Uusi Wine & Tapas Helsinki lisää mutkattomia ruokaelämyksiä keskustaan
Helsingin ydinkeskustaan, Kampin Narinkkatorin laidalle, on avautunut uusi Wine & Tapas Helsinki. Se tarjoaa töiden jälkeen ja iltaisin laadukkaan sekä kohtuuhintaisen mahdollisuuden nauttia jaettavista tapaksista ja viinistä rennossa tunnelmassa. Päivisin ravintolaan katetaan entuudestaan tunnettu, keskustan suosituimpiin kuuluva buffetlounas.
Wine & Tapas Helsingin tiloissa toimi vuodesta 2019 lähtien The Plaza Wine & Craft Beer, joka tuli tunnetuksi erityisesti ydinkeskustan suosituimpiin kuuluvasta lounaasta. Ravintola-alan perheyhtiö Arden Restaurants uudisti nyt suuren ravintolatilansa konseptia. Plazan tilalle avattiin kaksi erikoistunutta ravintolaa: oluisiin ja viskeihin erikoistunut Bierhaus Kamppi sekä täysin uusi Wine & Tapas Helsinki. Suosittu, jopa 300 asiakasta päivässä palveleva lounas jatkaa entisellään.
”Wine & Tapas Helsingin konsepti on selkeä: rentoa, helppoa ja laadukasta. Ruokalista on lyhyt ja yksinkertainen, ja siinä korostuu nimensä mukaisesti annosten jaettavuus ja yhdessä syöminen. Hyvien makujen lisäksi panostamme tunnelmaan ja palveluun, jotka usein ratkaisevat, haluaako asiakas palata takaisin”, kertoo ravintolayhtiö Arden Restaurantsin ravintolajohtaja Ryszard Janik.
Janik on työskennellyt aiemmin mm. Hard Rock Cafen ravintolapäällikkönä sekä kansainvälisen elämysravintolaketjun pohjoismaiden operatiivisena johtajana. Hänellä on myös pitkä kokemus ultraluksukseen erikoistuneen Seabourn Cruises -varustamon palveluksessa.
”Olen maailmalla oppinut laadukkaan palvelun merkityksen ja nähnyt, miten se istuu suomalaiseen kulttuuriin. Ei tarvita kumartelua tai turhia muodollisuuksia, riittää kun pidämme vieraistamme yksinkertaisesti hyvää huolta. Meillä on kansainvälinen tiimi niin keittiössä kuin salissa, joten tunnelma on senkin puolesta hyvin välitön”, lupaa Janik.
Keittiöstä vastaa pitkän kansainvälisen uran tehnyt Jani Pajala. Hän on maailmalla kokannut muun Eleven Madison Parkin omistajan Daniel Hummin ja Meksikossa tähtikokiksi nousseen Drew Deckmanin palveluksessa. Pajalan suunnittelema tapaslista vaihtuu parin kuukauden välein sesongin mukaan ja asiakkaiden suosikkeja myötäillen.
”Tapasravintolan listaa laatiessa tietyt klassikot ovat itsestäänselvyyksiä. Lähtökohtamme on valmistaa hyvistä raaka-aineista ruokaa, joka sopii tasavertaisesti niin pikkunälkään kuin pitkään illalliseenkin. Tapakset maistuvat toki yksinkin, mutta parhaalta ne maistuvat jaettuna”, vinkkaa keittiömestari Jani Pajala.
Nimensä mukaisesti Wine & Tapas Helsinki ammentaa espanjalaisesta tapaskulttuurista, mutta Jani Pajala ei sido itseään yhteen maahan tai keittiöön.
”Meksikossa opin, että hyvällä ruoalla ei ole kotimaata. Se on yhdistelmä parhaita makuja ja käytäntöjä niiden esille saamiseksi. Kotimaista käytämme mahdollisuuksien mukaan ja jo testivaiheessa ehdin huomata, että suomalaiset juustot viedään käsistä. Iberian possuja ei Suomessa kasvateta, mutta kotimaiset sienet taipuvat hyvin tapaksiksi. Suomalaiset kasvikset ovat tunnetusti huippuluokkaa”, lisää yli puolet keittiöurastaan ulkomailla suorittanut Pajala.
Wine & Tapas Helsingin juomavalikoimassa korostuvat tapaksia täydentävät helpot viinit ja Cava-kuohuviinit. Ravintolassa tarjoillaan aromit säilyttävän viinijärjestelmän ansiosta erikoisempia viinejä myös laseittain.
”Haluamme tehdä viinin ja ruoan nauttimisesta helposti lähestyttävää. Meille on helppo tulla viettämään treffi-ilta pitkän kaavan mukaan tai poiketa porukalla viinilasilliselle ennen elokuvaa”, summaa Janik.
Ryszard Janik, ravintolajohtaja, Arden Restaurants Oy
+358504317460 ryszard.janik@ardenrestaurants.fi
Samuel SorainenPR Boutique Wolfcom OyPuh:+358400579653samuel.sorainen@wolfcom.fi
