Keuruun terveyspalvelut vahvistuvat – uusia vakituisia lääkäreitä aloittaa lokakuussa

17.9.2025 08:14:45 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keuruun ja Multian asukkaiden terveyspalvelut ovat saamassa kaivattua vahvistusta lokakuussa, kun kaksi uutta vakituista lääkäriä aloittaa työnsä Keuruulla. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy otti toukokuussa 2025 vastuulleen Keuruun ja Multian avosairaanhoidon, ja jo ensimmäisten kuukausien aikana yhteistyö on lähtenyt rakentumaan hyvässä hengessä. 

– Lääkäritilanne on ollut Keuruulla vaikea jo usean vuoden ajan, joten on tärkeää, että suunta on nyt selvästi myönteinen. Keuruun ja Multian toiminnasta saadut palautteet ovat olleet samalla tasolla, kuin mitä ne ovat olleet hyvinvointialueemme omilla terveysasemillakin, kertoo palvelupäällikkö ja eteläisen alueen ylilääkäri Minna Leppäkynnäs.  

Keski-Suomen hyvinvointialue seuraa Keuruun ja Multian avosairaanhoidon tilannetta tiiviisti yhteistyössä Mehiläisen kanssa. Terveysasemien arkea tarkastellaan kuukausittain, ja kolmen kuukauden välein järjestetään seurantakokouksia, joissa tartutaan nopeasti esiin nousseisiin kysymyksiin. 

– Kokonaisuudessaan sekä kiireettömiä että kiireellisiä vastaanottoaikoja on ollut saatavilla. Elo- ja syyskuussa kiireettömiä aikoja joutui odottamaan hieman pidempään, mutta tilanne korjaantuu viimeistään lokakuun aikana, kun terveysasemalle tulee uusia vakituisia lääkäreitä. Yleensä uuden toimijan aloittaessa vakiintumiseen kuluu vuosi, mutta Keuruulla päästään tähän nopeammin, Mehiläisen terveyspalveluiden johtava lääkäri Patrik Währn kertoo.   

Hyvinvointialueen joulukuussa 2024 tekemän päätöksen mukaisesti Keuruun ja Multian vastaanottopalvelut järjestetään ostopalveluna.

– Tämä antaa hyvän pohjan palveluiden kehittämiselle pitkäjänteisesti. Hyvinvointialue ja Mehiläinen kehittävät yhteistyötä jatkuvasti muun muassa asiakkaiden antaman palautteen ja tiedon perusteella, Minna Leppäkynnäs kertoo.

Lisäksi terveysasemilla tullaan järjestämään tilaisuuksia, joissa pääsee kurkistamaan terveysasemien arkeen.  

– Syksyllä järjestämme muun muassa päättäjille avoimet ovet, johon kutsutaan hyvinvointialueen päättäjät tutustumaan toimintaan ja kuulemaan, miten avosairaanhoidon terveyspalveluita johdetaan ja miten yhteistyö lukujen valossa sujuu, toteaa Minna Leppäkynnäs.  

