SDP EDUSKUNTA

SDP:n Elisa Gebhard: Suomen on jättäydyttävä pois euroviisuista, jos Israelia ei suljeta ulos

16.9.2025 16:40:47 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Alankomaat, Irlanti, Islanti, Slovenia sekä euroviisujen rahoittajamaa Espanja ovat ilmoittaneet vetäytyvänsä ensi vuoden euroviisuista, jos Israel osallistuu kilpailuun Gazan verilöylyn jatkuessa. Myös Suomessa tulisi tehdä sama päätös, sanoo SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

 - Israelin toiminta Gazassa on ylittänyt jo kauan sitten kaikki inhimillisyyden ja hyväksyttävyyden rajat. Viimeksi tänään julkistetussa YK:n riippumattoman tutkintakomission raportissa todetaan, että Israelin toiminta täyttää kansanmurhan kriteerit. Myös YK:n ihmisoikeusvaltuutettu totesi todisteiden alkavan kasautua siitä, että Israel syyllistyisi kansanmurhaan Gazassa, toteaa Gebhard.

Gebhardin mukaan Israelin osallistumista euroviisuihin ei voi oikeuttaa sillä, että kyseessä ei ole poliittinen tapahtuma.

 - Venäjä suljettiin pois euroviisuista sen aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Jos samaa ei tehdä Israelin kohdalla, lähettää Euroopan yleisradiounioni EBU viestin, että Israelin toiminta ei ole yhtä tuomittavaa. Tämä puolestaan auttaa Israelia oikeuttamaan epäinhimillistä toimintaansa Gazassa, ja tarjoaa maalle mahdollisuuden oman imagonsa kiillottamiseen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
