasvuun
Kyselyssä yritykset nimesivät tärkeimmät toimet osaavan työvoiman turvaamiseksi seuraavalle hallitukselle. Tärkeimpänä yritykset pitivät toimia, joilla työn vastaanottamisesta tulisi kannattavampaa, mutta heti seuraavana kärjessä olivat toimet perustaitojen ja ammattiosaamisen vahvistamiseksi. Tämän vaihtoehdon valitsi 50 prosenttia yrityksistä.
”Koulutuspoliittinen keskustelu on viime vuosina kiteytynyt paljon koulutustason ja määrällisten tavoitteiden ympärille, mutta nyt kannattaisi palauttaa huomio myös osaamistasoon eli osaamisen laatuun. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuu jo huippuosaajia, mutta erot ovat suuria – meillä olisi mahdollisuus siihen, että yhä useampi nuori voisi saada vahvat perustaidot ja laaja-alaiset valmiudet työuralle ja elinikäiseen oppimiseen", Pulkkinen kiteyttää.
Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 18.8.-22.8.2025 ja siihen vastasi 1035 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
