KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus, syksy 2025 -katsaus julkaistu tänään

Suomessa toimii 22 kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa. Näiden rahastojen yhteenlaskettu bruttoarvo oli kesäkuun lopussa 9,3 miljardia euroa. Rahastojen arvojen lasku jatkui vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta hitaampana kuin parina edellisenä vuotena. Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntiaktiviteetti on kuluvana vuonna kasvanut, mikä mahdollistaa myös erikoissijoitusrahastoille hallitun ja tarkoituksenmukaisen kiinteistöjen myynnin.

KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus kattaa kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen keskeiset tunnusluvut ja kehityksen kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Markkinatilanne haastaa edelleen rahastojen likviditeetin, kun sijoittajien rahasto-osuuksien lunastuspyyntöjen määrä ylittää sisään tulevat merkinnät. Kiinteistömarkkinoiden viriävä kaupankäyntiaktiviteetti helpottaa kuitenkin vähitellen myös erikoissijoitusrahastojen likviditeetinhallintaa.

Erikoissijoitusrahastot omistavat kiinteistöjä yhdeksän miljardin euron arvosta

KTI:n katsauksen mukaiset rahastot omistavat asunto-, toimitila- ja yhteiskuntakiinteistöjä sekä tontteja yhteensä noin yhdeksän miljardin euron arvosta. Rahastojen suomalaiset kiinteistöomistukset vastaavat noin yhdeksää prosenttia koko Suomen ammattimaisesta kiinteistösijoitusmarkkinasta. Kotimaisten sijoittajaryhmien omistuksista erikoissijoitusrahastojen osuus on noin 15 prosenttia. Valtaosa rahastojen kiinteistöomistuksista on Suomessa, vain kahdella rahastolla on sijoituksia myös muissa Pohjoismaissa.

Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi kasvussa pariin edelliseen vuoteen verrattuna

KTI:n tilastoima kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,7 miljardia euroa, joka oli yli 30 prosenttia enemmän kuin vuoden 2024 tammi-kesäkuussa. Heinä- ja elokuussa julkistetut kaupat nostivat kuluvan vuoden volyymin hieman yli 2,3 miljardiin euroon, eli ohi koko vuoden 2024 tason. Volyymin nousu johtuu pääosin ulkomaisten sijoittajien aktiviteetin kasvusta. Erikoissijoitusrahastot näyttäytyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla kiinteistömarkkinoilla nettomyyjinä, kun niiden kiinteistömyynnit ylittivät uudet hankinnat noin 100 miljoonalla eurolla. Heinä-elokuussa julkaistut kaupat kasvattivat nettomyyntien määrää entisestään. Muutamat rahastot ovat kuitenkin myös kasvattaneet kiinteistösalkkujaan uusilla hankinnoilla kuluvan vuoden aikana.

Erikoissijoitusrahastojen kokonaistuotto -1,3 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla

Katsauksen kattamien rahastojen keskimääräinen kokonaistuotto tammi-kesäkuulta pysytteli edelleen negatiivisena -1,3 prosentissa. Rahasto-osuuksien arvot laskivat 3,3 prosenttia ja tyypillisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittuva tuotto-osuuksien maksu oli tasan kaksi prosenttia.

Lisätietoja:

Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy

Puh: 040 5555 269

hanna.kaleva@kti.fi