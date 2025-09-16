Länsi-​Pasilaan suunnitellaan Pasilanbaanan puuttuvaa osiota

Suunnittelun tavoitteena on nostaa pyörätien laatu korkeatasoiseksi pyöräilyn pääreitiksi ja parantaa kävelyn olosuhteita sekä liikkumisen turvallisuutta alueella. Nykyinen itä- länsisuuntainen pyöräliikenteen reitti Länsi-Pasilassa ei vastaa baanojen laatutasoa sujuvuuden, eri kulkumuotojen erottelun ja käyttäjämäärän suhteen.

Reitti yhdistää Keskuspuiston ja Esterinportin välisen alueen



Pasilanbaana kulkee itä-länsisuunnassa Pikku Huopalahdesta Arabiaan. Merkittävä osa reitistä on jo rakennettu. Nyt laadittava liikennesuunnitelma käsittää yhden viimeisistä puuttuvista pätkistä. Hieman alle puolen kilometrin mittainen osuus baanaa sijoittuu Länsi-Pasilaan Keskuspuiston ja Esterinportin väliselle alueelle. Keskuspuiston suunnittelu on rajattu ulos suunnittelualueelta. Pasilanbaanan Arabianrannan osuuden suunnittelu käynnistyy vielä vuoden 2025 aikana.

Suunniteltu reitti.

Esillä olevassa liikennesuunnitelmaluonnoksessa baana kulkee pitkin Palkkatilankatua, Pasilan puistotietä ja Esterinpolkua päätyen Esterinportille. Baanan linjaus aiheuttaa joitakin muutoksia huoltoliikenteen reitteihin ja pysäköinnin sijoitteluun ja määrään. Linjauksen vuoksi joudutaan poistamaan muutamia puita reitin varrelta. Poistuvien puiden tilalle istutetaan uusia puita reitin varrelle toiseen kohtaan.

Osallistu yleisötilaisuuteen ja jätä palautetta suunnitelmaluonnoksesta kyselyn kautta



Kaupunkilaiset ja alueen muut toimijat voivat antaa palautetta liikennesuunnitelmaluonnoksesta vastaamalla kyselyyn 17.9.–5.10. välisenä aikana. Suunnitelmia esitellään verkkoyleisötilaisuudessa keskiviikkona 1. lokakuuta kello 18–19. Tilaisuudessa on mahdollista kommentoida ja kysyä suunnitelmista.

Saatuja huomioita hyödynnetään liikennesuunnitelman viimeistelyssä loppuvuoden 2025 aikana. Tämän jälkeen suunnittelu etenee alkuvuodesta 2026 jatkosuunnitteluun, jossa tarkennetaan rakentamisen yksityiskohdat ja tekniset ratkaisut. Rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2027.

Helsingin pyöräbaanat ovat korkeimman laatutason pyöräreittejä, jotka mahdollistavat sujuvan ja tasaisen pyöräilyn keskustan, asuinalueiden ja keskeisten työpaikka-alueiden välillä. Tulevaisuudessa baanat muodostavat Helsingissä noin 140 km yhtenäisen, seudullisen verkoston.