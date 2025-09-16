Raitioliikenteeseen ennakoidaan peruttuja lähtöjä viikon ajaksi
Kantakaupungin raitioliikenteeseen on odotettavissa lähtöjen peruutuksia seuraavan viikon aikana. Kaupunkiliikenne Oy on korjannut vikaantuneita raitiovaunuja, mutta valitettavasti kaikkia vanhempia vaunuja ei ole saatu takaisin liikenteeseen.
Kaupunkiliikenne pystyy toimittamaan lähes normaalin määrän kalustoa arkiliikennettä varten. Tällä on kuitenkin vaikutusta liikenteeseen ja seuraavan viikon aikana tulee peruttuja lähtöjä päivittäin.
Kaupunkiliikenne pahoittelee matkustajille aiheutuvaa haittaa. Liikenteen poikkeuksista ajantasaisen tiedon löytää HSL:n verkkosivuilta.
Ongelmat johtuvat siitä, että viime viikonloppuna tehty raitiotien jännitemuutos rikkoi vanhempien vaunujen inverttereitä. Invertterit ovat laitteita, jotka muuntavat tasavirtaa vaihtovirraksi.
– Saamme lisää varaosia ensi viikon aikana ja heti sen jälkeen saamme nopealla tahdilla kunnostettua useamman raitiovaunun liikennöintikuntoon, kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.
Kantakaupungin raitiotien ajojännite nostettiin 600 voltin tasajännitteestä 750 VDC:hen lauantain 13.9. ja sunnuntain 14.9. välisenä yönä.
