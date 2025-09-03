Miltä näyttää it-alan työllisyys? Näistä osaajista on huutava pula

It-ala on tunnettu kovista palkoista ja osaajien headhuntauksesta eli suorahausta. Mutta miten taloudellisesti vaikeat vuodet ovat kohdelleet alaa, ja millaista erityisosaamista nyt etsitään?

Duunitorilla julkaistiin tammi–elokuussa yli 6 000 tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 16 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Ilmoitusten lukukerrat taas kasvoivat noin 23 prosenttia.

Samalla jaksolla kaikkien alojen ilmoitukset laskivat noin 26 prosenttia viime vuodesta ja useimmilla aloilla merkittävästi enemmän kuin tieto- ja tietoliikennetekniikassa.

It-alalla lasku on siis selvästi pienempi kuin markkinalla ylipäätään. 15 eniten työllistävästä alasta ainoastaan rakennusalalla ilmoitukset laskivat vähemmän kuin tieto- ja tietoliikennetekniikassa.

”Kymmenen vuoden säteellä it-alan työn kysyntä on kasvanut voimakkaasti, mutta viime vuosina se on hiipunut. Yritykset palkkasivat aiemmin osaajia etukenossa, mutta ovat joutuneet vähentämään henkilöstöä, kun eivät ole päässeet kasvutavoitteisiinsa. Tämä näkyy erityisesti konsulttitaloissa. Nyt havaittavissa on elpymisen merkkejä, joten ehkä aallonpohja on jo saavutettu. Käänne ei kuitenkaan vielä näy avoimissa työpaikoissa, kertoo Duunitorin teknologiajohtaja Kim Salmi.

Työmarkkinatilanne on myös maltillistanut alan palkkakehitystä. Tosin Salmen mukaan huippuosaajille maksetaan edelleen korkeita palkkoja. Ohjelmistokehittäjän keskimääräinen palkka on Duunitorin palkkavertailun mukaan reilut 4 400 euroa, mutta kovapalkkaisimmat kehittäjät voivat saada jopa yli 10 000 euron kuukausipalkkaa.

Jakautunut markkina – tällaisia osaajia etsitään eniten

It-alalla osan on vaikea löytää töitä, kun taas toisista tekijöistä on huutava pula. Osaaminen ratkaisee.

”Markkina on polarisoitunut: generalisteista ja junioreista on ylitarjontaa, kun taas kokeneista tekijöistä ja erityisosaajista on edelleen selvä pula. Maailmalla teknologiajätit ja tekoäly-startupit kilpailevat huipputason tekoälyn ja koneoppimisen osaajista, jotka ovat usein tohtoreja. Tarvittava osaaminen on kuitenkin syvää ja kapeaa, joten kyse ei ole samanlaisesta buumista kuin 2010-luvun loppupuolella, kun oli mittava pula kokeneista kehittäjistä”, Salmi sanoo.

”Tässä tilanteessa työnantajat rekrytoivat varovaisemmin ja keskittyvät täsmäosaajiin. Junioreiden sisääntuloalustat, kuten konsulttitalojen trainee-ohjelmat, ovat vähentyneet, mikä vaikeuttaa alalle pääsyä. Toisaalta kilpailu konkareista on kiristynyt, ja he voivat neuvotella paremmista työehdoista. Osa yrityksistä on joutunut lykkäämään projekteja tai investointeja, kun sopivaa erikoisosaamista ei ole löytynyt.”

Kysyttyä on etenkin tekoäly-, data-, pilvi-, kyberturva- ja SRE (Site Reliability Engineering) -osaaminen. Myös tietyn toimialan, kuten finanssialan, osaamiselle on usein kova tarve.

Yritykset haluavat nyt tuoda tekoälyn osaksi lähes kaikkea toimintaansa. Yhtenä esimerkkinä Salmi nostaa tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen, johon liittyy niin sanottu vibe coding -ilmiö. Se mahdollistaa sovellusten rakentamisen luonnollisella kielellä ja tekee koodauksesta saavutettavampaa muillekin kuin ohjelmoijille. Samalla ilmiö lisää kyberturvaosaajien kysyntää ja on synnyttänyt uudenlaisen roolin kokeneille kehittäjille, jotka profiloituvat korjaamaan tekoälyn tuottaman koodin ongelmia.

Näillä alueilla on eniten it-alan töitä

It-alan työt keskittyvät kasvukeskuksiin ja etenkin pääkaupunkiseudulle. Näillä alueilla julkaistiin tammi–elokuussa eniten tieto- ja tietoliikennetekniikan työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa viime vuoteen):

Uusimaa: noin 3 450 ilmoitusta (–16 %) Pirkanmaa: noin 540 ilmoitusta (+4 %) Pohjois-Pohjanmaa: noin 210 ilmoitusta (+7 %) Varsinais-Suomi: noin 190 ilmoitusta (–29 %) Keski-Suomi: noin 180 ilmoitusta (–14 %)

Miten houkutella it-alan osaajia?

Nämä asiat vaikuttavat Duunitorin työnhakijatutkimuksen (2024) mukaan eniten, kun tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen ammattilaiset harkitsevat työpaikkaa:

Työaikojen joustavuus Oikeudenmukaisuus Kilpailukykyinen palkka Työturvallisuus Etätyömahdollisuudet

”Esimerkiksi etätyömahdollisuus on alan osaajille tärkeämpi kriteeri kuin useimmilla muilla aloilla. Etä- tai hybridityön käytäntöjä kannattaa siis punnita ja viestiä niistä selkeästi hakijoille”, Salmi sanoo.

”Samoin avoimuus palkan suhteen auttaa löytämään parhaat osaajat. It-alan toimijat ovatkin olleet edelläkävijöitä palkka-avoimuudessa, ja alan tekijät ovat tottuneet siihen myös suorahaussa. Palkkahaitari kannattaa siis ehdottomasti kertoa työpaikkailmoituksessa.”

Tällä hetkellä Duunitorilla on yli 1 000 tieto- ja tietoliikennetekniikan työpaikkailmoitusta, joista vain noin 8 prosentissa kerrotaan tehtävän palkka euroina.

Salmi kannustaa työnantajia tekemään rekrytointiprosessista fiksumman ja kevyemmän. Alan kokeneet ja kysytyt ammattilaiset eivät perusta kankeasta työnhausta.

It-alan osaajat arvostavat myös sitä, että käytössä on nykyaikaiset teknologiat. Monille kehittäjistä on lisäksi tärkeää jakaa osaamista vaikkapa niin, että työpaikka sallii avoimen lähdekoodin projekteihin osallistumisen.

