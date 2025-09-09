Tampereen Kirjafestareista kolmen festarin tapahtuma – Kirjafestareiden, Antikvaaristen Kirjafestareiden ja Levyfestareiden viikonlopun tähtivieraana Sanna Marin
Tampereen Kirjafestareiden 2025 ohjelma julkistettiin keskiviikkona 17.9. Tampere-talossa. Tänä vuonna samalla lipulla on mahdollisuus kokea kolme tapahtumaa, Kirjafestarit, Antikvaariset Kirjafestarit ja Levyfestarit. Yksi viikonlopun odotetuimmista vieraista on Suomen entinen pääministeri Sanna Marin, jonka muistelmakirja Toivo on tekoja ilmestyy 4.11. Kuluneen kirjavuoden kiinnostavimmista kaunokirjallisuuden nimistä mukana ovat muun muassa kirjailijat Anna-Leena Härkönen ja Katja Kallio, Juha Itkonen, Marjo Niemi, Emmi Itäranta ja Juha Hurme. Tieto- ja elämäkertakirjallisuutta edustavia vieraita Tampereella ovat esimerkiksi Moomin Characters -yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sophia Jansson, pitkän poliittisen uran tehnyt Satu Hassi, emerituspiispa Wille Riekkinen ja toimittaja Maarit Tastula.
Sanna Marin esiintyy poikkeuksellisesti Tampere-talon Isossa salissa sunnuntaina 30.11. ja häntä haastattelee Ilmari Nurminen. Toivo on tekoja -kirja julkaistaan suomeksi samaan aikaan englanninkielisen alkuteoksen Hope in Action: A Memoir About the Courage to Lead kanssa. Tampereen Kirjafestarit on ainoa kotimainen kirjamessutapahtuma, jossa Marin tulee syksyn aikana vierailemaan.
Tampereelle saadaan jälleen myös mukaan tuoreet Finlandia-voittajat, jotka valitaan aiemmin samalla viikolla. Finlandia-voittajat tavataan Aamulehtisalissa lauantai-iltapäivänä 29. marraskuuta. Sunnuntaina 30. marraskuuta Aamulehtisalissa haastatellaan Tulenkantaja-palkintoehdokkaita ja paljastetaan perinteisesti myös uusi palkinnon voittaja. Aamulehden myöntämän Tulenkantaja-palkinnon suuruus on 5000 euroa ja se myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle suomalaiselle teokselle, jolla arvioidaan olevan mahdollisuuksia menestyä käännöksenä Euroopassa.
Jännityksen ja dekkarien ystävät pääsevät kokoontumaan lauantaina 29.11. tällä kertaa Duetto 1 -saliin, jossa tutustutaan esimerkiksi Arttu Tuomisen, Elina Backmanin, Päivi Alasalmen, Matti Remeksen ja Leena Lehtolaisen uusimpiin jännityskirjoihin. Duetto 1 -salin sunnuntai keskittyy tietokirjallisuuteen, mukana ohjelmassa ovat muun muassa Wille Riekkinen, Satu Hassi, Minna Lindgren, Juha Hurme ja Maarit Tastula.
Duetto 2 -salin lauantai koostuu Ihme ja kumma -kokonaisuudesta, jossa pureudutaan ihmismieltä askarruttaviin ajankohtaisiin ja historiallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin sekä faktan että fiktion keinoin. Esiintymässä nähdään ainakin Siiri Enoranta, Sophia Jansson, Liisa Väisänen, Jantso Jokelin ja Marjo Katriina Saarinen. Sunnuntaina Duetto 2 -salin luonto- ja tietokirjallisuuskokonaisuudessa kuullaan esimerkiksi Anni Kytömäkeä, Reetta Rantaa ja Timo Airaksista.
Tampere-talon Sorsapuistosali muuttuu viikonlopun ajaksi jälleen kustantajien ja näytteilleasettajien jättimäiseksi kirjakaupaksi. Salissa on myös kaksi teemoitettua ohjelmalavaa, joista Lanulava on lauantaina omistettu lasten- ja nuortenkirjallisuudelle. Mukana aamupäivän ohjelmassa nähdään esimerkiksi Paula Noronen Supermarsun kuulumisten kanssa sekä Aino Havukainen ja Sami Toivonen Tatu ja Patu -piirrosnäytöksineen. Iltapäivällä Lanulavan nuortenkirjaohjelmassa esiintyvät muun muassa Siri Kolu, Helena Immonen, Magdalena Hai ja Silja Sillanpää.
