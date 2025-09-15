Veikkaus Oy

Eurojackpotissa perjantaina jaossa 120 miljoonaa euroa – Suomeen iso porukkavoitto

16.9.2025 22:46:41 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa pelin suurin mahdollinen voitto 120 miljoonaa euroa.

Eurojackpotin kierroksen 38/2025 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 8, 9, 14, 37 ja 39. Tähtinumerot ovat 1 ja 9.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat neljälle 5+1-tulokselle, joista yksi löytyi meiltä Suomesta. Hieman yli 741 000 euron suuruinen voitto meni jaettavaksi 10 osuuden porukkapeliin, jonka osuuksia oli myyty eri puolilla maata niin netissä kuin myyntipaikoissakin.

- Onnittelut kaikille kymmenelle porukan jäsenelle. Voitto osui suosittuun valmisporukkapeliin, jossa viidellä eurolla saa 25 riviä Eurojackpotia, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

5+1-osumia löytyi lisäksi kaksi Saksasta ja yksi Ruotsista.

5+0-osumia meni tässä arvonnassa Tšekkiin, Viroon ja viisi kappaletta Saksaan. Voitto-osuudet näillä riveillä olivat lähes 240 000 euroa.

Milli-pelin illan oikea rivi on 5, 20, 21, 26, 28 ja 30 ja lisänumero 3. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 7 5 8 5 6 4 6. Jokerista löytyi kolme kappaletta 6 oikein -tuloksia, joista kaksi oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 20 000 euron voitto lähtee vantaalaiselle nettipelaajalle. 40 000 euron voitot menevät raumalaiselle nettipelaajalle sekä Tampereen Lielahden Citymarketin viiden osuuden porukalle.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Chicago 3. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.

