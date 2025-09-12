Suomen Yrittäjät julkaisi varautumisoppaan pk-yrittäjille – kriisit eivät kysy aikaa tai lupaa
Suomen Yrittäjät on julkaissut kattavan varautumisoppaan, joka tarjoaa pk-yrittäjille konkreettisia työkaluja häiriötilanteisiin varautumiseen. Jokaisen yrityksen tulisi varautua vähintään 72 tunnin häiriötilanteeseen. "Moni yrittäjä on viime vuosina joutunut karvaasti huomaamaan, että varautuminen ei ole vain suuryritysten asia. Se on osa jokapäiväistä yrittäjyyttä", Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.
Oppaassa käsitellään tilanteita, jotka voivat yllättää yrityksen arjessa: suurimman asiakkaan maksuvaikeudet, sähkön tai vedenjakelun keskeytyminen, tietomurrot, internet-yhteyden katkokset sekä toimitusvaikeudet raaka-aineissa tai komponenteissa.
Oppaan tarkoituksena on herättää yrittäjiä ja koko yhteiskuntaa varautumisen ja turvallisuuden laajaan kokonaisuuteen. Samalla korostetaan pk-yritysten merkitystä yhteiskunnan toimintakyvyn turvaamisessa erityisesti kriisiaikoina.
Oppaan on laatinut yhdessä Yrittäjien varautumisryhmän kanssa Antti Neimala, joka on työskennellyt muun muassa osastopäällikkönä työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtajana sekä varatoimitusjohtajana Suomen Yrittäjissä.
”Keskeinen viesti on, että jokaisen yrityksen ja jokaisen yrittäjän on huolehdittava varautumisesta itse. Viranomaiset eivät turvaa yritysten toiminnan jatkuvuutta häiriötilanteissa”, Antti Neimala sanoo.
Näin pk-yrittäjän tulee varautua
Oppaassa esitellään "PK-yrittäjän varautumisen timantti", joka koostuu seitsemästä osa-alueesta:
- Elintärkeät toiminnot – tunnista ja turvaa yrityksen ydintoiminnot kuten sähkönsaanti ja tietojärjestelmät.
- Uhkat – ennakoi riskejä ja hyödynnä vakuutuksia sekä riskienhallintatyökaluja.
- Johtaminen – integroi varautuminen osaksi yrityksen strategiaa ja päivittäistä johtamista.
- Henkilöstö – kouluta ja kannusta henkilöstöä toimimaan häiriötilanteissa.
- Verkostot – varmista alihankkijoiden ja kumppanien toimintakyky kriisitilanteissa.
- Yritysvara 72 tuntia – ota käyttöön vähintään kolmen vuorokauden yritysvara.
- Viestintä – viesti avoimesti ja oikea-aikaisesti henkilöstölle ja sidosryhmille.
Oppaan voi ladata Suomen Yrittäjien verkkosivuilta. Se on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat vahvistaa kriisinkestävyyttään ja varautua tulevaisuuden epävarmuuksiin.
