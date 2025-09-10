Kansalaisyhteiskunnan tila kaventuu – myös Suomessa tarvitaan toimia sen turvaamiseksi
Toimi, koska voit -kampanja tarjoaa tietoa kansalaisyhteiskunnan tilasta maailmalla. Seitsemän järjestön yhteisessä kampanjassa esitellään kansalaisvaikuttajia eri puolilta maailmaa – kaksi heistä on myös median haastateltavissa.
Kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistämisessä kaikkialla maailmassa. Silti kansalaisyhteiskunnan toimintavapaus kaventui maailmalla jälleen vuonna 2024.
Kansalaisvapauksia kavennettiin viime vuonna valtaosassa maailman maita: 72 % maailman väestöstä asuu maissa, jossa kansalaisyhteiskunta on suljettu tai tukahdutettu. Edelliseen vuoteen verrattuna luku kasvoi 1,5 prosenttiyksiköllä.
Näissä maissa valtio estää järjestelmällisesti kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien, kuten sanan- ja kokoontumisvapauden, toteutumista.
CIVICUS-järjestön mukaan maailmanlaajuisesti vain 3,6 % väestöstä elää maissa, joissa kansalaisyhteiskunnan tila on arvioitu avoimeksi.
“Avoin kansalaisyhteiskunta on demokratian kulmakivi. Vaikka maailman tila on tällä hetkellä synkkä, se olisi paljon synkempi ilman aktiivisia kansalaisvaikuttajia, jotka toimivat oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta. Vapaa ja avoin kansalaisyhteiskunta on avainasemassa kriisien ratkaisemisessa”, sanoo Suomen Lähetysseuran ihmisoikeuksien ja vaikuttamisen asiantuntija Rosa Puhakainen.
Haasteista huolimatta kansalaisten aktiivisuuden ansiosta on saavutettu kuluneen vuoden aikana merkittäviä voittoja ja suojeltu demokratiaa. Esimerkiksi Bangladeshissa opiskelijaliike kaatoi 15 vuotta jatkuneen autoritaarisen hallinnon, mikä on vahva osoitus kansalaistoiminnan voimasta.
Huolestuttava kehitys uhkaa demokraattisia valtioita
Huolestuttava kehitys uhkaa myös demokraattisia valtioita. Erityisesti ilmastomielenosoituksia sekä miehitettyjen palestiinalaisalueiden vapauttamista tukevia protesteja on tukahdutettu eri puolilla maailmaa.
Juuri ilmastomielenosoituksiin kohdistunut voimakeinojen käyttö kavensi CIVICUS-järjestön mukaan esimerkiksi Alankomaiden kansalaisyhteiskunnan tilaa, kun poliisi pyrki rajoittamaan mielenosoituksia muun muassa vesitykein, pippurisuihkein ja massapidätyksin.
Suomi kuuluu niiden 40 maan joukkoon, joissa kansalaisyhteiskunta on edelleen avoin. Silti Suomessakin on havaittavissa merkkejä kansalaisyhteiskunnan rajoittamisesta. Viimeisen vuoden aikana järjestöjen rahoitusta on leikattu ja kuulemismahdollisuuksia on vähennetty. Kokoontumisvapauden toteutumista heikensi viime vuonna toteutettu lakko-oikeuden rajoitus.
Amnesty on myös todennut, että Suomessa poliisi käyttää mielenosoituksissa ajoittain suhteettomasti voimaa ja hajottaa niitä tarpeettomasti. Valtaosa mielenosoituksista sujuu kuitenkin Amnestyn mukaan hyvin.
Viidettä kertaa järjestettävä Toimi, koska voit -kampanja nostaa esiin seitsemän kansalaisvaikuttajan tarinan eri puolilta maailmaa ja kannustaa parempaa tulevaisuutta rakentavaan ja ihmisoikeuksia puolustavaan vaikuttamiseen. Kansalaisvaikuttajista kaksi on myös median haastateltavissa – lisätietoja tiedotteen lopussa.
Kampanja käynnistyy keskiviikkona 17. syyskuuta ja päättyy 1. lokakuuta Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä. Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Abilis-säätiö, Diakonissalaitos, Fingo, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Siemenpuu-säätiö, Suomen Lähetysseura ja Taksvärkki. Kampanjaa koordinoi kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Fingo.
Kansalaisvaikuttajia haastatteluihin
Tigist Alemayehu
45 vuotta se vei, mutta viimein, vuonna 2020 Etiopian hallitus myöntyi ja hyväksyi kuurojen oikeuden saada ajokortti ja ajaa autoa. Tätä Tigist Alemayehu pitää paitsi suurimpana saavutuksenaan, myös osoituksena siitä, että sitkeä kansalaisvaikuttaminen voi johtaa todellisiin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin.
Alemayehu on kuuro nainen, äiti, koulutettu asiantuntija ja kansalaisaktivisti, joka on omistanut elämänsä vammaisten oikeuksien edistämiselle Etiopiassa. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Lähetysseurassa vammaisasiantuntijana ja toimii useiden järjestöjen hallituksissa.
