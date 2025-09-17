Falcony laajentaa vähittäiskaupan ratkaisujaan – ruotsalainen MarketCheck osaksi WeKomply-konsernia

Yrityskaupan myötä Falcony laajentaa jalanjälkeään vähittäiskaupan ja ruokapalveluiden segmenteissä vahvistaen entisestään asemaansa pohjoismaisilla markkinoilla. MarketCheckin mukanaan tuoma syvä asiantuntemus monitoimipaikkayritysten palvelemisesta mahdollistaa Falconyn tarjoaman lisäarvon kasvattamisen erityisesti vähittäiskaupan ja pikaruoka-alan asiakkaille.

MarketCheckin kehittämä ohjelmisto on suunniteltu tukemaan monitoimipaikkayrityksiä ketjulaajuisen vaatimustenmukaisuuden, laadunvarmistuksen ja operatiivisen erinomaisuuden saavuttamisessa. Yhtiön ratkaisut tarjoavat joustavan näkymän, jonka avulla keskitetyt toiminnot voivat ohjata, seurata ja analysoida yksikkötason suorituskykyä samalla virtaviivaistaen viestintää yksittäisten toimipaikkojen henkilöstön välillä.

Vuonna 2007 perustetun MarketCheckin asiakaslähtöinen toimintatapa ja toimialaosaaminen ovat vakiinnuttaneet yhtiön luotetuksi kumppaniksi useille vähittäiskaupan ja ruokapalvelualan toimijoille. Yhtiö on noussut johtavaksi toimijaksi omassa segmentissään sekä Ruotsissa että laajemmin Pohjoismaissa. Nyt yhtiö liittyy osaksi Falconya, joka on yksi WeKomply-konsernin johtavista brändeistä.

"Missiomme on aina ollut auttaa organisaatioita osallistamaan henkilöstöä ja vahvistamaan vaatimustenmukaisuutta eri toimialoilla. MarketCheckin asiakaslähtöinen toimintatapa ja asiantuntemus avaavat meille uusia mahdollisuuksia Pohjoismaissa", sanoo Arttu Vesterinen, Falconyn toimitusjohtaja.

MarketCheck jatkaa asiakkaidensa palvelemista yhtiön perustajien ja johtoryhmän tuella. Yritys hyötyy samalla konsernin parhaista käytännöistä ja laajennetuista resursseista, joiden avulla pyritään kasvattamaan asiakkaille luotavaa arvoa entisestään.

"Falconyn ja WeKomplyn kanssa yhdistyminen merkitsee uuden luvun alkamista MarketCheckin tarinassa, mutta lupauksemme asiakkaillemme säilyy muuttumattomana: tarjoamme jatkossakin erinomaisia ratkaisuja, jotka edistävät laatua, vaatimustenmukaisuutta ja operatiivista erinomaisuutta", toteaa Per Landberg, MarketCheckin toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

Tietoja MarketCheckistä

MarketCheck on digitaalisiin tarkastus- ja tehtävienhallintaratkaisuihin erikoistunut ohjelmistoyritys, jonka asiakkaina on johtavia vähittäiskauppa- ja pikaruokaravintolaketjuja ympäri Pohjoismaita. Yhtiön ratkaisut tarjoavat joustavan näkymän, jonka avulla keskitetyt toiminnot voivat ohjata, seurata ja analysoida yksikkötason suorituskykyä samalla virtaviivaistaen viestintää yksittäisten toimipaikkojen henkilöstön välillä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa. Lisätietoja osoitteessa www.marketcheck.se

Tietoja Falconysta

Falcony (osa WeKomply-konsernia) on ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut HSEQ-, turvallisuus-, tila-, riski- ja ESG-hallintaan liittyvään toimintaan. Yritys palvelee satoja asiakkaita eri toimialoilla, kuten vähittäiskaupassa, teollisuudessa ja kiinteistöalalla. Falconyn avulla organisaatiot voivat raportoida, seurata ja analysoida erilaisia tarkastuksia, havaintoja, vaaratilanteita. Intuitiivinen käyttöliittymä edistää läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja jatkuvaa parantamista. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.falcony.io

Tietoja WeKomplystä

WeKomply on johtava pohjoismainen ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä julkiselle sektorille räätälöityihin vaatimustenmukaisuuden, tarkistuslistojen, dokumentoinnin ja riskienhallinnan ratkaisuihin. WeKomplyn ratkaisut antavat organisaatioille mahdollisuuden ylläpitää sääntelystandardien noudattamista, parantaen samalla toiminnan tehokkuutta. WeKomplyn pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, Tanskassa, ja se palvelee nopeasti kasvavaa yli 10 000 asiakkaan joukkoa yli 30 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta www.wekomply.com

Tietoa VIA equitystä

VIA equity on johtava pohjoiseurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa ohjelmisto- ja IT-palveluyrityksiin. VIA keskittyy kannattavien pienten ja keskisuurten yritysten yritysostoihin Pohjoismaissa ja DACH-alueella. VIA equity hallinnoi viittä rahastoa, joista pelkästään viimeisimmässä on 250 miljoonaa euroa sidottua pääomaa tunnustetuilta kansainvälisiltä sijoittajilta. Via equityn pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, Tanskassa. Lisätietoja osoitteessa www.viaequity.com