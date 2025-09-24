Kutsu: Suur-Päijänne -seminaari 3.10.2025
Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Päijät-Häme aloittavat yhteistyön Päijänteen seudun kehittämiseksi. Työ käynnistyy 3.10.2025 Eduskunnan Kansalaisinfossa järjestettävässä Suur-Päijänne -seminaarissa ja jatkuu eduskuntaan perustettavassa työryhmässä.
Kutsu medialle
Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan liitot järjestävät Suur-Päijänne -seminaarin perjantaina 3.10.2025 kello 10–12 Eduskunnan Kansalaisinfossa. Tilaisuudessa ideoidaan tulevaa yhteistyötä ja käynnistetään alueiden yhteinen työskentely Päijänteen seudun kehittämiseksi.
Seminaarin pohjalta perustetaan eduskuntaan Suur-Päijänne -ryhmä, jonka tehtävänä on koota yhteen alueen liitot, kunnat, elinkeinoelämän toimijat, päättäjät ja asiantuntijat. Tavoitteena on vahvistaa Päijänteen seudun kehitystä elinvoiman, logistiikan, huoltovarmuuden ja matkailun saralla.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan seminaaria ja keskustelua. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään sunnuntaina 28.9.2025 tämän linkin kautta.
Ohjelma
klo 9.45 Kahvitarjoilu
klo 10.00 Avaussanat
Kansanedustaja Hilkka Kemppi
klo 10.15 Maakuntaliittojen puheenvuorot
Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen edunvalvonnan terveiset.
klo 10.30 Paneelikeskustelu: Elinvoimatyö kasvun lähteenä
Mukana paneelissa Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen, Hämeen Kauppakamarin Anne Vanhala ja Venealan Keskusliitto Finnboatin Jarkko Pajusuo.
klo 11.00 Paneelikeskustelu Kestävän matkailun visio
Mukana paneelissa Ari Yrjölä (Lehmonkärki Resort), Miikka Raulo (FlowHouse), Mervi Toivonen (Visit Finland ja Business Finland) sekä Himoksen edustaja.
klo 11.30 Puheenvuorot: Huoltovarmuus ja turvallisuus
klo 11.55 Lopetussanat
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo
Yhteyshenkilöt
Hilkka KemppiKansanedustajaPuh:09 432 3086Puh:+358 505633350hilkka.kemppi@eduskunta.fi
Antti KalliomaaEdunvalvontajohtaja / Director of Public RelationsPäijät-Hämeen liittoPuh:040 5477 157antti.kalliomaa@paijat-hame.fi
