Länsi-Pasilaan suunnitellaan Pasilanbaanan puuttuvaa osiota
Pasilanbaanan toiseksi viimeisen osuuden suunnittelu on alkanut. Länsi-Pasilan läpi kulkevan osion liikennesuunnitelmaluonnosta voi kommentoida verkossa ja 1. lokakuuta järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2027.
Suunnittelun tavoitteena on nostaa pyörätien laatu korkeatasoiseksi pyöräilyn pääreitiksi ja parantaa kävelyn olosuhteita sekä liikkumisen turvallisuutta alueella. Nykyinen itä- länsisuuntainen pyöräliikenteen reitti Länsi-Pasilassa ei vastaa baanojen laatutasoa sujuvuuden, eri kulkumuotojen erottelun ja käyttäjämäärän suhteen.
Reitti yhdistää Keskuspuiston ja Esterinportin välisen alueen
Pasilanbaana kulkee itä-länsisuunnassa Pikku Huopalahdesta Arabiaan. Merkittävä osa reitistä on jo rakennettu. Nyt laadittava liikennesuunnitelma käsittää yhden viimeisistä puuttuvista pätkistä. Hieman alle puolen kilometrin mittainen osuus baanaa sijoittuu Länsi-Pasilaan Keskuspuiston ja Esterinportin väliselle alueelle. Keskuspuiston suunnittelu on rajattu ulos suunnittelualueelta. Pasilanbaanan Arabianrannan osuuden suunnittelu käynnistyy vielä vuoden 2025 aikana.
Esillä olevassa liikennesuunnitelmaluonnoksessa baana kulkee pitkin Palkkatilankatua, Pasilan puistotietä ja Esterinpolkua päätyen Esterinportille. Baanan linjaus aiheuttaa joitakin muutoksia huoltoliikenteen reitteihin ja pysäköinnin sijoitteluun ja määrään. Linjauksen vuoksi joudutaan poistamaan muutamia puita reitin varrelta. Poistuvien puiden tilalle istutetaan uusia puita reitin varrelle toiseen kohtaan.
Osallistu yleisötilaisuuteen ja jätä palautetta suunnitelmaluonnoksesta kyselyn kautta
Kaupunkilaiset ja alueen muut toimijat voivat antaa palautetta liikennesuunnitelmaluonnoksesta vastaamalla kyselyyn 17.9.–5.10. välisenä aikana. Suunnitelmia esitellään verkkoyleisötilaisuudessa keskiviikkona 1. lokakuuta kello 18–19. Tilaisuudessa on mahdollista kommentoida ja kysyä suunnitelmista.
Saatuja huomioita hyödynnetään liikennesuunnitelman viimeistelyssä loppuvuoden 2025 aikana. Tämän jälkeen suunnittelu etenee alkuvuodesta 2026 jatkosuunnitteluun, jossa tarkennetaan rakentamisen yksityiskohdat ja tekniset ratkaisut. Rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2027.
Helsingin pyöräbaanat ovat korkeimman laatutason pyöräreittejä, jotka mahdollistavat sujuvan ja tasaisen pyöräilyn keskustan, asuinalueiden ja keskeisten työpaikka-alueiden välillä. Tulevaisuudessa baanat muodostavat Helsingissä noin 140 km yhtenäisen, seudullisen verkoston.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilari Heiska
Liikenneinsinööri
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenne- ja katusuunnittelu
09 310 37220
ilari.heiska@hel.fi
Aleksi Räisänen (22.9. eteenpäin)
Liikenneinsinööri
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenne- ja katusuunnittelu
09 310 37229
aleksi.raisanen@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 16.9.202516.9.2025 17:57:38 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 16.9.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Planeringstävlingen för Hermanstadsstrandens biodiversitetspark har börjat16.9.2025 15:40:32 EEST | Pressmeddelande
Den internationella tävlingen för planeringen av landskapsarkitekturen i Hermanstads strandpark har börjat. Parken mellan Fiskehamnen och Arabiastranden planeras enligt villkoren för den biologiska mångfalden. Den internationella tävlingen siktar direkt på genomförandet, och målet är att kunna bygga parken 2028.
Hermanninrannan biodiversiteettipuiston suunnittelukilpailu on käynnistynyt16.9.2025 15:40:32 EEST | Tiedote
Hermanninrannan rantapuiston kansainvälinen maisema-arkkitehtuurin suunnittelukilpailu on käynnistynyt. Kalasataman ja Arabianrannan väliin sijoittuva puisto suunnitellaan luonnon monimuotoisuuden ehdoilla. Kansainvälisessä kilpailussa tähdätään suoraan toteutukseen, ja tavoitteena on päästä toteuttamaan puistoa vuonna 2028.
The design competition for the Hermanninranta Biodiversity Park has started16.9.2025 15:40:32 EEST | Press release
The international landscape architecture design competition for the Hermanninranta waterfront park has now started. The park between Kalasatama and Arabianranta will be designed on the terms of biodiversity. The international design competition held for it strives directly at implementation, with the goal of starting the park’s implementation in 2028.
Myllypuron metroaseman vieressä tehdään yötyötä – aseman toinen sisäänkäynti suljetaan lokakuussa16.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen viereen rakennetaan viisikerroksista laajennusosaa, joka ulottuu osittain myös metroradan päälle. Rakennukseen tulee myös uusi metron lippuhalli ja sisäänkäynti. Rakennus valmistuu arviolta vuonna 2028.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme