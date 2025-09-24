Päijät-Hämeen liitto

Kutsu: Suur-Päijänne -seminaari 3.10.2025

25.9.2025 10:34:02 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Kutsu

Jaa

Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Päijät-Häme aloittavat yhteistyön Päijänteen seudun kehittämiseksi. Työ käynnistyy 3.10.2025 Eduskunnan Kansalaisinfossa järjestettävässä Suur-Päijänne -seminaarissa ja jatkuu eduskuntaan perustettavassa työryhmässä.

Kuva Suur-Päijänne-seminaarin mainoksesta, jossa on kolme kuvaa: helikopteri, purjeveneitä järvellä ja metsäinen jokimaisema. Tapahtuma on 3.10.2025 klo 10-12 Eduskunnan Kansalaisinfossa. Mukana Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto ja Päijät-Hämeen liitto.
Kutsu Suur-Päijänne -seminaariin.

Kutsu medialle

Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan liitot järjestävät Suur-Päijänne -seminaarin perjantaina 3.10.2025 kello 10–12 Eduskunnan Kansalaisinfossa. Tilaisuudessa ideoidaan tulevaa yhteistyötä ja käynnistetään alueiden yhteinen työskentely Päijänteen seudun kehittämiseksi.

Seminaarin pohjalta perustetaan eduskuntaan Suur-Päijänne -ryhmä, jonka tehtävänä on koota yhteen alueen liitot, kunnat, elinkeinoelämän toimijat, päättäjät ja asiantuntijat. Tavoitteena on vahvistaa Päijänteen seudun kehitystä elinvoiman, logistiikan, huoltovarmuuden ja matkailun saralla.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan seminaaria ja keskustelua. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään sunnuntaina 28.9.2025 tämän linkin kautta.

Ohjelma

klo 9.45 Kahvitarjoilu

klo 10.00 Avaussanat

Kansanedustaja Hilkka Kemppi

klo 10.15 Maakuntaliittojen puheenvuorot 

Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen edunvalvonnan terveiset.

klo 10.30 Paneelikeskustelu: Elinvoimatyö kasvun lähteenä 

Mukana paneelissa Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen, Hämeen Kauppakamarin Anne Vanhala ja Venealan Keskusliitto Finnboatin Jarkko Pajusuo.

klo 11.00 Paneelikeskustelu Kestävän matkailun visio 

Mukana paneelissa Ari Yrjölä (Lehmonkärki Resort), Miikka Raulo (FlowHouse), Mervi Toivonen (Visit Finland ja Business Finland) sekä Himoksen edustaja.

klo 11.30 Puheenvuorot: Huoltovarmuus ja turvallisuus 

klo 11.55 Lopetussanat 

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo

Avainsanat

suur-päijänne -seminaarisuur-päijänne -ryhmäeduskuntaseminaaripäijät-hämekeski-suomipirkanmaahilkka kemppi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kansanedustaja Hilkka Kempin kasvokuva.
Kansanedustaja Hilkka Kemppi
Eduskunta
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye