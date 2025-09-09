Nytt verktyg för att granska statistik över Finlands Akademis vinterutlysning

Den nya datakartan gör det möjligt att analysera bidragsformernas statistik till exempel efter de forskningsråd som fattade besluten och efter den forskningsorganisation där forskaren arbetar. Datakartan innehåller också bakgrundsinformation om sökande och om de experter som bedömde ansökningarna.

Akademin finansierar långsiktig och nyskapande forskning mer än någonsin tidigare. I vinterutlysningen 2025 beviljade Akademin totalt 217,6 miljoner euro i finansiering inom denna bidragskategori, som Akademin kallar Gnista. Finansieringen av akademiprojekt och akademiforskare inriktas i stor utsträckning på djärva forskningsidéer. Av datakartan framgår exempelvis att ansökningarna delas in i cirka 40 bedömningspaneler utifrån forskningsämnena.

Akademins datakartor uppdateras årligen, och arbetet med att vidareutveckla dem fortsätter. Förutom uppdateringar och tillägg till det innehåll som redan publicerats kommer Akademin att publicera nya datakartor om ansöknings- och beslutsstatistik samt om den finansiering som rådet för strategisk forskning beviljat.

Finlands Akademis finansiering beviljas genom fri konkurrens och endast de vetenskapligt sett bästa ansökningarna finansieras. Konkurrens mellan forskningsidéer höjer nivån på forskningen, och högklassig forskning och kunskap stöder Finlands hållbara tillväxt. Akademins datakartor visar att det vetenskapliga genomslaget hos akademifinansierad forskning är klart större än hos forskningen i Finland i genomsnitt.

