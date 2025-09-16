Perhekeskuspalvelujen muutossuunnitelmilla tavoitellaan selkeämpää organisaatiota ja yhdenmukaisempia palveluja

Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian toimialueen johtamisrakennetta uudistettiin viime vuonna muodostamalla perhekeskuspalvelujen, aikuisten perustason sosiaalihuollon palvelujen ja aikuisten erityispalvelujen palvelualueet. Samalla luovuttiin alueellisuuteen perustuvasta rakenteesta. Muutokset kohdistuivat erityisesti palvelualueiden johtamisrakenteeseen ja niillä tavoiteltiin palvelujen ja henkilöstön saatavuuden parantamista, osaamisen vahvistamista sekä esihenkilötuen vahvistamista.

Nyt suunnitteilla olevat muutokset perhekeskuspalveluihin perustuvat Pohteen kuluvan vuoden talousarvioon. Vuoden 2025 talousarviossa linjataan, että Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian toimialueen palveluja uudistetaan muun muassa kehittämällä työnjakoa ja tarkastelemalla resursseja. Lisäksi jatketaan toimialueen organisaatiomuutosta kehittämällä vastuuyksikkö- ja vastuualuerakenteita.

Perhekeskuspalvelujen muutossuunnitelmien tavoitteena on selkeyttää perhekeskuspalvelujen toimintoja siten, että palvelut ovat saatavilla yhdenmukaisesti koko Pohteen alueella. Perhekeskuspalveluja ovat neuvola, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja opiskeluhuolto.

Suunnitelmana on luopua alueellisuuteen perustuvasta organisaatiomallista ja muodostaa seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet:

äitiys- ja lastenneuvola

opiskeluhuolto

perhesosiaalityö

palveluohjaus

kotiin annettavat palvelut

kasvatus- ja perheneuvonta

Lisäksi työkyvyn tuen ja maahanmuuttajien terveydenhuollon kokonaisuudet siirtyisivät terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialueelle.

Myös eri tehtävien työaikamuotojen yhtenäistämistä sekä työskentelyalueita ja tehtävänkuvia tarkastellaan osana suunnitelmia.

Muutoksilla on henkilöstövaikutuksia

Toteutuessaan muutoksilla voi olla vaikutuksia henkilöstön palvelussuhteiden ehtoihin, kuten työtehtäviin, työssäkäyntipaikkoihin ja -alueisiin. Irtisanomisperusteisen tehtävämuutoksen kohteena on korkeintaan 480 henkilöä.

Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 16.9.2025 ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Perhekeskuspalvelujen uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.6.2026.