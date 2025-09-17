Aviador Kustannus

Vesa Kaleva Lehtisen pohdiskelevat esseet tiivistävät musiikin ja musisoinnin perimmäisen olemuksen

17.9.2025 13:45:25 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

Jaa
Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki

Vesa Kaleva Lehtisen tietokirja Musiikki meissä on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Mikä on musiikin perimmäinen tarkoitus? Miten musisoinnin yhteinen kokemus syntyy? Mitä tapahtuu musisoivan ihmisen mielessä ja kehossa? Mitä musiikki ja musiikin tekeminen ihmiselle opettaa? Mitä voisi olla yhteismusisoinnin etiikka? Millaista on musiikki ja musisointi tulevaisuudessa? Entä mitä tapahtuu, kun tekoäly tuodaan konserttisaleihin?

Filosofian tohtori Vesa Kaleva Lehtinen pohtii esseekokoelmassaan musiikin ja musisoinnin perusluonnetta. Aiemmassa tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti sinfoniaorkesterin itseohjautuvuuteen. Hän toimii myös aktiivimuusikkona, pasunistina Sinfonia Lahdessa.

LEHTINEN, VESA KALEVA : Musiikki meissä
224 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789523813649
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen tietokirjallisuustietokirjallisuusmusiikki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
Lataa
Vesa Kaleva Lehtisen kuva © Ari Haimi
Vesa Kaleva Lehtisen kuva © Ari Haimi
Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus

Helsinkiläisen Katri Tapolan ja tallinnalaisen Kertu Sillasteen lastenkirjassa etsitään kadonnutta Pudua27.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Katri Tapolan ja Kertu Sillasteen lastenkirja Pudua etsimässä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Pudu on kateissa, ja ystävien on lähdettävä etsimään sitä. Melko varmasti Pudu on kadonnut metsään, ja niinpä ystävät suuntaavat sinne. Pudua ei vain löydy, ja nälkäkin yllättää. Metsästä löytyy syötävää, mutta kun syöjiä on useampi, syntyy riita. Se onneksi sovitaan, ja matka jatkuu. Koittaa yö, eikä Pudua vaan näy. Löytävätköhän ystävykset Pudun aamunkoitteessa? Katri Tapola on helsinkiläinen kirjailija, jonka laaja tuotanto sisältää sekä aikuisille suunnattua että lastenkirjallisuutta. Kertu Sillaste on tallinnalainen lastenkirjailija ja kuvittaja. TAPOLA, KATRI & SILLASTE, KERTU : Pudua etsimässä 24 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523814103 Ilmestymisaika: Elokuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye