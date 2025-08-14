Laura Koistinen Kymen Seudun Osuuskaupan uudeksi toimitusjohtajaksi

Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) hallintoneuvosto on valinnut KTM, EMBA Laura Koistisen KSO:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Länsi- ja Itä-Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla toimivan Osuuskauppa Varuboden-Oslan (VBO) toimialajohtajan paikalta.

Koistisella on yhteensä 20 vuoden monipuolinen kokemus S-ryhmän eri tehtävistä niin SOK:lla kuin alueosuuskaupassa. SOK:lla hän on toiminut niin SOK Taloudessa kuin Marketkaupan ketjuohjauksessa sekä alueosuuskauppa VBO:lla talousjohtajana sekä toimialajohtajana.

Laura Koistinen aloittaa KSO:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana maaliskuun 2026 alussa, jolloin nykyinen toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen luopuu tehtävästään aiemmin sovitun mukaisesti.

- Keväällä aloitettu KSO:n toimitusjohtajahaku herätti laajaa kiinnostusta ja tasokkaita hakijoita oli runsaasti. Lauran vahva liiketoiminta- ja talousosaaminen sekä kyky strategiseen ajatteluun ja ihmisten johtamiseen täydennettynä energisellä asenteella vakuutti hallintoneuvoston, toteaa KSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Mikko Lassila.

- Haluan lämpimästi kiittää Kymen Seudun Osuuskaupan hallintoneuvostoa luottamuksesta ja olen innoissani päästessäni jatkossa luotsaamaan KSO:ta kohti tulevaa. Haluan myös kiittää Harri Miettistä hänen työstään KSO:n kehittämisessä – osuuskaupasta on pidetty hyvää huolta ja sen toimintaa on systemaattisesti kehitetty omaakin sydäntäni lähellä olevan maakunnan hyväksi, Koistinen iloitsee.

- Odotan innolla erityisesti kohtaamisia henkilökunnan kanssa ja sitä, että pääsemme rakentamaan KSO:ta yhdessä eteenpäin – kehittäen palveluita edelleen aktiivisesti, vastuullisesti ja tavoitteellisesti. Uskon, että hyvällä ja innostavalla yhteistyöllä saamme tehtyä Kymenlaaksosta entistä paremman paikan elää - niin henkilöstöllemme kuin asiakasomistajillemme, Koistinen kertoo.