Vesa Kaleva Lehtisen pohdiskelevat esseet tiivistävät musiikin ja musisoinnin perimmäisen olemuksen
Vesa Kaleva Lehtisen tietokirja Musiikki meissä on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Mikä on musiikin perimmäinen tarkoitus? Miten musisoinnin yhteinen kokemus syntyy? Mitä tapahtuu musisoivan ihmisen mielessä ja kehossa? Mitä musiikki ja musiikin tekeminen ihmiselle opettaa? Mitä voisi olla yhteismusisoinnin etiikka? Millaista on musiikki ja musisointi tulevaisuudessa? Entä mitä tapahtuu, kun tekoäly tuodaan konserttisaleihin?
Filosofian tohtori Vesa Kaleva Lehtinen pohtii esseekokoelmassaan musiikin ja musisoinnin perusluonnetta. Aiemmassa tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti sinfoniaorkesterin itseohjautuvuuteen. Hän toimii myös aktiivimuusikkona, pasunistina Sinfonia Lahdessa.
LEHTINEN, VESA KALEVA : Musiikki meissä
224 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789523813649
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025
