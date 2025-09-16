SDP:n Elisa Gebhard: Suomen on jättäydyttävä pois euroviisuista, jos Israelia ei suljeta ulos

SDP:n Filatov: Sosiaalinen eheys on särkynyt 13.9.2025 15:00:00 EEST | Tiedote

Suomen suurin haaste ei ole talous, vaan sosiaalisen eheyden säilyttäminen. Suomi on rakentunut pitkälti keskinäiselle luottamukselle – sille, että jokainen saa tarvitessaan tukea ja että säännöt ovat kaikille samat. Jos kuilu hyväosaisten ja heikommin pärjäävien välillä kasvaa liian suureksi, tämä luottamus alkaa murentua.