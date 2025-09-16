Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 16.9.2025

Hermanninrannan biodiversiteettipuiston suunnittelukilpailu on käynnistynyt 16.9.2025 15:40:32 EEST | Tiedote

Hermanninrannan rantapuiston kansainvälinen maisema-arkkitehtuurin suunnittelukilpailu on käynnistynyt. Kalasataman ja Arabianrannan väliin sijoittuva puisto suunnitellaan luonnon monimuotoisuuden ehdoilla. Kansainvälisessä kilpailussa tähdätään suoraan toteutukseen, ja tavoitteena on päästä toteuttamaan puistoa vuonna 2028.