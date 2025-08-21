POOL Ruohis avautuu marraskuussa Ruoholahdessa – joustavat työtilat osaksi uudistuvaa korttelikeskusta
Parhaat tilat ovat niitä, jotka tuovat ihmiset yhteen ja joustavat muuttuvien tarpeiden mukana. Antiloopin POOL-joustotiloista löytyy kaikki tarvittava pientoimistoista ja neuvotteluhuoneista tapahtumatiloihin – ilman pitkää sitoutumista. Marraskuussa POOL-verkosto laajenee korttelikeskus Ruohikseen, jossa työtilat ja arjen palvelut löytyvät saman katon alta.
Uusi POOL Ruohis tuo ihmiset yhteen työskentelemään, kohtaamaan ja inspiroitumaan Ruoholahden sydämessä. Se sisältää 1 500 neliön edestä erilaisia joustotiloja, kuten laadukkaita ja kalustettuja pientoimistoja, hot desk -työpisteitä sekä laajan valikoiman neuvottelu- ja tapahtumatiloja. POOL on rakennettu toimimaan joustavasti omien toimitilojen jatkeena.
Korttelikeskus Ruohiksen toiseen kerrokseen sijoittuvasta POOLista löytyy sopiva tila jokaiseen työpäivään, oli tarkoitus sitten keskittyä, kokoustaa, sosialisoida tai vetäytyä. POOL Ruohiksen erikoisuutena on kaksi upeaa atrium-loungea: toinen tarjoaa työpisteitä ja rauhallisia loosseja, toinen taas tilaa kohtaamisille ja oleskelulle. Kokonaisuutta täydentävät kaksi kahvilamaista yhteiskäyttökeittiötä, joissa voi hengähtää lounaan tai laatukahvin äärellä.
”Hyvä työelämä ei rakennu vain työtiloista, vaan ennen kaikkea ihmisten välisistä kohtaamisista. Tätä varten olemme kehittäneet POOLin. Se kokoaa ihmiset yhteen ja tarjoaa kaiken sen, mitä tämän päivän työelämässä tarvitaan, kuten joustoa ja yhteisöllisyyttä. Kohtaamisten tarve kasvaa koko ajan, ja POOL Ruohiksessa olemme siksi panostaneet laadukkaiden työ- ja kohtaamistilojen lisäksi erityisesti tapahtuma- ja koulutustiloihin”, Antiloopin konsepteista ja markkinoinnista vastaava johtaja Johanna Sarekoski kertoo.
“Antilooppi pyrkii olemaan merkittävä ja vaikuttava toimija alueilla, joilla on läsnä. Strategiaamme kuuluu pitkäjänteisyys, ja myös Ruoholahden alueen kehittämiseen on sitouduttu vahvasti. Haluammekin toivottaa Ruoholahden alueen toimijat ja alueella työskentelevät tervetulleeksi historialliseen korttelikeskukseen, joka uudella tavalla rakentaa yhteisöllisyyttä kaupunkikulttuurista”, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi kertoo.
Kun kaikki hoituu helposti työpäivän lomassa
Marraskuun alussa avautuva POOL Ruohis on osa korttelikeskus Ruohiksen kokonaisvaltaista uudistusta. Kolme vierekkäistä kiinteistöä yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, ja Porkkalankatu 20:ssä sijaitsevasta POOLista avautuu jatkossa suora sisäyhteys liiketiloihin.
Antiloopin tavoitteena on mahdollistaa asiakkailleen paitsi joustavat ja toimivat työtilat myös sujuva työarki. Korttelikeskuksen uudistus tuo Ruohikseen päivitetyn ilmeen sekä uusia palveluita nykyisten rinnalle. Keskuksesta löytyy muun muassa päivittäistavara- ja rautakauppa, kaksi liikuntakeskusta, kukkakauppa, apteekki, kahvila ja ravintoloita sekä tilava parkkihalli. Keskitetyt ja monipuoliset palvelut sujuvoittavat arkea ja tukevat hyvinvointia, kun esimerkiksi lounas, treeni ja ostokset hoituvat helposti samassa osoitteessa.
Vehreä kortteli, vastuulliset valinnat
POOL Ruohis täydentää Antiloopin nyt jo kahdentoista POOL-kohteen verkostoa pääkaupunkiseudulla. Kaikki POOLit suunnitellaan laadukkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
POOL-joustotilakonsepti on Suomen ensimmäinen hiilineutraali tilakonsepti ja vastuullisuus on integoitu sen ytimeen. POOLissa korostuvat hyvinvointia tukevat ratkaisut, kiertotalous ja kestävät materiaalit. POOL Ruohis sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella vain kivenheiton päässä keskustasta, ja sinne on helppo saapua julkisilla, autolla ja myös pyörällä tai kävellen.
“POOL on elämää täynnä oleva yhteisö, jossa ihmiset voivat työskennellä, kohdata, inspiroitua ja voida hyvin. Olemme erittäin innoissamme siitä, että voimme tuoda tämän uuden työelämän konseptimme nyt Ruoholahteen”, Johanna Sarekoski kiteyttää.
Johanna Sarekoski