”Minusta tuli kansalaisaktivisti omien kokemusteni kautta. Kohtasin kuurona henkilönä haasteita ja syrjintää, kuten viestinnän esteitä, rajallista pääsyä koulutukseen ja työelämään sekä kielteisiä asenteita yhteiskunnassa. Nämä vaikeudet motivoivat minua toimimaan paitsi itseni, myös kaikkien vammaisten puolesta. Ymmärsin, ettei hiljaisuus tuo muutosta,” sanoo Alemayehu.
Yhteystiedot:
Tigist Alemayehun yhteystiedot saat ottamalla yhteyttä Fingoon tai Suomen Lähetysseuraan.
Rodel Abenoja
”Katsoin televisiosta, kuinka kadut olivat täynnä aktivisteja. Lupasin itselleni, että kun menen yliopistoon, myös minusta tulee sellainen.”
Sellainen filippiiniläisestä Rodel Abenojasta tuli. Yliopistosta ei vain meinannut löytyä sopivaa ryhmää, johon liittyä. Ammattiyhdistysliike oli siihen aikaan näkyvästi esillä yliopistolla, ja neljäntenä opiskeluvuotenaan Abenoja päätti liittyä mukaan vapaaehtoiseksi.
Ay-aktiivit, kuten muutkin kansalaisaktivistit, joutuvat vuosikymmenestä toiseen kokemaan uhkaa. He muuttavat maailmaa henkensä uhalla. Filippiineillä murhattiin nykyistä edeltävän presidentti Rodrigo Duterten aikana 72 ay-aktiiveja – ja heitä murhataan edelleen.
Abenojakin on kokenut vakavaa uhkaa ja joutui presidentti Duterten aikana piileksimään kolme kuukautta. Nyt hänen tilanteensa on hieman parempi, mutta se voi muuttua koska tahansa. ”Ihmiset kysyvät, pelkäänkö. Totta kai minä pelkään. Mutta minun on toimittava. Ihminen voi olla rohkea, vaikka pelkääkin.”
Suomalaisille Abenoja haluaa sanoa vielä sen, että ei kannata haikailla maailman muutosta lupailevien ”supersankarien” perään.
“Meidän on tehtävä muutos yhdessä, kansanliikkeenä.”
Yhteystiedot:
Rodel Abenojan yhteystiedot saat ottamalla yhteyttä Fingoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Niskanenvaikuttamisviestinnän asiantuntijaSuomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:050 317 6715mika.niskanen@fingo.fi
Rosa PuhakainenIhmisoikeuksien ja vaikuttamisen asiantuntija / Puheenjohtaja, Fingon kansalaisyhteiskunta-työryhmäSuomen LähetysseuraPuh:0406832512rosa.puhakainen@felm.org
Linkit
Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Maailman Kuvalehti juhlii 40. ilmestymisvuottaan – Syksyn numero tarjoaa katsauksen maailman bileperinteisiin ja kysyy, vieläkö osaamme juhlia10.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Maailman Kuvalehden juhlanumerossa matkataan Intiaan yhdelle maailman suurimmista festivaaleista, vieraillaan afrikkalaisilla häämessuilla ja puhutaan Ukrainasta vuoden eurooppalaisten, Justas ja Lukas Stasevskij’n kanssa.
Kehitysyhteistyön leikkaukset ovat Suomen edun vastaisia – pahin uhkakuva vältettiin4.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo kommentoi budjettiriihen tuloksia.
Video: Yli 50 hengen kuoro vetosi Orpon hallitukseen kehitysyhteistyön puolesta1.9.2025 20:00:00 EEST | Tiedote
Suurikokoinen kuoro lauloi maanantaina 1. syyskuuta sen puolesta, ettei Suomi käännä selkäänsä maailmalle. Pave Maijasen Pidä huolta -kappaleen yhteislaulusta taltioitu video on vapaasti median käytettävissä.
Kutsu medialle: Tempaus maanantaina 1. syyskuuta Esplanadin puistossa klo 171.9.2025 07:53:40 EEST | Tiedote
Tilaisuus tarjoaa toimituksille mahdollisuuden saada kuvituskuvaa kehitysyhteistyötä koskevaan budjettikeskusteluun. Paikalla on myös kehityspolitiikan asiantuntijoita haastatteluja varten.
Yli 20 yhteiskunnallista vaikuttajaa eri puolilta maailmaa vetoaa pääministeri Orpoon: Ei leikkauksia kehitysyhteistyöhön29.8.2025 08:20:46 EEST | Tiedote
Arkkipiispa Tapio Luoma, tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon ehdokas Feride Rushiti, vuoden 2020 Goldman-ympäristöpalkinnon voittanut Paul Sein Twa ja moni muu vetoaa avoimilla kirjeillä pääministeri Petteri Orpoon budjettiriihen alla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme