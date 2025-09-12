KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus, syksy 2025 -katsaus julkaistu tänään
Kiinteistömarkkinoiden vilkastuminen helpottaa erikoissijoitusrahastojen likviditeetinhallintaa
Suomessa toimii 22 kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa. Näiden rahastojen yhteenlaskettu bruttoarvo oli kesäkuun lopussa 9,3 miljardia euroa. Rahastojen arvojen lasku jatkui vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta hitaampana kuin parina edellisenä vuotena. Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntiaktiviteetti on kuluvana vuonna kasvanut, mikä mahdollistaa myös erikoissijoitusrahastoille hallitun ja tarkoituksenmukaisen kiinteistöjen myynnin.
KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus kattaa kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen keskeiset tunnusluvut ja kehityksen kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Markkinatilanne haastaa edelleen rahastojen likviditeetin, kun sijoittajien rahasto-osuuksien lunastuspyyntöjen määrä ylittää sisään tulevat merkinnät. Kiinteistömarkkinoiden viriävä kaupankäyntiaktiviteetti helpottaa kuitenkin vähitellen myös erikoissijoitusrahastojen likviditeetinhallintaa.
Erikoissijoitusrahastot omistavat kiinteistöjä yhdeksän miljardin euron arvosta
KTI:n katsauksen mukaiset rahastot omistavat asunto-, toimitila- ja yhteiskuntakiinteistöjä sekä tontteja yhteensä noin yhdeksän miljardin euron arvosta. Rahastojen suomalaiset kiinteistöomistukset vastaavat noin yhdeksää prosenttia koko Suomen ammattimaisesta kiinteistösijoitusmarkkinasta. Kotimaisten sijoittajaryhmien omistuksista erikoissijoitusrahastojen osuus on noin 15 prosenttia. Valtaosa rahastojen kiinteistöomistuksista on Suomessa, vain kahdella rahastolla on sijoituksia myös muissa Pohjoismaissa.
Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi kasvussa pariin edelliseen vuoteen verrattuna
KTI:n tilastoima kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,7 miljardia euroa, joka oli yli 30 prosenttia enemmän kuin vuoden 2024 tammi-kesäkuussa. Heinä- ja elokuussa julkistetut kaupat nostivat kuluvan vuoden volyymin hieman yli 2,3 miljardiin euroon, eli ohi koko vuoden 2024 tason. Volyymin nousu johtuu pääosin ulkomaisten sijoittajien aktiviteetin kasvusta. Erikoissijoitusrahastot näyttäytyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla kiinteistömarkkinoilla nettomyyjinä, kun niiden kiinteistömyynnit ylittivät uudet hankinnat noin 100 miljoonalla eurolla. Heinä-elokuussa julkaistut kaupat kasvattivat nettomyyntien määrää entisestään. Muutamat rahastot ovat kuitenkin myös kasvattaneet kiinteistösalkkujaan uusilla hankinnoilla kuluvan vuoden aikana.
Erikoissijoitusrahastojen kokonaistuotto -1,3 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla
Katsauksen kattamien rahastojen keskimääräinen kokonaistuotto tammi-kesäkuulta pysytteli edelleen negatiivisena -1,3 prosentissa. Rahasto-osuuksien arvot laskivat 3,3 prosenttia ja tyypillisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittuva tuotto-osuuksien maksu oli tasan kaksi prosenttia.
Lisätietoja:
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy
Puh: 040 5555 269
hanna.kaleva@kti.fi
Yhteyshenkilöt
KTI Kiinteistötieto OyPuh:020 7430 130kti@kti.fiwww.kti.fi
Linkit
KTI Kiinteistötieto Oy
KTI on luotettavan, kattavan ja ajantasaisen kiinteistömarkkinatiedon puolueeton lähde. Käytössämme ovat Suomen laajimmat kiinteistöalan tietokannat. Meillä työskentelee noin 20 kiinteistöalaan erikoistunutta asiantuntijaa. Asiantuntemuksemme kattaa koko kiinteistöliiketoiminnan kentän.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KTI Kiinteistötieto Oy
KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2025 -katsaus julkistettu12.9.2025 09:05:51 EEST | Tiedote
Kehittyvä ESG-raportointi integroi vastuullisuustyön entistä tiiviimmäksi osaksi liiketoimintastrategiaa.
KTI Markkinakatsaus, kevät 2025: katsaus julkistettu tänään13.5.2025 15:39:45 EEST | Tiedote
Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymiin odotetaan piristymistä Kiinteistömarkkinoille on jo pitkään odoteltu piristymistä korkojen laskun, rahoituksen saatavuuden paranemisen sekä vahvistuvien talousnäkymien tukemana. Viimeaikaiset maailmanpoliittiset käänteet kasvattavat kuitenkin yleisen talouskehityksen riskejä, mikä luo uusia uhkakuvia myös kiinteistömarkkinoiden elpymiselle. Kuluva vuosi on kiinteistökauppamarkkinoilla käynnistynyt paria viime vuotta vilkkaampana, mutta merkittävämpi piristyminen edellyttäisi kansainvälisten sijoittajien mittavampaa aktiviteettia.
KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus kevät 2025 on julkaistu20.3.2025 10:08:16 EET | Tiedote
Erikoissijoitusrahastomanagerien, KTI:n ja Raklin yhteistyönä syntyneen katsauksen tavoitteena on kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen läpinäkyvyyden kasvattaminen ja vertailtavuuden parantaminen. Nyt julkaistavassa katsauksessa on lisäksi analysoitu suomalaisia erikoissijoitusrahastoja eurooppalaisessa kontekstissa.
The Finnish Property Market 2025 -report has been published17.3.2025 16:08:29 EET | Tiedote
The report provides a comprehensive overview of the Finnish property market structure, practices and players as well as recent development. The report is published annually in March. KTI wishes to thank the partners of the publication: The City of Helsinki, GEM Property, KIINKO Real Estate Education, NCC, PwC Finland, Senate Properties and Skanska.
KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto kipusi positiiviseksi, vaikka markkina-arvojen lasku jatkui vuonna 20246.3.2025 11:34:45 EET | Tiedote
Julkaisuvapaa 6.3.2025 Ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien kiinteistöjen kokonaistuotto nousi 1,9 prosenttiin vuonna 2024. Sijoituskiinteistöjen markkina-arvojen lasku jatkui edelleen, mutta paria edellistä vuotta loivempana. Nettotuottoaste nousi keskimäärin 4,8 prosenttiin laskeneiden markkina-arvojen tukemana. Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kahden suurimman kiinteistösektorin – asunto- ja toimistokiinteistöjen – keskimääräistä heikompi menestys painoi kiinteistösijoitusten tuottoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme