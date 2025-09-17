Suomen ensimmäinen koulukoordinaattori aloitti Vaasassa – apua ja turvaa kouluihin

”On helpompi soittaa, kun olet yksi meistä”. Näin kuvaili eräs opettaja Vaasan uutta koulukoordinaattoria, Marjo Vuorista.

Vuorinen työskentelee osana ankkuritiimiä, johon kuuluvat poliisi, sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä etsivä nuorisotyöntekijä. Ankkuritiimin tehtävänä on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, ennaltaehkäistä rikollisuutta ja auttaa esimerkiksi kiusaamiseen, väkivaltaan, päihteisiin ja ilkivaltaan liittyvissä asioissa.

- Aiemmin tiimistä puuttui koulujen edustaja, vaikka suurin osa yhteydenotoista tulee juuri kouluilta. Ensivaikutelma on, että koulujen kynnys ottaa yhteyttä Ankkuritiimiin on selkeästi madaltunut, Vuorinen kertoo.

Nopeasti apua kiusaamistilanteisiin

Vuoriseen voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ja ilman turhaa byrokratiaa. Hän pyrkii vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin mahdollisimman nopeasti.

- Opettaja voi pyytää minulta pikaista konsultaatiota puhelimitse tai pyytää käymään koululla. Tilanteen mukaan sitten tiimissä mietimme, lähteekö koululle vain minä vai myös muita ankkuritiimin edustajia, esimerkiksi poliisi, Vuorinen kuvailee.

Kouluille tapaamaan oppilaita ja opettajia

Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat työn ytimessä. Vuorinen vierailee kouluilla tapaamassa oppilaita ja opettajia myös ennen kuin ongelmia ilmenee. Hän juttelee oppilaiden kanssa esimerkiksi siitä, millainen on turvallinen koulu ja mikä helpottaisi kertomaan aikuisille huolista.

- Esimerkiksi neljäsluokkalaisten mukaan turvallisuutta koulussa lisää se, että välitunneilla on paljon välituntivalvojia. Lisäksi oppilaat ovat toivoneet mahdollisuutta kertoa kiusaamisesta anonyymisti, ja eräässä luokassa innostuttiinkin ottamaan käyttöön kirjeboksi, johon voi jättää opettajalle viestin, halutessaan nimettömänä, Vuorinen kertoo.

Kiusaamisen vastaiset suunnitelmat kartoitetaan

Vuorinen on palkattu Opetushallituksen rahoittamaan Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeeseen joka päättyy 31.7.2027. Tavoitteena on vakiinnuttaa koulukoordinaattorin toiminta pysyväksi osaksi ankkuritiimiä. Toimialuetta on koko Pohjanmaan hyvinvointialue.

Hankkeen tavoitteena on myös yhtenäistää koulujen tunne- ja vuorovaikutustoimintamalleja sekä kiusaamisen vastaisen toiminnan malleja.

- Pyrimme yhteistyössä koulujen kanssa yhtenäistämään käytäntöjä sekä liittämään niihin ankkuritiimin toiminnan, Vuorinen kertoo.