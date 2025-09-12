Turun Osuuskauppa investoi Turun keskustan kehittämiseen tuomalla Wiklundille Prisman ja uudistamalla Sokosta

Turun Osuuskauppa investoi Turun keskustan palvelujen kehittämiseen ja avaa Wiklundille Prisman vuonna 2026.​

- Uuden strategiamme mukaisesti vahvistamme erityisesti marketkaupan verkostoamme seuraavien vuosien aikana. Turku on voimakkaan kasvun aluetta ja haluamme kehittää keskustan elinvoimaa ja palvelutarjontaa sellaiseksi, että se palvelee nykyisten asiakkaiden lisäksi entistä paremmin myös alueelle muuttavia, erityisesti nuoria asiakasryhmiä. Prisma on keskusta-alueen ensimmäinen hypermarket ja uskomme, että se tuo keskustaan lisää asiakasvirtaa. Yksistään Wiklundilla vieraili viime vuonna lähes 5 miljoonaa asiakasta ja Prisman myötä luku varmasti kasvaa. Prisman myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä edullisemman hintatason ja laajemman valikoiman erityisesti käyttötavaroiden osalta.​ Samalla uudistamme Sokosta, kertoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Niklas Österlund.

Wiklundilla tehtävien muutosten tarkempi tila- ja toimintasuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja suunnitelmat tarkentuvat loppuvuoden aikana.

- Tämän hetken näkemyksemme mukaan Prisma rakentuisi nykyisen S-market Wiklund Herkun paikalle Wiklundin pohjakerrokseen sekä käyttötavaran osalta katutasoon. Samalla Sokoksen naisten vaate- ja jalkinevalikoima siirtyisi Wiklundin toiseen kerrokseen muodostaen uudistetun muodin ja kodin kokonaisuuden. Sokoksen kosmetiikka jäisi edelleen katutasoon. Suunnitelmia kuitenkin hiotaan vielä loppuvuoden aikana, Österlund jatkaa.

Tämänhetkisen arvion mukaan rakennustyöt alkaisivat Wiklundilla alkuvuonna 2026 ja valmiin Prisman avajaisia päästäisiin juhlimaan syksyllä. Kokonaisuutena Wiklundille suunnitellut investoinnit kohoavat yli 10 miljoonaan euroon.

Wiklundille on tulossa muitakin muutoksia. Elokuussa ELIXIA tiedotti avaavansa syksyllä 2026 premium-tason kuntokeskuksen Wiklundille. ​Turun Osuuskauppa on myös tarjonnut Turun kaupungille korttelista vuokratiloja Turun kauppahallin väistötilalle, mutta asia etenee omana kokonaisuutenaan kaupungin päätöksenteossa eikä vaikuta näihin nyt kerrottuihin suunnitelmiin.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Niklas Österlund, puh. 010 764 4001