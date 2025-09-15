TPS:lle kauden avausvoitto, yllättäjä Hawks jälleen pisteillä
F-liigan miesten illan ainoa ottelu pelattiin Kupittaalla, jossa TPS nappasi kauden avausvoittonsa kaatamalla Hawksin 5-4 Veikko Paajasen jatkoaikamaalilla. Sarjan hännille veikattu nousija Hawks kuitenkin kartutti jälleen pistetiliään noustuaan kolmannessa erässä kahden maalin takaa jatkoajalle.
Hawks käänsi toisessa erässä TPS:n 1–0-johdon omaksi etumatkakseen, kun Samuli Pilloud tasoitti ylivoimalla ja Miikka Martikainen päätti vastaiskun takamiehen tontilta verkkoon. TPS kuitenkin näytti ratkaisevan pelin kolmannen erän alussa. Joukkueensa avausmaalin tehnyt Eero Jalo oivalsi nopealla vapaalyönnillä Alex Eklundin tasoittamaan ja runnoi itse oman laukauksensa paluupallosta TPS:n johtoon. Kohta Aatu Koivisto sivalsi lukemiksi jo 4-2, mutta pelin viimeistä kymppiä hallitsi Hawks. Antti Aarnio uitti läpiajosta kavennuksen TPS-vahti Olli Kuisman alta, ja Lassi Junnilaisen 4–4-tasoitus syntyi kääntölaukauksella. Jatkoajan hahmoksi nousi kukapa muu kuin neljän tehopisteen Eero Jalo voittamalla kaksinkamppailun kulmassa ja lähettämällä ilmasyötön maalille Veikko Paajasen jatkettavaksi sisään. Hawks haastoi vielä maalin Paajasen mailan oltua polven korkeuden tienoilla ja toisen jalan hiukan maalivahdin alueella, mutta osuma jäi pöytäkirjaan.
F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Lahdessa ottelulla LASB–Nokian KrP.
