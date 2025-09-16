Eurooppalainen maatalousverkosto koolla Etelä-Pohjanmaalla
Ilmastoratkaisut maataloudessa ovat agendalla kun maatalousverkostoa kokoontuu Etelä-Pohjanmaalle. Tapaaminen on osa eurooppalaista Climate Farm Demo -hanketta, jonka vuosikokous on Seinäjoella 23-25.9.2025.
”Yhdessä tarkastelemme saavutettuja edistysaskeleita maatiloilla ja suunnittelemme tulevia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat ja vauhdittavat ilmastotoimia. Näiden avulla maatalous sopeutuu ilmastonmuutokseen ja vähentää päästöjä EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti”, kertovat Henna Latvala ja Maria Suomela ProAgrialta.
”Seinäjoki sopii kokouspaikaksi sen vahvan ruokamaakuntaprofiilin ansiosta: alue tunnetaan innovatiivisesta maataloudestaan, ruoantuotannosta ja elintarvikealan yritysverkostoistaan. Kokouksen yhteydessä järjestetään demotilaisuuksia hankkeessa mukana olevilla eteläpohjalaisilla pilottitiloilla, joissa osallistujat pääsevät näkemään ilmastotoimia käytännössä. Kuulemme muun muassa viljelymenetelmistää ja maitotilojen ratkaisuista, jotka tukevat hiilensidontaa, vähentävät päästöjä ja parantavat maatilojen sopeutumiskykyä”, kertoo Henna Latvala.
Kumppaneitä ympäri Eurooppaa
Climate Farm Demo-hanketta Suomessa toteuttavat ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Keskusten liitto. Kokouksessa kohtaavat yli 80 kumppaniorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Mukana on tutkijoita, neuvontaorganisaatioita ja maatalousalan koulutus- ja innovaatiotoimijoita.
”Hankekonsortio kokoontuu vuosittain yhteistyön vahvistamiseksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. On tärkeää, että verkosto kokoontuu eri puolilla Eurooppaa, jotta voimme yhdistää kansainvälisen yhteistyön ja paikalliset käytännön ratkaisut tavalla, joka tekee ilmastotyöstä näkyvää ja konkreettista ja samalla lisää ymmärrystä alueellisista eroista Euroopassa ”, toteaa Maria Suomela hankkeen kansallinen koordinaattori Suomessa.
”Tänä vuonna on Suomen vuoro jakaa omaa osaamistamme ja kertoa työstämme maatalouden parissa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen eteen”.
Climate Farm Demo -hanke lyhyesti:
- Yhdistää yli 1 500 pilottitilaa ja asiantuntijoita 28 Euroopan-maasta.
- Kehittää ja auttaa maatiloja toteuttamaan käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.
- Vahvistaa neuvontaa ja tiedonvaihtoa viljelijöiden, tutkijoiden ja päättäjien välillä.
- Toteuttaa EU:n vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) ja ilmastotavoitteiden mukaisia toimenpiteitä.
Media on tervetullut mukaan
Media on tervetullut osallistumaan demotapahtumaan kansainvälisten vieraiden kanssa 24.9.2025 klo 14 alkaen Koskenojan tilalle Pärintie 64, Luopajärvi.
Kokouspäivien aikana syvennytään demonstraatioiden lisäksi mm.
- Hankkeen pilottitilojen tuen ja toimenpiteiden toteutuksen arviointiin
- Maatilojen ilmastosuunnitelmien edistymiseen ja kehittämiseen
- Innovatiivisiin maatalouskäytäntöihin (Living lab) ja niiden tehokkaaseen viestintään
- Ilmastotoimien palkitsemismekanismien arviointiin ja kehittämiseen
- Kumppanuuksien ja verkostoitumisen vahvistamiseen
Yhteyshenkilöt medialle: Maria Suomela, ProAgria Keskusten Liitto, puh: 050 443 3954; Henna Latvala, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, puh: 050 479 3767
