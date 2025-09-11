S-market Jääli avataan torstaina 18.9.2025
Jääliläisten kauan odottama uusi S-market Jääli avautuu asiakkaille torstaina 18.9. klo 10. Pohjoissuomalaisten asiakasomistajien mahdollistama investointi on arvoltaan noin 5 M€. Moderni ja energiatehokas myymälä tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman, edullisen ruokakorin ja laajat aukioloajat.
S-market Jäälin reilu kymmenhenkinen tiimi tekee viimeisiä valmisteluja torstaina tapahtuvaa avausta varten.
– Odotamme innolla asiakkaiden reaktioita uuteen myymäläämme. Olemme kuulleet, että odotukset ovat korkealla, mutta luotamme tiimin kanssa vahvasti siihen, että pystymme ne täyttämään. Valikoimastamme löytyy noin 12 000 tuotetta, jotka on räätälöity jääliläisten toiveita silmällä pitäen. Valikoimastamme löytyy kymmenien pohjoissuomalaisten tavarantoimittajien tuotteita, ja olemme kiinnittäneet erityistä huomiota erikoisruokavalioita tukevan valikoiman monipuolisuuteen. Hedelmä- ja vihannesosasto on S-marketimme ylpeydenaihe, ja paistopisteeltä löytyy tuoreita herkkuja välipalaksi, matkaevääksi tai illan herkutteluhetkiin. Jos oma suosikkituote puuttuu hyllystä, siitä kannattaa vinkata joko suoraan meille arinalaisille tai asiakaspalautekanavan kautta, kertoo marketpäällikkö Iida Takalahti.
Uudessa myymälässä asiointi on suunniteltu mahdollisimman vaivattomaksi, ja arjen helppoutta lisäävät muun muassa laajat aukioloajat, itsepalvelukassat perinteisten kassalinjojen rinnalla, Veikkauksen palvelut, monipuoliset pakettiautomaatit, koiraparkki, helppo saavutettavuus sekä tilava parkkialue.
S-market Jäälin avajaisia juhlistetaan koko loppuviikon ajan. Luvassa on arvontoja, torstaina 500 ensimmäistä asiakasta saa Lännentilan leipomon Porkkanarieskaset-leipäpussin, ja paikalle saapuu S-Biili. Lauantaina klo 12 myymälän pihalla on tarjolla grillimakkarat 500 ensimmäiselle asiakkaalle.
– Edullisen hintatason lisäksi asiakasomistajat saavat ostoksistaan Bonusta. Jos lompakosta ei vielä löydy Arinan asiakasomistajuudesta kertovaa S-Etukorttia, asia kannattaa hoitaa kuntoon heti avajaispäivänä, jotta saa varmasti parhaat edut ja hyödyt uudesta S-marketista – unohtamatta tietenkään muita Arinan palveluita. Liittyminen onnistuu netissä, mutta lisäksi avajaispäivänä myymälän pihalle saapuu S-Biili, jossa Arinan palvelumyyjä palvelee ennakkoon varatulla ajalla asiakasomistajuus- ja pankkiasioissa, Takalahti lisää.
Ympäristöystävällisesti energiatehokas S-market
Osuuskauppa Arinassa on jo vuosien ajan kehitetty toimipaikkoja energiaviisaiksi, hyödyntäen ratkaisuja, jotka helpottavat henkilökunnan arkea ja lisäävät asiakkaiden asiointimukavuutta. Uusi myymälä on rakennettu ympäristöä kunnioittaen, ja sen ekologisiin ratkaisuihin kuuluvat energiatehokkaat kylmäkalusteet, LED-valaistus sekä ostoskärryt ja -korit, jotka on valmistettu 75 % kierrätysmuovista. Kiinteistössä hyödynnetään aurinkopaneeleja ja muita ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Muoviset ja pahviset pakkausmateriaalit kierrätetään tehokkaasti, ja ruokahävikkiä vähennetään yhteistyössä Prikka-kumppanin kanssa.
– Asiakkaiden asiointikokemus ja henkilökunnan hyvät työskentelyolosuhteet ovat olleet suunnittelun lähtökohtia alusta alkaen. Asioinnista on tehty helppoa ja miellyttävää tilavien käytävien ja selkeiden opasteiden avulla. Ovelliset ja kannelliset kylmälaitteet vähentävät hukkalämpöä ja auttavat ylläpitämään tasaisempaa lämpötilaa myymälässä, mikä säästää myös lämmitysenergiaa. Tämä ei ainoastaan lisää asiakkaiden viihtyvyyttä, vaan parantaa myös henkilökunnan työolosuhteita, kun kylmälaitteista ei leviä viileää ilmaa koko myymälään. Energiankulutusta pienennetään lisäksi LED-valaistuksella, joka kuluttaa vähemmän sähköä. Työn sujuvuutta ja tehokkuutta tukevat sähköiset hintanäytöt, jotka vapauttavat henkilökunnan aikaa asiakaspalveluun. Myymälän arjessa keskeisiä ovat myös panostukset materiaalien kierrätykseen ja ruokahävikin vähentämiseen, kertoo Osuuskauppa Arinan ryhmäpäällikkö Antti Siuruainen.
S-market Jääli palvelee asiakkaita maanantaista lauantaihin klo 7–22 ja sunnuntaisin klo 8–22.
Yhteyshenkilöt
Antti SiuruainenryhmäpäällikköOsuuskauppa Arina, marketkauppaPuh:+358 44 3135 826antti.siuruainen@sok.fi
Iida TakalahtimarketpäällikköS-market JääliPuh:+358 44 788 6695iida.takalahti@sok.fi
Mikko Polsotoimialajohtaja, marketkauppaPuh:+358 50 388 3430mikko.polso@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 195 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
