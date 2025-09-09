Tampereen Kirjafestareista kolmen festarin tapahtuma – Kirjafestareiden, Antikvaaristen Kirjafestareiden ja Levyfestareiden viikonlopun tähtivieraana Sanna Marin

Sanna Marin esiintyy poikkeuksellisesti Tampere-talon Isossa salissa sunnuntaina 30.11. ja häntä haastattelee Ilmari Nurminen. Toivo on tekoja -kirja julkaistaan suomeksi samaan aikaan englanninkielisen alkuteoksen Hope in Action: A Memoir About the Courage to Lead kanssa. Tampereen Kirjafestarit on ainoa kotimainen kirjamessutapahtuma, jossa Marin tulee syksyn aikana vierailemaan.

Tampereelle saadaan jälleen myös mukaan tuoreet Finlandia-voittajat, jotka valitaan aiemmin samalla viikolla. Finlandia-voittajat tavataan Aamulehtisalissa lauantai-iltapäivänä 29. marraskuuta. Sunnuntaina 30. marraskuuta Aamulehtisalissa haastatellaan Tulenkantaja-palkintoehdokkaita ja paljastetaan perinteisesti myös uusi palkinnon voittaja. Aamulehden myöntämän Tulenkantaja-palkinnon suuruus on 5000 euroa ja se myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle suomalaiselle teokselle, jolla arvioidaan olevan mahdollisuuksia menestyä käännöksenä Euroopassa.

Jännityksen ja dekkarien ystävät pääsevät kokoontumaan lauantaina 29.11. tällä kertaa Duetto 1 -saliin, jossa tutustutaan esimerkiksi Arttu Tuomisen, Elina Backmanin, Päivi Alasalmen, Matti Remeksen ja Leena Lehtolaisen uusimpiin jännityskirjoihin. Duetto 1 -salin sunnuntai keskittyy tietokirjallisuuteen, mukana ohjelmassa ovat muun muassa Wille Riekkinen, Satu Hassi, Minna Lindgren, Juha Hurme ja Maarit Tastula.

Duetto 2 -salin lauantai koostuu Ihme ja kumma -kokonaisuudesta, jossa pureudutaan ihmismieltä askarruttaviin ajankohtaisiin ja historiallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin sekä faktan että fiktion keinoin. Esiintymässä nähdään ainakin Siiri Enoranta, Sophia Jansson, Liisa Väisänen, Jantso Jokelin ja Marjo Katriina Saarinen. Sunnuntaina Duetto 2 -salin luonto- ja tietokirjallisuuskokonaisuudessa kuullaan esimerkiksi Anni Kytömäkeä, Reetta Rantaa ja Timo Airaksista.

Tampere-talon Sorsapuistosali muuttuu viikonlopun ajaksi jälleen kustantajien ja näytteilleasettajien jättimäiseksi kirjakaupaksi. Salissa on myös kaksi teemoitettua ohjelmalavaa, joista Lanulava on lauantaina omistettu lasten- ja nuortenkirjallisuudelle. Mukana aamupäivän ohjelmassa nähdään esimerkiksi Paula Noronen Supermarsun kuulumisten kanssa sekä Aino Havukainen ja Sami Toivonen Tatu ja Patu -piirrosnäytöksineen. Iltapäivällä Lanulavan nuortenkirjaohjelmassa esiintyvät muun muassa Siri Kolu, Helena Immonen, Magdalena Hai ja Silja Sillanpää.

Sorsapuistolavan koko viikonlopun ohjelma on jälleen “silkkaa asiaa” paneelien, yksittäisten tietokirjojen ja asiantuntijapuheenvuorojen voimaa. Lauantai alkaa kirjallisuutta ja kirjoittamista käsittelevillä keskusteluilla sekä Tietokirjaraadilla ja iltapäivällä kuullaan maailmanpolitiikkaa ja esimerkiksi Ukrainan sotaa käsitteleviä puheenvuoroja. Sunnuntaiaamun paneeleissa syvennytään lasten ja nuortenkirjallisuudessa puhuttaviin arkoihin aiheisiin, kuten syrjäytymiseen, köyhyyteen ja traumoihin sekä myös kirjallisuuden sankarihahmojen, kuten Peppi Pitkätossun ja Batmanin voimaannuttavaan vaikutukseen. Sunnuntaina kuullaan myös Hyvät ja huonot tiedeuutiset!

Riffi-salissa keskitytään hyvinvointi- ja kokemustietokirjallisuuteen, rankkojakaan teemoja kaihtamatta. Ohjelmassa käsitellään inhimillisiä aiheita kuten väsymystä, ravitsemusta, itseymmärrystä, myötätuntoa, vakavia sairauksia, toipumista ja diagnoosien kuten ADHD:n kanssa elämistä.

Maksuttoman Aulaklubin lauantain aamuohjelma koostuu jo perinteisesti runoudesta ja lausunnasta, ja lauantain iltapäivä on omistettu sarjakuvien ystäville. Sarjakuvakokonaisuudessa tavataan tekijöitä ja taiteilijoita kuten Riina Tanskanen, Asko Alanen, Sauli Santikko ja Petri Aarnio sekä Jaana Suorsa. Aulaklubin sunnuntai alkaa viihdekirjallisuudella esimerkiksi Mirella Mäkilän ja Laura Suomelan johdattamana ja iltapäivällä kuullaan muun muassa improrunoutta Remonttiryhmä-kollektiivin esittämänä.

Sopraano-sali on tänä vuonna omistettu kokonaan Levyfestareille. Maan asiantuntevimmat äänilevymyyjät tuovat keräily- ja uutuuslevyvalikoimansa myyntiin musiikin ystävien iloksi, ja salissa kuullaan myös musiikkiin ja musiikkikirjoihin liittyviä puheenvuoroja sekä tavataan artisteja. Lauantaina Levyfestareilla esiintyy livenä The Clifters -yhtyeestä tunnettu Jiri Nikkinen, sunnuntaina ohjelmaa juontaa muusikko-kirjailija Samuli Laiho (mm. Hearthill, Soul Tattoo, Fox Confession), joka on julkaissut useita omia kaunokirjallisia teoksia. Sunnuntaina salissa kuullaan myös suuri Manserock-keskustelu, jossa panelisteina ovat musiikkilehti Soundin pitkäaikainen päätoimittaja Timo Kanerva, Popeda-yhtyeen Costello Hautamäki ja Eppu Normaali -yhtyeen Juha Torvinen.

Ensimmäistä kertaa Tampereen Kirjafestareilla mukana olevat Antikvaariset Kirjafestarit levittäytyvät Tampere-talon 2. kerroksen Puistolämpiö-tilaan ja käytäville. Antikvaariset kirjafestarit kokoavat Tampere-talolle Suomen kiinnostavimmat antikvariaatit ja hurmaavat pöydät täynnä käytettyjä ja keräilyharvinaisuuksia. Valikoimasta voi löytää etsimänsä klassikon, unohtuneen helmen – tai juuri sen painoksen, jota on metsästänyt jo vuosia. Antikvaariset Kirjafestarit ovat koko perheen juhla, mutta erityisen vastustamaton paikka todellisille kirjaharrastajille.

Tampere-talossa viidettä kertaa järjestettävät Tampereen Kirjafestarit tekivät viime vuonna kävijäennätyksen. Tänä vuonna entistäkin monipuolisemman ja laajemman ohjelman myötä Festareille odotetaan edelleen runsaslukuisempaa kävijäkuntaa. Tapahtumakokonaisuudessa on noin sata näytteilleasettajaa kahdessa kerroksessa. Näyttelyneliöitä on ennätysmäärä Levyfestareiden kotiutuessa Sopraano-saliin.

Kirjafestareilla liikkuminen tulee olemaan entistä yleisöystävällisempää, sillä reittejä saleihin ja esiintymislavoille kehitetään muun muassa värivaloilla ja ohjelmaa keskitetään etenkin Tampere-talon 2. kerrokseen, jossa on sisäänkäynnit suurimpaan Aamulehtisaliin, Duetto-saleihin, Riffi-saliin sekä Sopraano-saliin.

Tampereen Kirjafestarit 2025 on avoinna lauantaina 29.11. klo 10–18 ja sunnuntaina 30.11. klo 10–17. Tapahtuman tuottaa Tampere Live ja Tampere-talo. Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii Aamulehti. Kirjafestarien liput ovat nyt myynnissä täällä: https://kirjafestarit.fi