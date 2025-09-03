MOVE·5D:n ”The Essence of Taste” sai lämpimän vastaanoton ensi-illassa

Kolmetuntinen illallinen kuljettaa vieraat makumatkalle maailman ympäri: kahdeksaan kohteeseen, kahdentoista ruokalajin ja täysin uuden visuaalisen tarinan siivittämänä. Illan aikana tila muuntautuu 360-asteen projisointien ja äänimaailman avulla kerta toisensa jälkeen uuteen maisemaan.

“Halusimme rakentaa kokemuksen, joka yhdistää ruokamatkailun ja elämyksellisyyden aivan uudella tasolla. Jokainen illan kohde on kuin pieni pysähdys maailman eri kolkissa – ruokien, äänien ja visuaalisten elämysten siivittämänä. Ensi-illan yleisön reaktiot kertoivat, että tämä onnistui – ihmiset uppoutuivat täysin hetkeen,” kertoo Logomon ravintolatoimenpäällikkö Kristian Karnell.

Asiakkaiden kommentit puhuvat puolestaan

Illallisen jälkeen kerätyissä palautteissa vieraat kuvasivat kokemusta muun muassa “unohtumattomaksi”, “kuin olisi kiertänyt Michelin-ravintoloita yhden illan aikana” ja “täydelliseksi aistikokemukseksi”. Myös puhelimien käyttökielto sai kiitosta: illan aikana saattoi keskittyä täysin hetkeen ilman häiriöitä.

Korkeatasoinen menu – makuja maailmalta, raaka-aineet läheltä

Illan menu koostuu 12 ruokalajista, joissa yhdistyvät paikalliset, laadukkaat raaka-aineet ja eri keittiöiden inspiroimat maut. MOVE·5D:n filosofiaan kuuluu selkeys ja aitous: annokset syntyvät käsityönä ilman turhaa kikkailua, jotta raaka-aineiden omat tarinat pääsevät oikeuksiinsa.

Illalliset jatkuvat koko syksynThe Essence of Taste -illallisia järjestetään torstaista lauantaihin koko syksyn ajan. Illallisen hinta on 269 € ja se sisältää myös juomapaketin. Paikkoja on rajoitetusti ja ne varataan nopeasti.



Tietoa MOVE·5D:stä

Logomon MOVE·5D on uniikki immersiivinen tila, jossa ruoka ja tarinankerronta yhdistyvät kaikille aisteille. Konsepti hyödyntää 360°-kuvaprojisointia, äänisuunnittelua ja tarkkaan rytmitettyä valaistusta luodakseen illallisia, jotka ovat yhtä aikaa esitys, matka ja illallinen.

MOVE·5D:n ensimmäinen konsepti vei vieraat saariston mystiikkaan, toinen puolestaan syvensi elämystä VARES-maailmaan yhteistyössä Solar Filmsin kanssa. Kolmas kokonaisuus, The Essence of Taste, vie vieraat matkalle maailman ympäri – ilman että tarvitsee poistua Turusta.