Sorsapuistolavan koko viikonlopun ohjelma on jälleen “silkkaa asiaa” paneelien, yksittäisten tietokirjojen ja asiantuntijapuheenvuorojen voimaa. Lauantai alkaa kirjallisuutta ja kirjoittamista käsittelevillä keskusteluilla sekä Tietokirjaraadilla ja iltapäivällä kuullaan maailmanpolitiikkaa ja esimerkiksi Ukrainan sotaa käsitteleviä puheenvuoroja. Sunnuntaiaamun paneeleissa syvennytään lasten ja nuortenkirjallisuudessa puhuttaviin arkoihin aiheisiin, kuten syrjäytymiseen, köyhyyteen ja traumoihin sekä myös kirjallisuuden sankarihahmojen, kuten Peppi Pitkätossun ja Batmanin voimaannuttavaan vaikutukseen. Sunnuntaina kuullaan myös Hyvät ja huonot tiedeuutiset!
Riffi-salissa keskitytään hyvinvointi- ja kokemustietokirjallisuuteen, rankkojakaan teemoja kaihtamatta. Ohjelmassa käsitellään inhimillisiä aiheita kuten väsymystä, ravitsemusta, itseymmärrystä, myötätuntoa, vakavia sairauksia, toipumista ja diagnoosien kuten ADHD:n kanssa elämistä.
Maksuttoman Aulaklubin lauantain aamuohjelma koostuu jo perinteisesti runoudesta ja lausunnasta, ja lauantain iltapäivä on omistettu sarjakuvien ystäville. Sarjakuvakokonaisuudessa tavataan tekijöitä ja taiteilijoita kuten Riina Tanskanen, Asko Alanen, Sauli Santikko ja Petri Aarnio sekä Jaana Suorsa. Aulaklubin sunnuntai alkaa viihdekirjallisuudella esimerkiksi Mirella Mäkilän ja Laura Suomelan johdattamana ja iltapäivällä kuullaan muun muassa improrunoutta Remonttiryhmä-kollektiivin esittämänä.
Sopraano-sali on tänä vuonna omistettu kokonaan Levyfestareille. Maan asiantuntevimmat äänilevymyyjät tuovat keräily- ja uutuuslevyvalikoimansa myyntiin musiikin ystävien iloksi, ja salissa kuullaan myös musiikkiin ja musiikkikirjoihin liittyviä puheenvuoroja sekä tavataan artisteja. Lauantaina Levyfestareilla esiintyy livenä The Clifters -yhtyeestä tunnettu Jiri Nikkinen, sunnuntaina ohjelmaa juontaa muusikko-kirjailija Samuli Laiho (mm. Hearthill, Soul Tattoo, Fox Confession), joka on julkaissut useita omia kaunokirjallisia teoksia. Sunnuntaina salissa kuullaan myös suuri Manserock-keskustelu, jossa panelisteina ovat musiikkilehti Soundin pitkäaikainen päätoimittaja Timo Kanerva, Popeda-yhtyeen Costello Hautamäki ja Eppu Normaali -yhtyeen Juha Torvinen.
Ensimmäistä kertaa Tampereen Kirjafestareilla mukana olevat Antikvaariset Kirjafestarit levittäytyvät Tampere-talon 2. kerroksen Puistolämpiö-tilaan ja käytäville. Antikvaariset kirjafestarit kokoavat Tampere-talolle Suomen kiinnostavimmat antikvariaatit ja hurmaavat pöydät täynnä käytettyjä ja keräilyharvinaisuuksia. Valikoimasta voi löytää etsimänsä klassikon, unohtuneen helmen – tai juuri sen painoksen, jota on metsästänyt jo vuosia. Antikvaariset Kirjafestarit ovat koko perheen juhla, mutta erityisen vastustamaton paikka todellisille kirjaharrastajille.
Tampere-talossa viidettä kertaa järjestettävät Tampereen Kirjafestarit tekivät viime vuonna kävijäennätyksen. Tänä vuonna entistäkin monipuolisemman ja laajemman ohjelman myötä Festareille odotetaan edelleen runsaslukuisempaa kävijäkuntaa. Tapahtumakokonaisuudessa on noin sata näytteilleasettajaa kahdessa kerroksessa. Näyttelyneliöitä on ennätysmäärä Levyfestareiden kotiutuessa Sopraano-saliin.
