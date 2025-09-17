Veronika Honkasalo: Hallituksen päättämättömyys murentaa Suomen kansainvälistä asemaa

Minja Koskela: Mistä osaajat, Orpo ja Purra? Lisää panostuksia ammatilliseen koulutukseen 13.9.2025 10:01:00 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii ammatillisen koulutuksen leikkausten perumista ja panostuksia opetuksen laadun parantamiseksi. Koskela vierailee tänään lauantaina 13.9. Tampereella. Hän on tavattavissa Hervannan torilla klo 15.00–15.30 ja klo 18.00 alkaen ravintola Artturi9:ssä.