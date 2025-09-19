Momentum Kirjat

Martti Heikkilän tietoteos porautuu syvälle laulutekstien ja niiden tekemisen ytimeen

23.9.2025 12:20:28 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

Mistä löytää lauluun hyvän aiheen? Millaisia ovat parhaat metaforat? Mitä yhteistä ja mitä eroa on suomiräpin ja kansanlaulujen riimeillä?

Martti Heikkilän tietokirja Sanoittajan runousoppi – Aiheesta riimeihin on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Sanoittajan runousoppi – Aiheesta riimeihin vie lukijansa löytöretkelle laululyriikan kiehtovaan maailmaan. Kirja tarjoaa sanoittajille ja lauluntekijöille vinkkejä tekemiseen sekä työkaluja tekstien analysointiin ja muokkaukseen. Kirjassa on yli sata harjoitusta ja tehtävää sekä viittauksia yli neljänsadan suomalaisen sanoittajan ja lauluntekijän tuotantoon.

Sanoittajien ohella kirja tarjoaa kiinnostavaa luettavaa kaikille laululyriikasta kiinnostuneille. Esimerkiksi laulutekstien kuvallisuutta, tarinallisuutta, aiheita, teemoja, kielen tyylejä ja riimejä käsitellään laajemmin ja perusteellisemmin kuin missään muussa Suomessa aikaisemmin julkaistussa kirjassa.

FM Martti Heikkilä on kouluttanut sanoittajia ja lauluntekijöitä vuodesta 2000 lähtien sekä työskennellyt Suomen Musiikintekijät ry:n toiminnanjohtajana ja Musiikintekijä-lehden päätoimittajana ja toimittajana. Hänen sanoituksiaan on levytetty 1970-luvulta lähtien.

HEIKKILÄ, MARTTI : Sanoittajan runousoppi – Aiheesta riimeihin
417 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789524172271
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Kansi: Jari Mattila (kannen kuva: Martti Heikkilä)
Kansi: Jari Mattila (kannen kuva: Martti Heikkilä)
