Picnic valittu Helsinki-Vantaan uuden alueen kahvila-ravintolaksi – metsän taikaa ja pohjoismaisia brändejä
Picnic on keskiössä Helsinki-Vantaan lentoasemalle ensi keväänä uudelle Schengen-porttialueelle avattavalla, pohjoismaisia brändejä esiin nostavalla alueella. Picnic palvelee kaikkia lentoaseman asiakkaita kiireisestä liikematkustajasta lomailevaan lapsiperheeseen.
Picnic avaa uuden kahvila-ravintolan keväällä 2026 Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Picnicissä on 150 asiakaspaikkaa ja se sijaitsee uudella metsäteemaisella alueella Schengen-porttialueella ennen rajatarkastusta. Alueen viisi uutta toimijaa muodostavat metsäteeman ympärille selkeän ja kiinnostavan kaupallisen kokonaisuuden.
"Olemme iloisia, että kotimainen Picnic aloittaa toimintansa Helsinki-Vantaan lentoasemalla! Picnic on noussut lentomatkustajatutkimuksessamme yhtenä lentoasemalle toivottavista brändeistä ja uskomme, että Picnicin tutut tuotteet löytävät lentoasemalla asiakkaansa”, kertoo Helsinki-Vantaan kaupallisen liiketoiminnan johtaja Nora Immonen.
Ensi vuonna 35 vuotta täyttävä Picnic on suomalainen, kasvava ja kehittyvä ketju.
”Meille on kunnianosoitus, että pitkäikäistä suomalaista ravintolaketjuamme arvostetaan, ja että matkustajat ovat toivoneet meitä lentoasemalle. On hienoa, että saamme näkyä Helsinki-Vantaalla alueella, joka korostaa suomalaisten kokeman onnellisuuden yhteyttä luontoon. Suomalaisten onnellisuus on erinomaisesti linjassa meidän arvojemme kanssa. Meillä on korkea työntekijätyytyväisyys ja asiakaskokemus on toimintamme ydintä - ja kehitymme näissä jatkuvasti paremmiksi”, iloitsee Picnicin toimitusjohtaja Janina Hallberg.
Pilotointia vaativille asiakasryhmille
Uudessa kahvila-ravintolassa on tarjolla Picnicin koko valikoima patongeista, salaateista, wräpeista ja uuniperunoista maistuviin kahvilatuotteisiin. Viihtyisyyteen panostetaan erilaisilla pöytäryhmillä ja tiloilla, joissa matkustaja voi rauhoittua ja levähtää lentoaseman vilinän keskellä.
Picnic odottaa alueen metsäteeman houkuttelevan erityisesti lasten kanssa matkustavia nauttimaan monipuolisesta tarjonnasta. Perheen kanssa matkaavat saavat Picnicistä myös lastenaterioita, joissa yhdistyvät herkullisuus ja ravinteikkuus. Picnic tarjoaa entistä tasapainoisempia kokonaisuuksia kasvaville lapsille loppuvuodesta uudistuvan lastenaterian myötä.
”Haluamme olla aina helpoin valinta ja tunnistamme, että lentoaseman asiakkaat ovat nopeuden ja helppouden suhteen entistäkin vaativampia. Kehitämme asiakaskokemustamme yhä pidemmälle ja testaamme lentoasemalla myös uusia toimintatapoja ja konsepteja. Pilotoimme keväällä muun muassa asiointia nopeuttavaa ennakkotilausta: mikä olisikaan sen helpompaa kuin tilata turvatarkastuksessa ja noutaa ohi kulkiessa luukulta”, Hallberg visioi.
Yhteyshenkilöt
Janina HallbergtoimitusjohtajaPicnicPuh:050 570 8808janina.hallberg@picnic.fi
Kenneth GranrothliikepaikkapäällikköPicnicPuh:040 586 4616kenneth.granroth@picnic.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa Picnicistä
Picnic on suomalainen vuonna 1991 perustettu ketju, jolla on 39 ravintolaa 17 eri kaupungissa. Picnic tarjoaa vaihtoehtoja jokaiseen hetkeen ja sen tuoreista raaka-aineista valmistetut uuniperunat ja patongit ovat jo kansallisia klassikoita. Picnicissä työskentelee vuosittain satoja nuoria ja kauttamme on työllistynyt yhteensä jo yli 3000 nuorta. www.picnic.fi.
