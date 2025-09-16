SuPerin Inberg: Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautinen päivystys on potilasturvallisuusasia

Kansalaisaloite vaatii, että Oulainen lisätään ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen paikkakunnaksi. SuPer kannattaa esitystä, sillä päiväaikainen kiirepäivystys ei riitä alueella, jossa matka-aika lähimpään päivystykseen on jopa lähes kaksi tuntia.

– Osa potilaista saattaa jäädä kotiin pitkien matkojen takia. Yöpäivystyksen lakkautus heikentäisi erityisesti syrjäisempien hyvinvointialueiden asukkaiden hoitoon hakeutumisen mahdollisuuksia, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg toteaa.

Inberg huomauttaa, että kun ambulanssi tekee pitkää matka-ajoa, se on poissa muista tehtävistä. Ensihoito on mitoitettu vastaamaan nykyistä palvelujen tarvetta, samoin vasta käytäntö näyttää, miten yöllä toimivat päivystykset selviävät ruuhkista.

– Jos yhteispäivystysten kykyä vastata hoidon tarvetta ei turvata, potilasmäärien kasvu vaarantaa potilasturvallisuuden. Hoitoon pääsy ja hoidon tarpeen arviointi viivästyvät.

Hoitajien ammattitaidon hyödyntämisellä on laajat vaikutukset

Ammattitaitoisen henkilöstön ja osaamisen käyttö täysimääräisesti on edellytys terveydenhuollon laadulle, vaikuttavuudelle sekä asiakas- ja potilasturvallisuudelle.

Inberg muistuttaa, että perusterveydenhuollossa on olemassa olevia ratkaisuja, joilla helpotetaan esimerkiksi ikääntyneen hoitoon pääsyä oikea-aikaisesti.

– Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka oikeus hoidon tarpeen arviointiin perusterveydenhuollossa tulisi palauttaa. Lisäksi esimerkiksi lääkäri-lähihoitaja -työparimallin käyttöönotto ja hoitajavastanotot olisivat tarkoituksenmukaisia ja kustannusvaikuttavia keinoja, Inberg sanoo.

Suomessa potilasturvallisuuden poikkeamiin ja niiden korjaamiseen arvioidaan OECD:n laskelmiin pohjaten kuluvan vuodessa yli miljardi euroa.

– Potilasturvallisuutta tulee mitata ja seurata. Sen vaarantumisesta ja laiminlyönnistä on oltava sanktiot määriteltynä.