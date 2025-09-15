Espoon kulttuuri- ja nuorisolautakunta avasi valtuustokauden talous- ja avustusasioilla
Uudella kokoonpanolla aloittanut kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi keskustelevan ensimmäisen kokouksen, jossa se käsitteli talousarvioita- ja suunnitelmia sekä myönsi kulttuurin tapahtuma- ja projektiavustuksien päätöserän.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta teki vuoden 2026 talousarviota, vuosien 2027-2028 taloussuunnitelmaa ja vuosien 2026-2035 investointiohjelmaa koskevan esityksen oman vastuualueensa osalta.
Lautakunta valtuutti kulttuurijohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön jättämään Espoon kaupungin lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen taiteen perusopetuksen lainsäädännön uudistamiseen.
Kokouksessa esiteltiin kulttuurin tulosyksikön ja nuorisopalveluiden vuoden 2025 talousarvion ja strategian osavuosikatsaukset sekä valtuustoaloite lasten ja nuorten Tempo-orkesterin perustamisedellytysten selvittämisestä.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta myönsi tapahtuma- ja projektiavustuksia neljälle taholle yhteensä 12 500 euroa.
Muut asiat
Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.
Yhteyshenkilöt
Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tapio Erma I toisen asteen koulutuksen johtaja I p. 0468773216
