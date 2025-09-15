Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma päivitetään
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) taloustilanteen tasapainottamista ohjaava tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma päivitetään. Ohjelmassa esitetään kaikkiaan 49,8 miljoonan euron säästötoimia vuodelle 2026. Aluehallitus päättää asiasta maanantaina 22. syyskuuta, ja Varhan yhteistyötoimikunnassa sitä on käsitelty 17. syyskuuta.
– Esitämme aluehallitukselle säästöjä useisiin eri toimintoihin. Esitykseen ei sisälly laajoja henkilöstön vähennyksiä eikä lomautuksia. Jatkamme kuitenkin henkilöstöresurssien yhdenmukaistamista, ja se saattaa merkitä muutoksia joillekin, sanoo hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen.
Virkajohdon esitys tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta koskee koko hyvinvointialuetta ja se kohdentuu kaikille tulosalueille. Säästöt jakautuvat erilaisiin toimenpiteisiin:
-
Palveluverkon uudistaminen 11,7 miljoonaa euroa
-
Hankintojen tehostaminen 13,5 miljoonaa euroa
-
Palvelurakenteen uudistaminen 4,6 miljoonaa euroa
-
Digitalisaatio 1,1 miljoonaa euroa
-
Muut toimenpiteet yhteensä 18,8 miljoonaa euroa (sis. mm. tuottavuusparannukset 6,1 milj. euroa; ei-lakisääteisten palvelujen supistaminen 3,2 milj. euroa sekä mahdollisia henkilöstöön kohdistuvia järjestelyjä, mukaan lukien johdon lomautukset yhteensä 1,1 milj. euroa).
Varhan on yhtäaikaisesti hidastettava kustannusten kasvua, vastattava kasvavaan palvelutarpeeseen ja uudistuttava niin, että toiminta on entistä kustannustehokkaampaa.
– Esityksemme vie sopeutusta läpi vaiheistaen ja on selvästi aiempaa ohjelmaa maltillisempi. Tähtäämme siihen, että suunnitellut muutokset olisivat mahdollisimman vaikuttavia, Martikainen sanoo.
Ohjelma sisältää sopeutuksia vuoden 2028 loppuun. Jos kertynyt alijäämä katettaisiin kokonaisuudessaan ensi vuoden loppuun mennessä, sopeutustarve olisi yli 200 miljoonaa euroa. Esityksellä huolehditaan siitä, että alijäämä tulee kokonaisuudessaan katettua ja voidaan turvata lakisääteiset palvelut. Aikataulu on hitaampi kuin hyvinvointialuelaki tällä hetkellä edellyttäisi. Alkuperäinen suunnitelma vaarantaisi palvelujen lakisääteisen toteuttamisen.
Talouden kehitys on saatu käännettyä. Aiempina vuosina kertyneen alijäämän kattaminen edellyttää kuitenkin toiminnan sopeuttamista.
– Olemme jo saaneet käännettyä talouden kehityksen oikeaan suuntaan. Tästä kiitos kuuluu henkilöstön johdonmukaiselle työlle, jota on tehty kaikilla tulosalueillamme, Martikainen sanoo.
Varhan tälle vuodelle asettamasta 81,5 miljoonan euron säästötavoitteesta on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa noin 75 prosenttia.
– Yhtäaikaisesti talouden tasapainottamisen kanssa olemme edistäneet laajoja uudistuksia. Palveluverkon uudistus on edennyt suunnitellusti ja digitaalista asiointia sujuvoittava Varha-sovellus on otettu käyttöön useisiin eri palveluihimme. Koko perusterveydenhuolto on jo siirtynyt yhtenäiseen potilastietojärjestelmään ja erikoissairaanhoidon uudistus on hyvässä vauhdissa, Martikainen kertoo.
Hyvinvointialue on tehostanut toimintaa ja tasapainottanut taloutta pitkäjänteisesti. Ensimmäinen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma valmistui marraskuussa 2023.
Taustaa:
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2026 talousarvioon, joka tulee päätöksentekoon myöhemmin syksyllä.
- Hyvinvointialueiden on raportoitava ministeriölle säännöllisesti talouden tilasta.
- Varha haki kesällä 2025 valtiolta 150 miljoonaan euron lisärahoitusta lakisääteisten peruspalveluiden turvaamiseen. Lue lisää Varhan tiedotteessa (julkaistu 24.6.2025): Varha hakee valtiolta lisärahoitusta | Varha
Tarmo Martikainen
