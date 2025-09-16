Tervetuloa webinaariin 1.10.2025: Kelan tuet ja palvelut ikääntyvien toimintakyvyn tukemisessa

Webinaarissa kerromme muun muassa 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta, Kela-lääkeluotosta, sairaanhoitokorvauksista, matkoista ja eläkettä saavan hoitotuesta. Saat käytännönläheistä tietoa asiakkaiden ohjaamiseen.

Webinaari on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät ikääntyvien parissa hyvinvointialueilla, työterveyshuollossa sekä yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Webinaarissa ei käsitellä eläkkeitä, eläkkeensaajan asumistukea tai toimeentulotukea.

Aika ja paikka

Aika: 1.10.2025 klo 8.30-12

Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille.

Tilaisuus tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille.

Ohjelma

8.30 Tervetuloa, vastaava asiantuntijalääkäri Outi Saarnisaari

8.35 65 v. täyttäneiden valinnanvapauskokeilun tausta ja tavoitteet, erityisasiantuntija Emmi Vettenranta, STM

8.50 Valinnanvapauskokeilun toteutus, erikoissuunnittelija Merja Larikka

9.15 Valinnanvapauskokeilun seuranta ja tutkimus, erikoistutkija Riina Hiltunen

9.30 Lääkeluotto, juristi Petri Hassel

9.50 Sairaanhoitokorvausten muutoksia 1.5.2025, suunnittelija Anne Leskelä

10.00 Tauko

10.10 Oikeus hoitoon ja sairaanhoidon korvauksiin kansainvälisissä tilanteissa, suunnittelija Johanna Eklund

10.30 Kelan korvaamat matkat, suunnittelija Anne Sopanen

10.45 Kelan kuntoutus ikääntyville, vastaava asiantuntijalääkäri Marja Mattsson

11.00 Eläkettä saavan hoitotuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, erikoissuunnittelija Pia Kankare ja vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine

11.20 Kelan palvelukanavat henkilöasiakkaille ja yhteistyökumppaneille, palveluasiantuntija Silja Granlund

11.40 Toisen puolesta asiointi, juristi Jaana Laakkonen

12.00 Webinaari päättyy

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään 28.9.2025: Kelan tuet ja palvelut ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa

