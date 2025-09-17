Veronika Honkasalo: Hallituksen päättämättömyys murentaa Suomen kansainvälistä asemaa
Ulkoasiainvaliokunnan jäsen, vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo arvostelee hallitusta sen päättämättömyydestä tunnustaa Palestiinan valtio YK:n tulevassa yleiskokouksessa.
– Suomi on ajamassa itseään häpeäpaaluun niiden maiden joukkoon, joita ei historian kirjoissa katsota hyvässä valossa. Hallitus ei voi enää piiloutua päättämättömyyden taakse. Valtioneuvoston on tehtävä esitys Palestiinan tunnustamisesta ensi tilassa. Kyse on Palestiinan itsemääräämisoikeudesta, Honkasalo sanoo.
Helsingin Sanomat kirjoitti tänään pääkirjoituksessaan, että hallituksen päättämättömyys Palestiina-kysymyksessä uhkaa vähentää Suomen kansainvälistä uskottavuutta ja painoarvoa.
Jos Suomi seuraa Gazan kansanmurhaa toimettomana, sen on vaikea uskottavasti vedota kansainväliseen oikeuteen omien etujensa puolustamiseksi.
Eilen tiistaina YK:n riippumaton tutkintakomissio julkaisi raportin, jonka mukaan Israel on lokakuusta 2023 lähtien syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa tarkoituksenaan tuhota palestiinalaiset alueella.
– Ranska, Britannia, Australia ja Kanada valmistautuvat tunnustamaan Palestiinan. Suomi ei voi jäädä sivuun tästä rintamasta. Epämääräiset puheet 'oikeasta hetkestä' ovat vain viivyttelyä, Honkasalo painottaa.
Honkasalo osallistuu parhaillaan tasavallan presidentti Alexander Stubbin viralliseen valtiovierailuun Latviassa. Lähi-idän tilanne on noussut keskusteluun myös matkalla. Presidentti Stubb on aiemmin ilmaissut tukensa Palestiinan tunnustamiselle.
– Presidentti on itse sanonut odottavansa valtioneuvoston esitystä. Jos hallitus jatkaa jarrutusta olisi parempi tuoda asia eduskunnan päätettäväksi, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Mai Kivelä: Raakkutuho ei saa toistua enää koskaan - lakiin tarvitaan sitovat suojavyöhykkeet hakkuilta17.9.2025 13:24:58 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti syksyllä 2024 eduskuntaan lakialoitteen, jossa esitetään säädettäväksi sitovista, herkkien vesiekosysteemien läheisyyteen perustettavista suojavyöhykkeistä hakkuualueilla. Lakialoite on tänään lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa.
Vasemmistonaiset: Hallitus heikentää naisten asemaa ennätystahdilla15.9.2025 14:15:36 EEST | Tiedote
Orpon hallitus on saanut toimillaan naisten työttömyyden ennätyskorkeaksi. Työllisiä oli kesäkuussa 64 000 vähemmän kuin hallituksen aloittaessa. Tästä joukosta miltei kolme neljästä on naisia. Epäsuhta jatkoi kasvuaan kesäkuussa, kun työllisten naisten määrä väheni 20 000:lla vuoden takaiseen verrattuna. Miesten työllisyys heikkeni vain 3 000:lla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. Kesäkuusta 2024 kesäkuuhun 2025 naisten työttömyysaste nousi 2,3 prosenttiyksikköä ollen tämän vuoden kesäkuussa jo 9,6 %.
Minja Koskela: Metsäteollisuuden on uudistuttava kiireesti vastaamaan aikamme haasteisiin15.9.2025 11:36:33 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan keskustelu suomalaisesta metsäteollisuudesta ja sen tuloksen romahtamisesta on taantunutta, sillä siinä ei lainkaan huomioida laajamittaisempaa tarvetta metsäteollisuuden uudistumiselle.
Minja Koskela: Mistä osaajat, Orpo ja Purra? Lisää panostuksia ammatilliseen koulutukseen13.9.2025 10:01:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii ammatillisen koulutuksen leikkausten perumista ja panostuksia opetuksen laadun parantamiseksi. Koskela vierailee tänään lauantaina 13.9. Tampereella. Hän on tavattavissa Hervannan torilla klo 15.00–15.30 ja klo 18.00 alkaen ravintola Artturi9:ssä.
Veronika Honkasalo: Suomen ei tule tehdä puolustushankintoja maista, jotka polkevat ihmisoikeuksia10.9.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo arvostelee sitä, miten satojen miljoonien eurojen puolustustarvikehankintoja voidaan tehdä ilman avointa poliittista keskustelua ja ihmisoikeusarviointia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme