Taysissa kuullaan nuoria potilaita – Lastenraadit parantavat turvallisuutta ja viihtyvyyttä sairaalassa
Taysissa kehitetään toimintaa yhteisvoimin asiakkaiden ja ammattilaisten kesken. Lasten osallisuutta vahvistetaan erityisesti lastenraadeilla, joissa lapset pääsevät kertomaan kokemuksistaan ja näkemyksistään hoitoon liittyen.
Lastenraati on osallistava toimintamalli, jossa lapset ja nuoret pääsevät kertomaan omia kokemuksiaan, mielipiteitään ja kehittämisehdotuksiaan muun muassa sairaala- tai hoitoympäristöstä. Tavoitteena on vahvistaa lasten osallisuutta ja varmistaa, että heidän äänensä kuuluu palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Taysin lastenpsykiatrialla on järjestetty lastenraateja vuodesta 2017 alkaen ja lastentautien yksikössä raatitoiminta otettiin käyttöön vuonna 2023. Lasten ja nuorten näkemykset ovat arvokas osa sairaalaympäristön kehittämistä.
Lapset kertovat ajatuksiaan omin sanoin ja omin tavoin
Lastenpsykiatrialla toteutetaan noin kaksi tuntia kestävä lastenraati kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Raateja varten liikuntasaliin rakennetaan erilaisia toimintapisteitä, joita lapset kiertävät omassa tahdissaan yksin tai aikuisen kanssa. Raatiin voivat osallistua sillä hetkellä hoidossa olevat lapset, suunnittelussa huomioidaan lasten ikä ja kehitystaso. Lastenraadista tiedotetaan aina etukäteen sekä vanhempia että lapsia ja osallistuminen on vapaaehtoista.
Lastenraadissa käytetään usein toiminnallisia ja lapsille sopivia menetelmiä, kuten piirtämistä, leikkiä tai keskusteluja. Lapset saavat itse valita, miten haluavat ilmaista ajatuksiaan.
Lastentautien yksikössä monet potilaat ovat sairaudentilansa vuoksi eristyksissä tai muuten liikuntarajoitteisia, joten lastenraatia ei voida toteuttaa yhteisessä tilassa. Raatiin osallistuminen tapahtuu potilashuoneissa yksityisesti. Tiedonkeruu toteutetaan joko haastattelujen tai lomakkeiden avulla. Lomakkeet on laadittu lapsilähtöisesti: kysymykset esitetään joko suoraan tai tarinallistettuina, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman luontevaa ja helppoa eri-ikäisille lapsille.
Palautteet muovaavat osastojen arkea
Lastenraadeissa on kerätty monipuolista ja arvokasta tietoa, joka on auttanut kehittämään hoitoympäristöä ja -käytäntöjä. Lapset ovat kertoneet ajatuksiaan esimerkiksi potilashuoneiden viihtyisyydestä ja osastojen turvallisuudesta. Raatien tulokset käydään kootusti läpi henkilökunnan kesken ja pohditaan, miten esiin nousseet asiat hyödynnetään osaston arjessa.
Lastenraatien mukaan turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä sairaalassa lisäävät erityisesti vanhempien läsnäolo, luotettavat ja kuuntelevat hoitajat, selkeä viestintä hoidon etenemisestä ja etukäteen kerrottu päiväohjelma. Myös oman pehmolelun mukaan ottaminen, mahdollisuus ripustaa kuvia perheenjäsenistä tai lemmikistä omaan huoneeseen sekä tervetulleeksi toivottaminen ja paikkojen esittely uudelle potilaalle tuovat lapselle turvaa ja parantavat viihtyvyyttä osastoilla.
Lapset kertovat yleensä avoimesti ja mielellään asioita, kun aikuinen kuuntelee ja on kiinnostunut heistä. Lastenraati onkin osoittautunut toimivaksi keinoksi lisätä lapsipotilaiden osallisuutta ja tuoda esiin heidän ääntään hoitotyön ja palveluiden suunnittelussa.
Lasten turvallinen hoito on asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän teemana
Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään vuosittain 17. syykuuta. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä. Tänä vuonna päivän teema on ”Turvallinen hoito ja palvelu jokaiselle vastasyntyneelle ja lapselle”.
Tays Keskussairaalan F-rakennuksen seinä Teiskontien puolella valaistaan potilasturvallisuuspäivän oransilla teemavärillä keskiviikkona 17.9.
Yhteyshenkilöt
Huopio HannaToimialuejohtaja, lapset ja naisetPuh:044 473 5517hanna.huopio@pirha.fi
Virkki Marjokehittämispäällikkö, lapset ja naisetmarjo.virkki@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
