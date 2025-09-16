Vihreät kansanedustajat Suomesta ja Ruotsista tyrmäävät pääministeriensä kirjeen komission puheenjohtajalle

Pääministerit Orpo ja Kristersson väittävät tukevansa EU:n yhteisiä ilmastotavoitteita, mutta vaativat samalla lupaa poiketa jo sovitusta. Todellisuudessa tämä tekee heidän tukensa vuoden 2040 ilmastotavoitteelle ehdolliseksi.

Pääministerien vetoomusta lukiessa on hyvä muistaa, että heidän hallituksensa eivät ole edes yrittäneet tehdä mitään maankäyttösektorin hiilinielun kasvattamiseksi. Nämä toimet ovat loistaneet poissaolollaan, vaikka ne olisivat erittäin kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa, sanovat Le Moine ja Mikkonen.

Kansanedustajat Mikkonen ja Le Moine ovat juuri edustaneet maitaan Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien kokouksessa Oslossa. He pitävät käsittämättömänä, että Ruotsin ja Suomen pääministerit haluavat heikentää metsien ympäristötyötä samaan aikaan, kun Pohjoismaat ovat yhdessä sitoutuneet ilmastoneutraaliuden ja luontopositiivisuuden visioon.

Metsähakkuiden vähentäminen ja kiertoaikojen pidentäminen on tehokkain tapa vahvistaa metsämaan nielua, ja tutkimus on tästä yhä selkeämpää. Pääministerien väitteet siitä, että se tuhoaisi maiden taloudet, eivät pidä paikkaansa. Esimerkiksi uusi suomalainen raportti aiheesta osoitti täysin päinvastaista, metsänielujen vahvistaminen kasvattaa myös taloutta ja luonnon monimuotoisuutta.

Metsillä on merkittävä rooli sekä Suomen että Ruotsin talouksissa, mutta metsien käytön on oltava kestävällä tasolla, mitä se ei tällä hetkellä ole ilmaston, luonnon monimuotoisuuden tai resurssitehokkuuden näkökulmasta. Sen sijaan, että pääministerit pyytävät EU:lta lupaa jatkaa kohtuuttoman suuria hakkuita, heidän tulisi ohjata maidensa metsäteollisuutta kohti uudistuksia. Olisi järkevämpää, jos pääministerit lähettäisivät kirjeitä ja vetoaisivat komissioon, jotta se edistäisi keinoja vauhdittaa hiili- ja luontoarvomarkkinoita, mikä tekisi suomalaisista ja ruotsalaisista metsänomistajista voittajia yhdessä ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kanssa, Le Moine ja Mikkonen toteavat.

Ilmaston lämpeneminen on jo aiheuttanut merkittäviä vahinkoja ja taloudellisia tappioita paljosti myös metsätalouteen. Nämä lisääntyvät ilmaston lämmetessä. Pohjoisessa ilmasto lämpenee maapallon keskiarvoa nopeammin, joten meillä on erityinen intressi varmistaa, että kaikki maat sitoutuvat ilmastotoimiin. Tämä ei toimi, jos me itse olemme ensimmäisenä vaatimassa myönnytyksiä ilmastositoumuksiimme, Le Moine ja Mikkonen huomauttavat.