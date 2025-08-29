Uusi luonnonsuojelualue Kangasalan Vehoniemenharjulle
Kangasalan kaupunki on suojellut osan Vehoniemenharjulla sijaitsevasta Mustalukon suppamuodostumasta luonnonsuojelualueena.
Pirkanmaan Ely-keskus teki alueesta syyskuun alussa suojelupäätöksen kaupunginhallituksen hyväksymän elinympäristölautakunnan esityksen perusteella. Uuden suojelualueen koko on 1,6 hehtaaria.
Mustalukon suojelualue on osa harjuluonnon turvaamiseksi perustettua Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura-aluetta. Koko harjujakso kuuluu myös valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Suuri osa Vehoniemen harjualueesta on kaavoitettu luonnonsuojelualueeksi harjualueella voimassa olevassa osayleiskaavassa, mutta virallinen suojelupäätös on tehty vain osalle aluetta. Mustalukon suojelualue on toinen Kangasalan kaupungin luonnonsuojelualue Vehoniemenharjulla.
Arvokasta harjumetsää ja monimuotoista lajistoa
Suojeltu alue sijoittuu Mustalukon supan eteläpäätyyn, jossa kasvaa luonnontilaista, kuusivaltaista tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää. Alueella esiintyy runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta, joka tarjoaa elinympäristön monille uhanalaisille ja lahopuusta riippuvaisille lajeille, kuten erilaisille kääville. Suojelualueelta onkin tehty havainto esimerkiksi vanhoja metsiä suosivasta rusokäävästä.
Metsän luonnontilaisuutta ilmentää myös alueella kasvava, kämmekkäkasveihin kuuluva yövilkka. Valkokukkaista, pientä kasvia esiintyy supan rinteillä, joista se on löytänyt sopivia kasvupaikkoja paksun sammalpeitteen keskeltä. Alueella yleisenä sammallajina esiintyy, vanhojen metsien varjoisassa ja häiriöttömässä pohjakerroksessa viihtyvä, helakanvihreä sulkasammal.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ympäristösuunnittelija, Heini Koivuniemi, p. 044 423 5755
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kangasalan kaupunki
Uusia yhtiömuotoisia tontteja Lemetystä – haku alkaa 1.9.202529.8.2025 09:16:23 EEST | Tiedote
Kangasalan kaupunki luovuttaa neljä yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen soveltuvaa korttelia Lemetyn alueelta, Mannakorventien varrelta.
Soile Jääskeläinen, Merja Palin, Tiina Poutanen & Annu Salminen: “Vuoropuhelua luonnosta” Taidetila Terrassa 4.9.–8.10.202525.8.2025 13:20:36 EEST | Tiedote
Kangasalan pääkirjaston Taidetila Terrassa avautuu 4. syyskuuta neljän kuvataiteilijan yhteisnäyttely “Vuoropuhelua luonnosta”. Näyttely on avoinna 8. lokakuuta asti.
Uusi julkinen taideteos valmistunut Omenatarhan pienten lasten yksikköön22.8.2025 12:43:08 EEST | Tiedote
Taiteilija Anne Meskanen-Barmanin taideteos "Omenapuun alla" on valmistunut Kangasalan uuteen Omenatarhan pienten lasten yksikköön. Teos sijoittuu keskeiselle paikalle rakennuksen keskusaulaan tuoden alueen kulttuurihistoriaa ja luonnonläheisyyttä osaksi yksikön arkea.
Hanna Rissanen: “Muistan sinut” Sahalahden museomakasiinilla 5.8.–29.8.202511.7.2025 09:46:04 EEST | Tiedote
Sahalahden museomakasiinilla avautuu 5. elokuuta kuvataiteilija Hanna Rissasen näyttely “Muistan sinut”. Näyttely on avoinna 29. elokuuta asti.
Museoiden iltaa vietetään torstaina 14.8.11.7.2025 09:31:04 EEST | Tiedote
Museoiden ilta järjestetään torstaina 14. elokuuta, jolloin kangasalalaiset museokohteet ovat avoinna klo 17–21. Illan aikana kohteisiin on vapaa pääsy, ja luvassa on muun muassa opastettuja kierroksia ja musiikkiesityksiä. Tutustu ohjelmaan ja lähde nauttimaan kulttuurista pimenevään elokuun iltaan!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme