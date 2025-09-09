Tilastokortit visualisoivat vuoden 2024 Museotilastoja – museobuumi jatkuu vahvana
Museovirasto on julkaissut vuoden 2024 Museotilaston tietoja esittelevät Tilastokortit. Tilastot kertovat muun muassa ammatillisesti hoidettujen museoiden monipuolisesta yleisötoiminnasta, kokoelmista, taloudesta sekä henkilöstöstä. Vuonna 2024 museoiden suosio jatkui vahvana, kokoelmaobjekteja tilastoitiin lähes 50 miljoonaa ja yleisötapahtumia järjestettiin yli 70 000.
Museokäyntejä tilastoitiin yli 8,4 miljoonaa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena, jolloin tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys 8,7 miljoonaa käyntiä. Laskuun on osittain vaikuttanut yhden suosituimman museokohteen Kansallismuseon peruskorjaus- ja lisärakentamishanke, minkä vuoksi museo oli suljettuna.
Museokäynneistä noin 59 prosenttia oli maksettuja käyntejä (sisältää myös Museokortilla tehdyt käynnit). Museoista 24 tarjosi kaikille kävijöille ilmaisen sisäänpääsyn, ja alle 18-vuotiaille kävijöille ilmainen sisäänpääsy oli 92 museossa.
Suomen 153 ammatillista museota ylläpitivät yhteensä 327 yleisölle avoinna olevaa museokohdetta. Museokohteissa vierailtiin keskimäärin 27 351 kertaa. Vuonna 2024 suosituimmat museokohteet olivat:
-
Ateneumin taidemuseo: 581 667 käyntiä
-
Helsingin kaupunginmuseo: 330 312 käyntiä
-
Vapriikki: 267 961 käyntiä
-
Luonnontieteellinen museo: 256 074 käyntiä
-
Nykytaiteen museo Kiasma: 230 148 käyntiä
Kokoelmat museotyön perustana
Ammatillisesti hoidettujen museoiden kokoelmiin sisältyi vuoden 2024 lopussa yhteensä noin 49 miljoonaa esinettä, taideteosta, luonnontieteellistä objektia tai näytettä, valokuvaa sekä audiovisuaalista tallennetta. Arkistomateriaalia oli yhteensä reilu 27 hyllykilometriä.
Tilastokortit kertovat kokoelmien kartunnasta, poistoista, sähköisestä luetteloinnista, digitoinnista sekä kokoelmien avaamisesta verkossa. Esimerkiksi museoiden taidekokoelmista on luetteloitu 90 prosenttia ja avattu verkkoon 15 prosenttia.
Museoista 61 kartutti kokoelmiaan ostoilla. Kokoelmien kartuttamiseen käytettiin yhteensä 4 713 841 euroa, mikä oli 1,4 prosenttia museoiden kaikista menoista.
Museot tallentavat kokoelmiinsa tietoa myös meidän ajastamme. Nykydokumentointia tehtiin vuoden aikana 80 museossa. Nykydokumentoinnilla tarkoitetaan uuden aineiston keräämistä museokokoelmiin eri menetelmin (esim. valokuvat, esineet, haastattelut, videot). Dokumentoinnin kohteena on usein jokin nykypäivän ilmiö.
Tilastokortit tiedon välittäjinä
Tilastokortit esittelevät kootusti vuoden 2024 Museotilaston lukuja. Tilastokortit on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi tilastoluvuista on koottu englanninkielinen tiivistelmä. Tilastokorttien kuvituksen ja taiton on tehnyt Mainostoimisto KMG Turku.
Museotilastoa hyödynnetään muun muassa museoalan edunvalvonnassa ja mediaviestinnässä. Museoliiton viestintäjohtaja Miisa Pulkkinen kuvailee tilastojen merkitystä:
”Toimialan oma tilastointi on olennaisen tärkeää, jotta voimme seurata alan kehitystä: taloutta ja työllisyyttä tai vaikkapa digitalisaation etenemistä museoissa. Museotilasto avaa merkittävällä tavalla myös museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Erityisesti kiitän Tilastokorteista, jotka tarjoavat helposti omaksuttavaa tietoa oivaltavasti visualisoituna. Olen Museotilaston fani, ja odotan uusia tilastojulkaisuja aina innostuksen vallassa.”
Vuoden 2024 Tilastokortit:
-
Tilastokortti 1/2024: Suomen museot 2024
-
Tilastokortti 2/2024: Museokäynnit vuonna 2024
-
Tilastokortti 3/2024: Museoiden talous 2024
-
Tilastokortti 4/2024: Museoiden henkilökunta 2024
-
Tilastokortti 5/2024: Museoiden yleisöpalvelut 2024
-
Tilastokortti 6/2024: Museoiden kokoelmat 2024
-
Statistics card 7/2024: Finnish museums 2024: Facts and Figures
Kaikki tilastokortit on julkaistu Museotilastot.fi-verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi.
Vuoden 2024 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015, Tilastokortit vuosilta 2016–2024 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2024.
Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin vastauksiin, ja sen tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesta museotoiminnasta. Vuoden 2024 tilastokysely lähetettiin 153 ammatillisesti hoidetulle museolle, joista lähes kaikki vastasivat tilastokyselyyn ainakin osittain.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi
Linkit
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museovirasto
Kesämökki siirretty Seurasaaren ulkomuseoon – avautuu kävijöille kesällä 20269.9.2025 15:50:41 EEST | Tiedote
Seurasaaren ulkomuseoon saadaan uusi rakennus, kesämökki. Vähä-Kiljavalta siirrettävän mökin purkaminen, siirtäminen ja uudelleen kokoaminen on vaativa projekti, jossa tarvitaan tarkkaa suunnittelua ja monenlaista ammattitaitoa.
Museovirasto avasi avustushaun maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin – hae 9.10.2025 klo 15 mennessä2.9.2025 13:15:19 EEST | Tiedote
Museovirasto avasi 28.8.2025 avustushaun maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksia haetaan uuden Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 9.10.2025 klo 15 mennessä.
Museovirasto avasi avustushaun aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin29.8.2025 08:49:14 EEST | Tiedote
Tämän vuoden avustuksilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja turvataan vähemmistöjen oikeutta oman kulttuuriperintönsä vaalimiseen. Hakeminen tapahtuu Haeavustuksia.fi-palvelussa. Haku päättyy 9.10.2025 klo 15.
Uusittu Pellavaöljymaalien korjauskortti päivittää perinnemaalaajan ohjeet18.8.2025 14:05:03 EEST | Tiedote
Museovirasto on julkaissut korjauskortin pellavaöljymaaleista. Se korvaa aiemman öljymaaleista kertovan kortin, jonka tiedot olivat vanhentuneet ja kaipasivat täsmennystä ja täydennystä. Uusittu korjauskortti keskittyy pellavaöljymaalien raaka-aineisiin, ominaisuuksiin ja käyttötapoihin sekä antaa reseptivinkkejä oman maalin valmistamiseen.
Museovirasto avasi avustushaun kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin – hae 23.9.2025 klo 15 mennessä12.8.2025 11:26:52 EEST | Tiedote
Museovirasto avasi 12.8.2025 avustushaun kuvataiteilijoiden vuosien 2026–2027 näyttelypalkkioiden kattamiseen. Ammatillisten museoiden lisäksi myös eräät muut näyttelynjärjestäjät voivat hakea avustusta näyttelypalkkioiden maksamiseen ammattikuvataiteilijalle. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 23.9.2025 klo 15 mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme