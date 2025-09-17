Teos joka on ”sidottu suoraan ihmissydämeen”

Laurentius-salissa torstaina 9.10.2025 klo 19 Lohjan kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonsertissa vaelletaan musiikin siivin päivänvalosta yön mystisyyteen. Vieraana orkesterilla on Emil Holmström, joka on koonnut monipuolisen ja mielenkiintoisen konserttiohjelman tämänkertaiselle konsertille. Konsertti aloitetaan leppoisissa ja kevytmielisissä tunnelmissa, ja loppua kohden siirrytään pikkutunneille ja päästään hiljentymään hämärän ja yön musiikkiin syliin.

Konsertin kevytmielistä osastoa edustavat Ludwig van Beethoven ja hänen aikalaisensa, ystävä ja kilpakumppani Johann Nepomuk Hummel. Beethovenia ja Hummelia pidettiin aikanaan Wienin parhaimpina virtuoosipianisteina. Myös säveltäjinä heitä pidettiin jokseenkin tasaveroisina – mikä tämän päivän näkökulmasta vaikuttaa melkoisen uskomattomalta mitenkään Hummelia väheksymättä. Mutta niin vain on, että Hummelista puhuttaessa on aivan pakko puhua Beethovenista, mutta Beethovenista voidaan aivan relevantisti puhua hyvinkin syvällisesti ilman mainintaakaan Hummelista.

Tulevassa konsertissa päästään kuulemaan Beethovenin todennäköisesti varhaisin säilynyt teos, 14 variaatiota pianolle, viululle ja sellolle op. 44. Se on ratkiriemukas ilottelu Carl Ditters von Ditterdorfin teemasta erääseen koomiseen laulunäytelmään. Jo tässä teoksessa on kuultavissa se ammattitaito, ilmaisun laajuus, mielikuvitus ja yksilöllisyys, jotka sittemmin tekivät Beethovenista suuren. Hummel oli Mozartin tapaan ihmelapsi, joka jo nuorella iällä kiersi ympäri Eurooppaa konsertoiden ihastusta herättäen. Oppiaan hän sai Mozartilla asuen tämän luona, sekä myöhemmin Antonio Salierilta sekä Joseph Haydnilta. Konsertissa kuultava Hummelin septetto lasketaan säveltäjänsä parhaimmistoon. Eräs ajan kriitikko ylisti teoksen säilyttävän suosionsa ”ainakin yli sata vuotta”, sillä teos on ”sidottu suoraan ihmissydämeen”.

Konsertin mystisempää puolta edustavat säveltäjänimet Elsa Barraine, Einojuhani Rautavaara ja Franz Schubert. Barrainen teoksessa Crépuscules liikutaan iltahämärissä toden ja satumaailman rajamailla. Einojuhani Rautavaaran kontrabassokonsertto Angel of Dusk on sävelletty jo vuonna 1980. Rautavaara kirjoitti teoksesta kamarimusiikkiversion vuosia myöhemmin, ja vielä vuotta ennen kuolemaansa, vuonna 2015, hän teki siihen viimeisiä merkintöjä. Teoksen taustalla on näky lentokoneen ikkunasta: hän näki merkillisen muotoisen harmaan mutta värien lävistämän pilven kohoavan ylös Atlantin taivaanrannasta, ja samalla säveltäjän mieleen tuli sanat ”Angel of Dusk”. Schubertin Notturno on yksi lukuisista hänen sävellyksistään, jotka olivat pitkään sekalaisten nuottipinojen kätköissä ennen kuin teos löysi tiensä kustantajalle kauan Schubertin kuoleman jälkeen. Notturno ei ole Schubertin itsensä antama nimi teokselle, mutta tunnelmaltaan se sopii oikein hyvin yölauluksi. Teoksessa Schubert operoi määrältään hyvin pienen materiaalin kanssa mutta saa rajattomalla mielikuvituksellaan kehiteltyä siitä koko elämän suurimmat tunteet käsittävän ja kuulijat tiukasti imussaan pitävän pakahduttavan kauniin teoksen.

Lippuja konserttiin voi ostaa edullisesti ennakkoon NetTicketistä hintaan 16 / 22 € sekä ovelta tuntia ennen konserttia kaikille hintaan 27 €. Lämpimästi tervetuloa moninaisten tunnelmien konserttiin!