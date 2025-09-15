Valkoposkihanhien syysmuutto alkamassa
Valkoposkihanhien syysmuutto on alkanut Suomessa parinkymmenen viime vuoden aikana 8.-27. syyskuuta, keskimäärin 18. syyskuuta. Lämpimästä ja vastatuulisesta säästä johtuen tänä syksynä ei olla vielä havaittu yhtään kaukomuuttajaa. ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat jälleen valkoposkihanhien syysmuuton etenemistä Suomessa.
Barentsinmeren valkoposkihanhien syysmuutto on alkanut Suomessa parinkymmenen viime vuoden aikana 8.–27. syyskuuta, keskimäärin 18. syyskuuta. Lämpimästä ja vastatuulisesta säästä johtuen tänä syksynä ei olla vielä havaittu yhtään kaukomuuttajaa. Suomen oma pesimäkanta laskettiin jälleen elo-syyskuun vaihteessa.
ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat jälleen valkoposkihanhien syysmuuton etenemistä Suomessa. Viikoittaiset tiedotteet julkaistaan pääasiassa keskiviikkoisin.
Suomen oma pesimäkanta vakaa
Lintuharrastajat laskivat Suomessa pesivien valkoposkihanhien määrää jälleen syyslaskennoilla. BirdLife Suomen ja Suomen ympäristökeskuksen tämän vuoden laskennoissa havaittiin noin 27 100 valkoposkihanhea, joka on hyvin lähellä viime vuosien keskiarvoa. Tarkemmin BirdLifen tiedotteessa BirdLife Suomi | Valkoposkihanhilaskennat
Viime viikkojen suurimmat valkoposkihanhimäärät ovat Tiira-lintutietopalvelun mukaan olleet 31.8. Espoon Laajalahden 11 690 ja pääkaupunkialueen ulkopuolelta 7.9. Mynämäen Silakkarin sekä 13.9. Porin Leveäkarin 4000 valkoposkihanhea.
Tundralla kylmää
Barentsinmeren valkoposkihanhien pesimätulos lienee tänä vuonna keskiarvoa huonompi. Ainakin isossa osassa pesimäaluetta pesimäkausi oli myöhässä ja varsin kylmä. Kesän 2024 pesimätuloshan oli hyvin huono, josta kertoo Alankomaiden talvilaskentojen ennätysalhainen nuorten lintujen osuus. Lisäksi lintuinfluenssa tappoi kymmeniä tuhansia valkoposkihanhia talvehtimisalueilla Vattimeren alueella.
GPS-satelliittilähetinhanhien paikkatietoja saadaan vasta niiden palattua vahvojen mobiilitukiasemien alueelle eli Suomeen tai lähialueille. Tietoa saadaan ainakin suomalaisesta ja saksalaisesta lähetinhanhien tutkimusprojektista.
Hanhia siis odotellaan saapuviksi. Lähipäivien tilannetta kommentoi ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen seuraavasti:
”Tällä viikolla talvisen kylmää ilmaa virtaa pohjoisesta Novaja Zemljan alueelle, ja valkoposkihanhet siirtyvät Vienanmeren suuntaan. Suomessa vallitsee kuitenkin etupäässä lauha lounaanpuoleinen virtaus ja sateinen sää, mikä ei suosi muuttoa. Niinpä hanhet eivät suurin joukoin vielä muuta tänne. Ensi viikon alkupuolella on sääennusteissa kuitenkin mahdollisuus, että viileä koillinen virtaus leviäisi Suomenkin suuntaan, mikä aloittaisi hanhien runsaslukuisen saapumisen.”
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa
Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhien syysmuuton etenemistä. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä saksalais- ja alankomaalaistutkimusten GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta on rahoittanut ympäristöministeriö ja projektin hanhien liikkeitä pystyy seuraamaan Suomen lajitietokeskuksen sivulta.
