Tervetuloa webinaariin 1.10.2025: Kelan tuet ja palvelut ikääntyvien toimintakyvyn tukemisessa
Työskenteletkö sosiaali- ja terveysalalla ikääntyvien parissa? Tervetuloa ajankohtaiseen verkkoseminaariin Kelan tuista ja palveluista ikääntyvien toimintakyvyn tukemisessa.
Webinaarissa kerromme muun muassa 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta, Kela-lääkeluotosta, sairaanhoitokorvauksista, matkoista ja eläkettä saavan hoitotuesta. Saat käytännönläheistä tietoa asiakkaiden ohjaamiseen.
Webinaari on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät ikääntyvien parissa hyvinvointialueilla, työterveyshuollossa sekä yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Webinaarissa ei käsitellä eläkkeitä, eläkkeensaajan asumistukea tai toimeentulotukea.
Aika ja paikka
- Aika: 1.10.2025 klo 8.30-12
- Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille.
- Tilaisuus tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille.
Ohjelma
8.30 Tervetuloa, vastaava asiantuntijalääkäri Outi Saarnisaari
8.35 65 v. täyttäneiden valinnanvapauskokeilun tausta ja tavoitteet, erityisasiantuntija Emmi Vettenranta, STM
8.50 Valinnanvapauskokeilun toteutus, erikoissuunnittelija Merja Larikka
9.15 Valinnanvapauskokeilun seuranta ja tutkimus, erikoistutkija Riina Hiltunen
9.30 Lääkeluotto, juristi Petri Hassel
9.50 Sairaanhoitokorvausten muutoksia 1.5.2025, suunnittelija Anne Leskelä
10.00 Tauko
10.10 Oikeus hoitoon ja sairaanhoidon korvauksiin kansainvälisissä tilanteissa, suunnittelija Johanna Eklund
10.30 Kelan korvaamat matkat, suunnittelija Anne Sopanen
10.45 Kelan kuntoutus ikääntyville, vastaava asiantuntijalääkäri Marja Mattsson
11.00 Eläkettä saavan hoitotuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, erikoissuunnittelija Pia Kankare ja vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine
11.20 Kelan palvelukanavat henkilöasiakkaille ja yhteistyökumppaneille, palveluasiantuntija Silja Granlund
11.40 Toisen puolesta asiointi, juristi Jaana Laakkonen
12.00 Webinaari päättyy
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu viimeistään 28.9.2025: Kelan tuet ja palvelut ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa
Lue lisää
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Tilaa Kelan uutiskirjeitä
Tilaa Kelan uutiskirjeitä ja saat ajankohtaiset uutiset Kelan tukiin ja palveluihin tulevista muutoksista sekä koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeitä!
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Kutsu: Aamu Kelassa 6.10.2025: Uskaltaako Suomessa enää vanheta?16.9.2025 09:26:01 EEST | Kutsu
Vanhusten viikon Aamu Kelassa -keskustelussa pureudutaan siihen, toimiiko nykyinen turvaverkko ikäihmisille ja riittääkö se tulevaisuudessa.
FPA har avvecklat köerna i handläggningen av studiestöd – studerande får beslut inom målsatt tid16.9.2025 08:54:27 EEST | Pressmeddelande
Under sommaren kom många ansökningar om bostadstillägg in till FPA på grund av ändringarna i stödet för boende för studerande. Studerandena får nu sina förmåner inom den målsatta tiden.
Kela on purkanut opintotuen hakemusten ruuhkan – opiskelijat saavat päätökset tavoiteajassa16.9.2025 08:54:27 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Kelaan saapui kesän aikana paljon asumislisähakemuksia opiskelijoiden asumisen tuen muutoksen takia. Opiskelijat saavat nyt tukensa tavoiteajan puitteissa.
With backlog cleared, Kela can issue decisions on student financial aid applications within the usual target time16.9.2025 08:54:27 EEST | Press release
Because of changes in student housing assistance, Kela received an unusually large number of applications for student housing benefits over the summer. This backlog has now been cleared, and students will get their benefits within the usual target time.
Smidigt att sköta en närstående persons FPA-ärenden i MittFPA15.9.2025 08:44:04 EEST | Pressmeddelande
I MittFPA kan du med Suomi.fi-fullmakt sköta en annan persons ärenden. Fullmakten kan också ges av en person som inte använder webbtjänster. Det blir lättare att stödja en närstående i vardagen när FPA-ärenden kan skötas på ett och samma ställe och när det passar dig bäst.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme