Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Raitioliikenteeseen ennakoidaan peruttuja lähtöjä viikon ajaksi

17.9.2025 09:19:47 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Jaa

Kantakaupungin raitioliikenteeseen on odotettavissa lähtöjen peruutuksia seuraavan viikon aikana. Kaupunkiliikenne Oy on korjannut vikaantuneita raitiovaunuja, mutta valitettavasti kaikkia vanhempia vaunuja ei ole saatu takaisin liikenteeseen.

Vanhempi nivelraitiovaunu liikenteessä.
Vanhempi raitiovaunu. Sami Perttilä / Kaupunkiliikenne Oy

Kaupunkiliikenne pystyy toimittamaan lähes normaalin määrän kalustoa arkiliikennettä varten. Tällä on kuitenkin vaikutusta liikenteeseen ja seuraavan viikon aikana tulee peruttuja lähtöjä päivittäin.

Kaupunkiliikenne pahoittelee matkustajille aiheutuvaa haittaa. Liikenteen poikkeuksista ajantasaisen tiedon löytää HSL:n verkkosivuilta.

Ongelmat johtuvat siitä, että viime viikonloppuna tehty raitiotien jännitemuutos rikkoi vanhempien vaunujen inverttereitä. Invertterit ovat laitteita, jotka muuntavat tasavirtaa vaihtovirraksi.

– Saamme lisää varaosia ensi viikon aikana ja heti sen jälkeen saamme nopealla tahdilla kunnostettua useamman raitiovaunun liikennöintikuntoon, kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.

Kantakaupungin raitiotien ajojännite nostettiin 600 voltin tasajännitteestä 750 VDC:hen lauantain 13.9. ja sunnuntain 14.9. välisenä yönä.

Avainsanat

ratikkaraitioliikenne

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vanhempi nivelraitiovaunu liikenteessä.
Vanhempi raitiovaunu.
Sami Perttilä / Kaupunkiliikenne Oy
Lataa

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Nivelraitiovaunuja on saatu palautettua liikenteeseen, muutoksiin liikenteessä kannattaa kuitenkin varautua14.9.2025 19:03:36 EEST | Tiedote

Kantakaupungin raitiotien ajojännitteen nosto lauantain ja sunnuntain välisenä yönä aiheutti vikoja vanhemmassa raitiovaunukalustossa. Kaupunkiliikenne Oy selvittää ongelman syitä ja on saanut osan vikaantuneista vaunuista korjattua. Sunnuntain liikenne saatiin pienin poikkeuksin ajettua käytettävissä olleella kalustolla. Maanantain raitioliikenteen aikatauluihin ei ennakoida tulevan merkittäviä muutoksia. Joitakin lähtöjä jäänee maanantaina kuitenkin ajamatta ja muutoksiin kannattaa varautua myös myöhemmin viikolla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye