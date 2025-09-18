Saamelaismuseo Siida ja Kiasma yhteistyöhön: Keväällä avautuva yhteisnäyttely esittelee laajasti saamelaista nykytaidetta
Kiasman ja Saamelaismuseo Siidan yhteisnäyttely Entiset ainoat kokoaa yhteen saamelaista ja saamelaisia käsittelevää nykytaidetta Saamenmaalta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Näyttely avautuu Kiasmassa 27. maaliskuuta 2026. Osa näyttelystä nähdään lokakuusta 2026 alkaen Siidassa, Inarissa.
Nykyään neljän valtion alueella sijaitseva Saamenmaa oli olemassa ennen pohjoismaista valtiokäsitystä tai kansallisaatteita. Näyttely esittelee nykytaidetta, joka johdattaa tarkastelemaan saamelaisuutta heidän itsensä kertomana. Esille nousevat monikerroksiset kokemukset, joissa saamelaisuus säilyy elävänä ja jatkaa olemassaoloaan ulkopuolelta asetetuista rakenteista huolimatta.
Näyttelyssä on mukana yli 20 taiteilijaa ja teoksia 1970-luvulta nykypäivään. Näyttelyn on kuratoinut erityisasiantuntija Petra Laiti.
“Olemme erittäin iloisia Kiasman kiinnostuksesta yhteisnäyttelyyn aikana, jolloin saamelainen nykytaide on laajan kiinnostuksen kohteena kansainvälisestikin. Näyttely on ensimmäinen saamelaisen nykytaiteen ja duodjin suurnäyttely Helsingissä. Pidän merkittävänä myös sitä, että näyttely on saamelaisten itse kuratoima. Petra Laitin ideassa kansamme menneisyys ja nykyhetki kohtaavat osuvasti", sanoo Saamelaismuseo Siidan museonjohtaja Taina Máret Pieski.
Näyttelyn nimi Entiset ainoat on saanut inspiraationsa Johan Turin tekstistä Kertomus saamelaisista vuodelta 1910. Se viittaa aikaan, jolloin Turin mukaan "saamelaiset eivät edes tienneet, että on olemassa muita ihmisiä kuin he itse".
”Pohjoismaisille kansoille on opetettu, että Sápmi ei ollut, ja jos oli, se ei ollut sitä, mitä saamelaiset kertovat sen olleen, ja jos oli, sen olemassaolo lakkasi muista syistä kuin niistä, jotka saamelaiset tuntevat yhä luissaan. Älä anna sen hämätä. Ennen kuin pohjoismaat olivat, oli Sápmi. Sápmi ei ollut valtio (state), kuten valtion nykyään ymmärrämme, eikä kansallisuus (nationality), kuten katsoisimme passeista, vaan kansakunta (nation). Ennen tuo kansakunta oli maidensa ainoa, joka kutsui maitaan kodikseen”, näyttelyn kuraattori Petra Laiti kirjoittaa.
Kiasmalle Entiset ainoat -näyttely on ensimmäinen laaja saamelaistaiteeseen keskittyvä kokonaisuus.
”On kunnia tehdä yhteistyötä nimenomaan Siidan kanssa. Heillä on merkittävää, kansainvälisestikin huomioitua erikoisosaamista. Kansallisgalleriaan kuuluvan Kiasman linja on tehdä yhteistyötä laajasti ja uutta oppien. Näin voimme tarjota yleisölle uusia, laajempia näkökulmia – mikä on mielestäni nykytaiteen tehtävä”, sanoo Kiasman museonjohtaja Kiira Miesmaa.
Entiset ainoat
Saamelaisen taiteen aika
27.3.–6.9.2026, Kiasma
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Siida
Taina Máret Pieski, museonjohtaja, taina.pieski@samimuseum.fi
Kiasma
Kiira Koskela, tiedottaja, 050 4786 861, kiira.koskela@kiasma.fi
Piia Laita, viestintäpäällikkö, 0294 500 507, piia.laita@kiasma.fi
Kuvat
Linkit
Saamelaismuseo Siida on valtakunnallinen vastuumuseo erikoisalanaan saamelaiskulttuuri ja alueellinen vastuumuseo kulttuuriympäristötehtävissä saamelaisten kotiseutualueella. Siidan keskeinen tavoite on tukea saamelaista identiteettiä ja kulttuurillista itsetuntoa. Siida kuuluu maailman alkuperäiskansojen museoverkostoon. siida.fi
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi
