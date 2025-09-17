MUISTUTUSKUTSU: PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennusteen julkistus 25.9. – mitkä ovat ruokasektorin näkymät Suomessa?
Miltä vaikuttavat Suomen maa- ja elintarviketalouden lähivuosien näkymät – lähteekö ruokavienti vetämään, miten kehittyvät maatalousyrittäjien markkinatuotot, elintarviketeollisuus ja ruuan hinta? Entä miten ennusteen arviot peilautuvat Pohjois-Savoon?
Tervetuloa mukaan, kun Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa syksyn ennusteensa maa- ja elintarviketaloudesta Kuopiossa 25. syyskuuta 2025. Ennustamme muun muassa, miten ruuan hinta lähivuosina kehittyy, miten kotimainen maatalous menestyy ja millaisia ovat ruokaketjun kasvunäkymät. Voit seurata tilaisuutta myös verkkolähetyksenä.
Tilaisuudessa kuullaan myös paikallisten alan toimijoiden näkemyksiä maatalouden ja koko ruokasektorin tilanteesta ja tulevaisuudesta. Lisäksi pohdimme, mitkä ovat Pohjois-Savon vahvuuksia ja millaista kehitystä alueella tapahtuu. Entä mitä muut maakunnat voisivat oppia savolaisilta?
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille maa- ja elintarviketaloudesta kiinnostuneille! Tapahtuman järjestävät yhteistyössä PTT, Kuopion kaupunki, Valio, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon Agri-Food klusteri.
Aika: 25.9. klo 9.00–12.00
Paikka: Kuopion kaupungintalo, juhlasali, Tulliportinkatu 31 TAI verkkolähetys
Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä! Huom: voit ilmoittautua joko lähitilaisuuteen tai verkkolähetykseen, mutta keskusteluun osallistuminen ja kysymysten esittäminen on mahdollista vain paikan päällä.
Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/989D88E48F9A13BE
Tilaisuus alkaa aamukahvilla ja vapaalla jutustelulla klo 9.00 ja varsinainen ohjelma 9.30.
Tilaisuuden ohjelma
Avaus: Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti
Mikä on talouden laaja kuva syksyllä 2025? toimitusjohtaja Markus Lahtinen, Pellervon taloustutkimus
Osuuskunta Maitosuomen puheenvuoro: toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen, Osuuskunta Maitosuomi, Valioryhmä
Syksyn 2025 maa- ja elintarviketalouden ennuste: PTT:n maatalousekonomistit
Paneelikeskustelu: Maa- ja elintarviketalouden näkymät Pohjois-Savossa ennusteen valossa – teemoina mm. investoinnit, vienti, tulevaisuuden osaajat ja huoltovarmuus.
Paneelin puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Tytti Määttä
Paneelissa mukana:
lypsykarjatilayrittäjä Jarkko Hyttinen, Sonkajärvi
toimitusjohtaja Mikko Junttila, Osuuskauppa PeeÄssä
lehtori Seppo Mönkkönen, Savonia-ammattikorkeakoulu
siipikarjaliiketoiminnan johtaja Matti Perälä, Atria
ruokaviennin kasvujohtaja Jukka Vainionpää, Ruokatieto Yhdistys ry
tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg, PTT
Kysymyksiä ja keskustelua
Tilaisuus päättyy noin klo 12.
Yhteyshenkilöt
Kimmo MäkiläviestintäpäällikköPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:+358 40 358 0222kimmo.makila@ptt.fi
Päivi Kujalavanhempi maatalousekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:+358 40 194 5184paivi.kujala@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