Kirjafestareilla liikkuminen tulee olemaan entistä yleisöystävällisempää, sillä reittejä saleihin ja esiintymislavoille kehitetään muun muassa värivaloilla ja ohjelmaa keskitetään etenkin Tampere-talon 2. kerrokseen, jossa on sisäänkäynnit suurimpaan Aamulehtisaliin, Duetto-saleihin, Riffi-saliin sekä Sopraano-saliin.
Tampereen Kirjafestarit 2025 on avoinna lauantaina 29.11. klo 10–18 ja sunnuntaina 30.11. klo 10–17. Tapahtuman tuottaa Tampere Live ja Tampere-talo. Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii Aamulehti. Kirjafestarien liput ovat nyt myynnissä täällä: https://kirjafestarit.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraOhjelmapäällikkö, Tampereen KirjafestaritPuh:+358 40 596 7973kirjafestarit.ohjelma@tampere-talo.fi
Tanja JärvensivuB2B-liiketoimintajohtajaTalo Events OyPuh:+358 3 243 4160tanja.jarvensivu@taloevents.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2023 Tampere-talon liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa, palvelemme yli 517 500 tyytyväistä kävijää ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Arttu Wiskari, JVG, Nelli Matula ja Portion Boys esiintyvät Iskelmä Gaalassa9.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Iskelmä Gaala kokoaa kotimaisen musiikin tähdet Tampereen Nokia Arenalle perjantaina 20. helmikuuta 2026. Ensimmäiset artistit on nyt julkaistu. Lavalle nousevat Arttu Wiskari, Nelli Matula, Robin Packalen, JVG, Portion Boys sekä Komiat-yhtyeestä tuttu Aleksi Yli-Sissala. Lisää esiintyjiä julkaistaan syksyn aikana. Tapahtuman liput tulevat myyntiin perjantaina 12. syyskuuta.
MEDIAKUTSU: Tampereen Kirjafestarit – ohjelman julkistus8.9.2025 09:03:00 EEST | Kutsu
Tampereen Kirjafestareiden ohjelmapäällikkö Milla Palovaara esittelee vuoden 2025 festivaaliohjelman 17. syyskuuta Tampere-talossa.
Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjan ikoninen ysärisoundtrack soi orkesterikonsertissa Tampere-talossa4.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tampere-talossa tarjoillaan keväällä apetta nostalgiannälkään. Helsingissä suursuosion saanut Muumimusiikkia-konsertti soi Isossa salissa lauantaina 21. maaliskuuta 2026. Konsertissa esitetään 1990-luvun Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjan rakastettua musiikkia, jonka on säveltänyt japanilainen Sumio Shiratori. Tuittu Koskisen ja Taimi Tornikosken uusia sovituksia tulkitsee nuorista ammattimuusikoista koostuva 24-henkinen orkesteri. Konsertin liput tulevat myyntiin maanantaina 8. syyskuuta klo 9.
Bisnes & Kulttuuri -seminaari uudistuu – Taike mukana järjestäjänä28.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja kulttuurin keskustelufoorumi Bisnes & Kulttuuri -seminaari palaa Tampere-taloon maanantaina 29.9.2025 uudistuneella ohjelmalla. Pitkän historiansa aikana seminaari on kasvanut merkittäväksi kohtaamispaikaksi, ja tänä vuonna se rakentuu ensimmäistä kertaa kahdesta erillisestä osiosta, joihin voi osallistua yhdessä tai erikseen. Vuoden teema on sekä kulttuurialalle että elinkeinoelämälle polttavan ajankohtainen: pääomittaminen ja rahoitus.
MEDIAKUTSU MAAILMANENSI-ILTAAN: Tampere Filharmonia esittää Nightwishin Yesterwynde-albumin orkesteriversion Tampere-talossa torstaina 28.8. klo 1922.8.2025 09:15:00 EEST | Kutsu
Kutsumme kirjoittavia toimittajia ja median edustajia kokemaan suomalaisen metallimusiikin ikoniyhtyeen Nightwishin uutuuslevyn Yesterwynde sinfonisen maailmanensi-illan torstaina 28. elokuuta klo 19 Tampere-talossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme