Perhekeskuspalvelujen muutossuunnitelmilla tavoitellaan selkeämpää organisaatiota ja yhdenmukaisempia palveluja
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen perhekeskuspalveluihin suunnitellaan muutoksia, joiden tavoitteena on selkeyttää palvelualueen organisaatiorakennetta ja palveluja. Perhekeskuspalvelut on tarkoitus järjestää niin, että palvelut ovat saatavilla yhdenmukaisesti koko Pohteen alueella. Koska suunnitelmiin liittyy henkilöstövaikutuksia, Pohde on antanut 11.9. henkilöstöjärjestöille neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi. Neuvottelut alkoivat 16.9.2025.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian toimialueen johtamisrakennetta uudistettiin viime vuonna muodostamalla perhekeskuspalvelujen, aikuisten perustason sosiaalihuollon palvelujen ja aikuisten erityispalvelujen palvelualueet. Samalla luovuttiin alueellisuuteen perustuvasta rakenteesta. Muutokset kohdistuivat erityisesti palvelualueiden johtamisrakenteeseen ja niillä tavoiteltiin palvelujen ja henkilöstön saatavuuden parantamista, osaamisen vahvistamista sekä esihenkilötuen vahvistamista.
Nyt suunnitteilla olevat muutokset perhekeskuspalveluihin perustuvat Pohteen kuluvan vuoden talousarvioon. Vuoden 2025 talousarviossa linjataan, että Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian toimialueen palveluja uudistetaan muun muassa kehittämällä työnjakoa ja tarkastelemalla resursseja. Lisäksi jatketaan toimialueen organisaatiomuutosta kehittämällä vastuuyksikkö- ja vastuualuerakenteita.
Perhekeskuspalvelujen muutossuunnitelmien tavoitteena on selkeyttää perhekeskuspalvelujen toimintoja siten, että palvelut ovat saatavilla yhdenmukaisesti koko Pohteen alueella. Perhekeskuspalveluja ovat neuvola, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja opiskeluhuolto.
Suunnitelmana on luopua alueellisuuteen perustuvasta organisaatiomallista ja muodostaa seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet:
-
äitiys- ja lastenneuvola
-
opiskeluhuolto
-
perhesosiaalityö
-
palveluohjaus
-
kotiin annettavat palvelut
-
kasvatus- ja perheneuvonta
Lisäksi työkyvyn tuen ja maahanmuuttajien terveydenhuollon kokonaisuudet siirtyisivät terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialueelle.
Myös eri tehtävien työaikamuotojen yhtenäistämistä sekä työskentelyalueita ja tehtävänkuvia tarkastellaan osana suunnitelmia.
Muutoksilla on henkilöstövaikutuksia
Toteutuessaan muutoksilla voi olla vaikutuksia henkilöstön palvelussuhteiden ehtoihin, kuten työtehtäviin, työssäkäyntipaikkoihin ja -alueisiin. Irtisanomisperusteisen tehtävämuutoksen kohteena on korkeintaan 480 henkilöä.
Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 16.9.2025 ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa.
Perhekeskuspalvelujen uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.6.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari Saari-SomerohenkilöstöpäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1201mari.saari-somero@pohde.fi
Minna MalilaPalvelualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:040 180 8992minna.malila@pohde.fi
