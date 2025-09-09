Tilastokortit visualisoivat vuoden 2024 Museotilastoja – museobuumi jatkuu vahvana

Museokäyntejä tilastoitiin yli 8,4 miljoonaa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena, jolloin tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys 8,7 miljoonaa käyntiä. Laskuun on osittain vaikuttanut yhden suosituimman museokohteen Kansallismuseon peruskorjaus- ja lisärakentamishanke, minkä vuoksi museo oli suljettuna.

Museokäynneistä noin 59 prosenttia oli maksettuja käyntejä (sisältää myös Museokortilla tehdyt käynnit). Museoista 24 tarjosi kaikille kävijöille ilmaisen sisäänpääsyn, ja alle 18-vuotiaille kävijöille ilmainen sisäänpääsy oli 92 museossa.

Suomen 153 ammatillista museota ylläpitivät yhteensä 327 yleisölle avoinna olevaa museokohdetta. Museokohteissa vierailtiin keskimäärin 27 351 kertaa. Vuonna 2024 suosituimmat museokohteet olivat:

Ateneumin taidemuseo: 581 667 käyntiä

Helsingin kaupunginmuseo: 330 312 käyntiä

Vapriikki: 267 961 käyntiä

Luonnontieteellinen museo: 256 074 käyntiä

Nykytaiteen museo Kiasma: 230 148 käyntiä

Kokoelmat museotyön perustana

Ammatillisesti hoidettujen museoiden kokoelmiin sisältyi vuoden 2024 lopussa yhteensä noin 49 miljoonaa esinettä, taideteosta, luonnontieteellistä objektia tai näytettä, valokuvaa sekä audiovisuaalista tallennetta. Arkistomateriaalia oli yhteensä reilu 27 hyllykilometriä.

Tilastokortit kertovat kokoelmien kartunnasta, poistoista, sähköisestä luetteloinnista, digitoinnista sekä kokoelmien avaamisesta verkossa. Esimerkiksi museoiden taidekokoelmista on luetteloitu 90 prosenttia ja avattu verkkoon 15 prosenttia.

Museoista 61 kartutti kokoelmiaan ostoilla. Kokoelmien kartuttamiseen käytettiin yhteensä 4 713 841 euroa, mikä oli 1,4 prosenttia museoiden kaikista menoista.

Museot tallentavat kokoelmiinsa tietoa myös meidän ajastamme. Nykydokumentointia tehtiin vuoden aikana 80 museossa. Nykydokumentoinnilla tarkoitetaan uuden aineiston keräämistä museokokoelmiin eri menetelmin (esim. valokuvat, esineet, haastattelut, videot). Dokumentoinnin kohteena on usein jokin nykypäivän ilmiö.

Tilastokortit tiedon välittäjinä

Tilastokortit esittelevät kootusti vuoden 2024 Museotilaston lukuja. Tilastokortit on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi tilastoluvuista on koottu englanninkielinen tiivistelmä. Tilastokorttien kuvituksen ja taiton on tehnyt Mainostoimisto KMG Turku.

Museotilastoa hyödynnetään muun muassa museoalan edunvalvonnassa ja mediaviestinnässä. Museoliiton viestintäjohtaja Miisa Pulkkinen kuvailee tilastojen merkitystä:

”Toimialan oma tilastointi on olennaisen tärkeää, jotta voimme seurata alan kehitystä: taloutta ja työllisyyttä tai vaikkapa digitalisaation etenemistä museoissa. Museotilasto avaa merkittävällä tavalla myös museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Erityisesti kiitän Tilastokorteista, jotka tarjoavat helposti omaksuttavaa tietoa oivaltavasti visualisoituna. Olen Museotilaston fani, ja odotan uusia tilastojulkaisuja aina innostuksen vallassa.”

Vuoden 2024 Tilastokortit:

Tilastokortti 1/2024: Suomen museot 2024

Tilastokortti 2/2024: Museokäynnit vuonna 2024

Tilastokortti 3/2024: Museoiden talous 2024

Tilastokortti 4/2024: Museoiden henkilökunta 2024

Tilastokortti 5/2024: Museoiden yleisöpalvelut 2024

Tilastokortti 6/2024: Museoiden kokoelmat 2024

Statistics card 7/2024: Finnish museums 2024: Facts and Figures

Kaikki tilastokortit on julkaistu Museotilastot.fi-verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi.

Vuoden 2024 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015, Tilastokortit vuosilta 2016–2024 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2024.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin vastauksiin, ja sen tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesta museotoiminnasta. Vuoden 2024 tilastokysely lähetettiin 153 ammatillisesti hoidetulle museolle, joista lähes kaikki vastasivat tilastokyselyyn ainakin osittain.