MUISTUTUSKUTSU: PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennusteen julkistus 25.9. – mitkä ovat ruokasektorin näkymät Suomessa?

Tervetuloa mukaan, kun Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa syksyn ennusteensa maa- ja elintarviketaloudesta Kuopiossa 25. syyskuuta 2025. Ennustamme muun muassa, miten ruuan hinta lähivuosina kehittyy, miten kotimainen maatalous menestyy ja millaisia ovat ruokaketjun kasvunäkymät. Voit seurata tilaisuutta myös verkkolähetyksenä.

Tilaisuudessa kuullaan myös paikallisten alan toimijoiden näkemyksiä maatalouden ja koko ruokasektorin tilanteesta ja tulevaisuudesta. Lisäksi pohdimme, mitkä ovat Pohjois-Savon vahvuuksia ja millaista kehitystä alueella tapahtuu. Entä mitä muut maakunnat voisivat oppia savolaisilta?

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille maa- ja elintarviketaloudesta kiinnostuneille! Tapahtuman järjestävät yhteistyössä PTT, Kuopion kaupunki, Valio, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon Agri-Food klusteri.

Aika: 25.9. klo 9.00–12.00

Paikka: Kuopion kaupungintalo, juhlasali, Tulliportinkatu 31 TAI verkkolähetys

Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä! Huom: voit ilmoittautua joko lähitilaisuuteen tai verkkolähetykseen, mutta keskusteluun osallistuminen ja kysymysten esittäminen on mahdollista vain paikan päällä.

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/989D88E48F9A13BE

Tilaisuus alkaa aamukahvilla ja vapaalla jutustelulla klo 9.00 ja varsinainen ohjelma 9.30.

Tilaisuuden ohjelma

Avaus: Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti

Mikä on talouden laaja kuva syksyllä 2025? toimitusjohtaja Markus Lahtinen, Pellervon taloustutkimus

Osuuskunta Maitosuomen puheenvuoro: toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen, Osuuskunta Maitosuomi, Valioryhmä

Syksyn 2025 maa- ja elintarviketalouden ennuste: PTT:n maatalousekonomistit

Paneelikeskustelu: Maa- ja elintarviketalouden näkymät Pohjois-Savossa ennusteen valossa – teemoina mm. investoinnit, vienti, tulevaisuuden osaajat ja huoltovarmuus.

Paneelin puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Tytti Määttä

Paneelissa mukana:

lypsykarjatilayrittäjä Jarkko Hyttinen, Sonkajärvi

toimitusjohtaja Mikko Junttila, Osuuskauppa PeeÄssä

lehtori Seppo Mönkkönen, Savonia-ammattikorkeakoulu

siipikarjaliiketoiminnan johtaja Matti Perälä, Atria

ruokaviennin kasvujohtaja Jukka Vainionpää, Ruokatieto Yhdistys ry

tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg, PTT

Kysymyksiä ja keskustelua

Tilaisuus päättyy noin klo 12.