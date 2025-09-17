Puoluejohdon paneeli: Puolueet valmiita kunta- ja palvelurakenteen parlamentaariseen uudistamiseen

Kahdeksan suurimman puolueen johto vakuutti olevansa valmis parlamentaariseen työhön kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi keskiviikkona 17.9. Kuntamarkkinoiden Puoluejohdon paneelissa. Kaikki puoluejohtajat jakoivat yhteisen huolen siitä, että väestön ikääntyminen, matala syntyvyys, kaupungistuminen ja keskittyvä maahanmuutto vaikeuttavat kaupunkien ja kuntien mahdollisuuksia tarjota laadukkaita palveluja.

– On käynyt selväksi, että vanhoilla tai nykyisillä tavoilla ei voida enää jatkaa. Olen ehdottanut, että kansallisesti käynnistetään vielä tämän hallituskauden aikana kaikkien puolueiden yhteinen parlamentaarinen työ, jossa linjataan kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta. Asian lykkääminen seuraavan hallituksen työlistalle viivyttäisi vaadittavia, tärkeitä päätöksiä tarpeettomasti useilla vuosilla, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen totesi avauspuheenvuorossaan.

– Kunta- ja palvelurakenteen tulevaisuutta suuntaavat päätökset ovat poliittisia ja toivon, että näistä asioista voidaan keskustella, sopia ja päättää laajasti yli puoluerajojen, hän lisäsi.

Puoluejohdon paneeliin osallistuivat RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, kokoomuksen varapuheenjohtaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen, KD:n varapuheenjohtaja, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius sekä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.

– Meidän jokaisen koti on kunnassa. Kunnilla on hyvin merkittävä rooli ihmisten elämässä. Tarvitsemme kuntien tulevaisuudesta laajaa keskustelua, mutta odotan tällaiselta työltä myös ratkaisuja. Emme tarvitse toista sote-keskustelua, jossa taisteltiin 20 vuotta, eikä saatu päätöksiä, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen kommentoi Minna Karhusen ehdotusta.

– Kunnissa puolueet pystyvät tekemään hyvää yhteistyötä. Meillä voisi olla valtakunnan politiikassa oppimista siinä, Ikonen lisäsi.

– Kutsua koolle vaan, minä voin tuoda pullat palaveriin, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vahvisti.

– Kuntien elinvoima on iso kysymys, joka liittyy koko valtakunnan taloustilanteeseen. Saadaanko kasvu käyntiin? Lisäksi kuntarahoituksen ja palveluvelvoitteen tulee olla tasapainossa, esimerkiksi valtionosuusuudistus pitäisi saada etenemään, Kaikkonen muistutti.

Kuntakenttä on jo kolme vuotta pitänyt palveluja pystyssä vanhentuneen rahoitusjärjestelmän turvin. Nykyinen järjestelmä vanheni, kun sote- ja pela-palvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille.

– Olisi äärimmäisen tärkeä asia, jos eduskuntaryhmät pystyisivät parlamentaarisesti sopimaan siitä, mihin suuntaan kuntakenttää laajasti viedään tulevina vuosikymmeninä. Puhutaan kuitenkin hyvin suurista asioita: parlamentaarisen sovun löytäminen tulee olemaan suuri haaste, Joakim Vigelius totesi.

Opetusministeri Anders Adlercreutz muistutti suomalaisen päätöksenteon vahvuudesta.

– Yhteiskuntamme voima on ollut siinä, että eri puolueet ovat pystyneet tekemään yhteistyötä.