Saamelaismuseo Siida ja Kiasma yhteistyöhön: Keväällä avautuva yhteisnäyttely esittelee laajasti saamelaista nykytaidetta

Nykyään neljän valtion alueella sijaitseva Saamenmaa oli olemassa ennen pohjoismaista valtiokäsitystä tai kansallisaatteita. Näyttely esittelee nykytaidetta, joka johdattaa tarkastelemaan saamelaisuutta heidän itsensä kertomana. Esille nousevat monikerroksiset kokemukset, joissa saamelaisuus säilyy elävänä ja jatkaa olemassaoloaan ulkopuolelta asetetuista rakenteista huolimatta.

Näyttelyssä on mukana yli 20 taiteilijaa ja teoksia 1970-luvulta nykypäivään. Näyttelyn on kuratoinut erityisasiantuntija Petra Laiti.

“Olemme erittäin iloisia Kiasman kiinnostuksesta yhteisnäyttelyyn aikana, jolloin saamelainen nykytaide on laajan kiinnostuksen kohteena kansainvälisestikin. Näyttely on ensimmäinen saamelaisen nykytaiteen ja duodjin suurnäyttely Helsingissä. Pidän merkittävänä myös sitä, että näyttely on saamelaisten itse kuratoima. Petra Laitin ideassa kansamme menneisyys ja nykyhetki kohtaavat osuvasti", sanoo Saamelaismuseo Siidan museonjohtaja Taina Máret Pieski.

Näyttelyn nimi Entiset ainoat on saanut inspiraationsa Johan Turin tekstistä Kertomus saamelaisista vuodelta 1910. Se viittaa aikaan, jolloin Turin mukaan "saamelaiset eivät edes tienneet, että on olemassa muita ihmisiä kuin he itse".

”Pohjoismaisille kansoille on opetettu, että Sápmi ei ollut, ja jos oli, se ei ollut sitä, mitä saamelaiset kertovat sen olleen, ja jos oli, sen olemassaolo lakkasi muista syistä kuin niistä, jotka saamelaiset tuntevat yhä luissaan. Älä anna sen hämätä. Ennen kuin pohjoismaat olivat, oli Sápmi. Sápmi ei ollut valtio (state), kuten valtion nykyään ymmärrämme, eikä kansallisuus (nationality), kuten katsoisimme passeista, vaan kansakunta (nation). Ennen tuo kansakunta oli maidensa ainoa, joka kutsui maitaan kodikseen”, näyttelyn kuraattori Petra Laiti kirjoittaa.

Kiasmalle Entiset ainoat -näyttely on ensimmäinen laaja saamelaistaiteeseen keskittyvä kokonaisuus.

”On kunnia tehdä yhteistyötä nimenomaan Siidan kanssa. Heillä on merkittävää, kansainvälisestikin huomioitua erikoisosaamista. Kansallisgalleriaan kuuluvan Kiasman linja on tehdä yhteistyötä laajasti ja uutta oppien. Näin voimme tarjota yleisölle uusia, laajempia näkökulmia – mikä on mielestäni nykytaiteen tehtävä”, sanoo Kiasman museonjohtaja Kiira Miesmaa.

Entiset ainoat

Saamelaisen taiteen aika

27.3.–6.9.2026, Kiasma