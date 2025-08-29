Kangasalan kaupunki

Uusi luonnonsuojelualue Kangasalan Vehoniemenharjulle

17.9.2025 13:57:59 EEST | Kangasalan kaupunki | Tiedote

Kangasalan kaupunki on suojellut osan Vehoniemenharjulla sijaitsevasta Mustalukon suppamuodostumasta luonnonsuojelualueena.

Mustalukon suojelualueella esiintyy runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta ja useita siitä riippuvaisia kääpälajeja.
Pirkanmaan Ely-keskus teki alueesta syyskuun alussa suojelupäätöksen kaupunginhallituksen hyväksymän elinympäristölautakunnan esityksen perusteella. Uuden suojelualueen koko on 1,6 hehtaaria.

Mustalukon suojelualue on osa harjuluonnon turvaamiseksi perustettua Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura-aluetta. Koko harjujakso kuuluu myös valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Suuri osa Vehoniemen harjualueesta on kaavoitettu luonnonsuojelualueeksi harjualueella voimassa olevassa osayleiskaavassa, mutta virallinen suojelupäätös on tehty vain osalle aluetta. Mustalukon suojelualue on toinen Kangasalan kaupungin luonnonsuojelualue Vehoniemenharjulla.

Arvokasta harjumetsää ja monimuotoista lajistoa

Suojeltu alue sijoittuu Mustalukon supan eteläpäätyyn, jossa kasvaa luonnontilaista, kuusivaltaista tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää. Alueella esiintyy runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta, joka tarjoaa elinympäristön monille uhanalaisille ja lahopuusta riippuvaisille lajeille, kuten erilaisille kääville. Suojelualueelta onkin tehty havainto esimerkiksi vanhoja metsiä suosivasta rusokäävästä.

Metsän luonnontilaisuutta ilmentää myös alueella kasvava, kämmekkäkasveihin kuuluva yövilkka. Valkokukkaista, pientä kasvia esiintyy supan rinteillä, joista se on löytänyt sopivia kasvupaikkoja paksun sammalpeitteen keskeltä. Alueella yleisenä sammallajina esiintyy, vanhojen metsien varjoisassa ja häiriöttömässä pohjakerroksessa viihtyvä, helakanvihreä sulkasammal.

Yhteyshenkilöt

Ympäristösuunnittelija, Heini Koivuniemi, p. 044 423 5755

