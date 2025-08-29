Uusi luonnonsuojelualue Kangasalan Vehoniemenharjulle

Museoiden iltaa vietetään torstaina 14.8. 11.7.2025 09:31:04 EEST | Tiedote

Museoiden ilta järjestetään torstaina 14. elokuuta, jolloin kangasalalaiset museokohteet ovat avoinna klo 17–21. Illan aikana kohteisiin on vapaa pääsy, ja luvassa on muun muassa opastettuja kierroksia ja musiikkiesityksiä. Tutustu ohjelmaan ja lähde nauttimaan kulttuurista pimenevään elokuun iltaan!