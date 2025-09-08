Naisten maajoukkueen joukkueenjohtaja vaihtuu

Salibandyn pelaajalegenda ja kaksinkertainen maailmanmestari Hanna Palomäki ehti toimia maajoukkueen joukkueenjohtajana kesästä 2024 lähtien. Palomäki oli vielä joukkueenjohtajana mestaruuteen päättyneessä World Games -tapahtumassa elokuussa. Palomäki eroaa maajoukkueesta omasta tahdostaan.

Naisten maajoukkueella on menossa MM-kisavuosi, joten korvaaja haettiin nopeasti. Joukkueenjohtajan tehtävän ottaa salibandymaajoukkueiden GM Jari Oksanen. ”Oka” toimii myös miesten maajoukkueen joukkueenjohtajana ja vastaa Salibandyliitossa erilaisista maajoukkueiden tukitoimista.

Naisten maajoukkueen taustatiimin kokoonpano on muutoksen jälkeen: Andreas Harnesk (päävalmentaja), Jukka Ruotsalainen (valmentaja), Alexander Brinkmann (valmentaja), Liisa Kokkonen (maalivahtivalmentaja), Ilkka Halava (psyykkinen valmentaja), Anne Rapola (fysioterapeutti/huoltaja), Marika Eskola (fysioterapeutti/huoltaja) ja Jari Oksanen (joukkueenjohtaja).

– Joukkueenjohtajan tehtävässä työmäärä on suuri ja vaatii jatkuvaa venymistä. Tästä syystä haluan suuresti kiittää Hannaa oman toimen ohella annetusta panoksesta maajoukkuetoiminnan hyväksi. On myös hienoa, että vaikka hän jää nyt pois tästä tehtävästä, niin hän antaa edelleen osaamistaan lajin eteen jatkamalla työtään kurinpidon parissa, Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori kommentoi.

Naisten maajoukkueen seuraava tapahtuma on 15.–19. lokakuuta Sveitsin Churissa, kun EFT-turnauksessa vastaan asettuvat tutut lajin huippumaat Ruotsi, Tshekki ja Sveitsi. Tämän jälkeen maajoukkue leireilee Eerikkilässä ennen MM-kisoja joulukuun alussa. MM-kisat pelataan Tshekin Brnossa ja Ostravassa 6.-14. joulukuuta.

Naisten maajoukkue voitti upeasti World Games -mestaruuden elokuussa. Kiinan Chengdussa järjestetyn tapahtuman finaalissa kaatui Ruotsi lukemin 3–2. Voitto oli maistuva, sillä Suomi oli kyennyt voittamaan Ruotsin varsinaisella peliajalla viimeksi syyskuussa 2015. Suomen edellinen voitto Ruotsista arvoturnauksen finaalissa oli tullut toukokuussa 2001 Riian MM-turnauksessa.