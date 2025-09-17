Kansalaistiedettä, robotteja ja drooneja Oulun yliopiston Tutkijoiden yössä

Oulun yliopisto

Tutkijoiden yötä vietetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella perjantaina 26. syyskuuta. Tapahtumassa tiede esittäytyy kymmenissä työpajoissa ja yleistajuisissa esityksissä.

Käsi koskettaa palloa, jossa on värikkäitä sähköpurkauksia.
Tutkijoiden yötä vietetään Oulun yliopistossa perjantaina 26. syyskuuta klo 17-21. Oulun yliopisto / Mikko Törmänen

Tutkijoiden yö on koko perheen tiedetapahtuma, jossa tuodaan esille tutkijoita ja heidän työtään sekä tieteen merkitystä arjessamme. Tutkijamme tarjoavat runsaan kattauksen monipuolista nähtävää, koettavaa ja tekemistä kaikenikäisille.

Tapahtumassa tehdään näkyväksi, millainen rooli kansalaistieteellä on tutkimuksessa. Kansalaiset ovat usein avainasemassa keräämässä laajoja aineistoja, kun tutkitaan esimerkiksi ympäristön saastumista tai ilmastonmuutosta. Monitieteisessä tutkimuksessa hyödynnettävät mittavat kohorttiaineistot perustuvat kansalaisten aktiivisuuteen ja haluun osallistua tutkimukseen.

Tutkijoiden yössä on lähes neljäkymmentä työpajaa ja esittelypistettä. Tutkijat kertovat ja näyttävät, miten puut juovat vettä, millaisia arvokkaita kierrätysmateriaaleja voi löytyä omalta pihalta tai kuinka lampuista tulevaa näkyvää valoa käytetään tiedon ja energian siirtämiseen pieniin elektronisiin laitteisiin. Kävijät voivat myös antaa panoksensa kaupunkipimeän tutkimukseen merkitsemällä kartalle Oulun hyviä ja huonoja pimeän ajan paikkoja.

Kysy tutkijalta! -pisteessä yleisö voi jututtaa tutkijoita sydänterveydestä, kodeissa majailevista muista eläimistä, aistiyliherkkyydestä, kaupallisista DNA-testeistä, tutkijan työstä ja ydinvoimasta.

Yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa on esillä monenmoisia ötököitä ja tietoa hunajan valmistamisesta maistiaisineen. Kokoelmakasvihuoneet Romeo ja Julia ovat avoinna ja puutarhan asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin. Potnapekka kuljettaa yleisöä maksutta kampuksen ja puutarhan välillä non-stop klo 17–21.

Illan hämärtyessä tiede kohtaa taikuuden, kun taikuri Olli Minkkinen tuo maagiset temppunsa yleisön eteen.

Oulun yliopistossa Tutkijoiden yö järjestetään nyt kahdeksatta kertaa. Tutkijoiden yö on Euroopan laajuinen tiedetapahtuma, jota vietetään perinteisesti syyskuun viimeisenä perjantaina.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tutkijoiden yön ohjelma

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.

