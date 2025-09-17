Teos joka on ”sidottu suoraan ihmissydämeen”
Lohjan kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonsertissa 9.10.2025 Laurentius-salissa kuullaan Beethovenin ja Hummelin teoksia. Konsertin ohjelmassa on myös mystisiä sävellyksiä Barraine, Rautavaara ja Schubertilta. Emil Holmström on koonnut monipuolisen ohjelmiston, joka vie yleisön musiikkimatkalle päivänvalosta yön syliin. Liput ennakkoon NetTicketistä alkaen 16 €.
Laurentius-salissa torstaina 9.10.2025 klo 19 Lohjan kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonsertissa vaelletaan musiikin siivin päivänvalosta yön mystisyyteen. Vieraana orkesterilla on Emil Holmström, joka on koonnut monipuolisen ja mielenkiintoisen konserttiohjelman tämänkertaiselle konsertille. Konsertti aloitetaan leppoisissa ja kevytmielisissä tunnelmissa, ja loppua kohden siirrytään pikkutunneille ja päästään hiljentymään hämärän ja yön musiikkiin syliin.
Konsertin kevytmielistä osastoa edustavat Ludwig van Beethoven ja hänen aikalaisensa, ystävä ja kilpakumppani Johann Nepomuk Hummel. Beethovenia ja Hummelia pidettiin aikanaan Wienin parhaimpina virtuoosipianisteina. Myös säveltäjinä heitä pidettiin jokseenkin tasaveroisina – mikä tämän päivän näkökulmasta vaikuttaa melkoisen uskomattomalta mitenkään Hummelia väheksymättä. Mutta niin vain on, että Hummelista puhuttaessa on aivan pakko puhua Beethovenista, mutta Beethovenista voidaan aivan relevantisti puhua hyvinkin syvällisesti ilman mainintaakaan Hummelista.
Tulevassa konsertissa päästään kuulemaan Beethovenin todennäköisesti varhaisin säilynyt teos, 14 variaatiota pianolle, viululle ja sellolle op. 44. Se on ratkiriemukas ilottelu Carl Ditters von Ditterdorfin teemasta erääseen koomiseen laulunäytelmään. Jo tässä teoksessa on kuultavissa se ammattitaito, ilmaisun laajuus, mielikuvitus ja yksilöllisyys, jotka sittemmin tekivät Beethovenista suuren. Hummel oli Mozartin tapaan ihmelapsi, joka jo nuorella iällä kiersi ympäri Eurooppaa konsertoiden ihastusta herättäen. Oppiaan hän sai Mozartilla asuen tämän luona, sekä myöhemmin Antonio Salierilta sekä Joseph Haydnilta. Konsertissa kuultava Hummelin septetto lasketaan säveltäjänsä parhaimmistoon. Eräs ajan kriitikko ylisti teoksen säilyttävän suosionsa ”ainakin yli sata vuotta”, sillä teos on ”sidottu suoraan ihmissydämeen”.
Konsertin mystisempää puolta edustavat säveltäjänimet Elsa Barraine, Einojuhani Rautavaara ja Franz Schubert. Barrainen teoksessa Crépuscules liikutaan iltahämärissä toden ja satumaailman rajamailla. Einojuhani Rautavaaran kontrabassokonsertto Angel of Dusk on sävelletty jo vuonna 1980. Rautavaara kirjoitti teoksesta kamarimusiikkiversion vuosia myöhemmin, ja vielä vuotta ennen kuolemaansa, vuonna 2015, hän teki siihen viimeisiä merkintöjä. Teoksen taustalla on näky lentokoneen ikkunasta: hän näki merkillisen muotoisen harmaan mutta värien lävistämän pilven kohoavan ylös Atlantin taivaanrannasta, ja samalla säveltäjän mieleen tuli sanat ”Angel of Dusk”. Schubertin Notturno on yksi lukuisista hänen sävellyksistään, jotka olivat pitkään sekalaisten nuottipinojen kätköissä ennen kuin teos löysi tiensä kustantajalle kauan Schubertin kuoleman jälkeen. Notturno ei ole Schubertin itsensä antama nimi teokselle, mutta tunnelmaltaan se sopii oikein hyvin yölauluksi. Teoksessa Schubert operoi määrältään hyvin pienen materiaalin kanssa mutta saa rajattomalla mielikuvituksellaan kehiteltyä siitä koko elämän suurimmat tunteet käsittävän ja kuulijat tiukasti imussaan pitävän pakahduttavan kauniin teoksen.
Lippuja konserttiin voi ostaa edullisesti ennakkoon NetTicketistä hintaan 16 / 22 € sekä ovelta tuntia ennen konserttia kaikille hintaan 27 €. Lämpimästi tervetuloa moninaisten tunnelmien konserttiin!
Yhteyshenkilöt
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Solistina Orkesteri17.9.2025 14:51:09 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunginorkesteri esiintyy solistina konsertissa 23.10.2025 Laurentius-salissa. Ohjelmassa Elgarin Serenadi, Tarkiaisen ilmastonmuutosta käsittelevä Pohjoiset helmet sekä Schubertin keskeneräinen sinfonia. Lippuja alkaen 22 € NetTicketistä. Kapellimestarina Jukka Untamala. Kesto väliaikoineen n. 1 h 45 min.
Virkkalassa lapset pääsevät pian retkille kestävästi sähköpyörän kyydissä16.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Syyskuussa vietetään Euroopan liikkujan viikkoa, jolloin kannustetaan liikkumaan kestävästi – kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Lohjan kaupunki osallistuu viikkoon, ja teema näkyy myös kouluissa ja päiväkodeissa.
Unettomuus kuriin Hiiden Opiston kurssilla5.9.2025 15:55:18 EEST | Tiedote
Hiiden Opistolla alkaa 10.9.2025 lääkkeettömään CBT-I-hoitomenetelmään perustuva kurssi. Käyttäytymis- ja kognitiivista terapiaa hyödyntävä kurssi auttaa parantamaan unen laatua omien valintojen kautta. Kurssi pidetään keskiviikkoisin klo 18.00-20.00 Lohjan Yhteislyseon lukiossa. Ilmoittautuminen on avoinna osoitteessa: https://uusi.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/fi/course/13957/
Okko Kamu johtamaan Eroican Lohjalle3.9.2025 11:17:04 EEST | Tiedote
Okko Kamu johtaa Lohjan kaupunginorkesteria Sunrise Serenade -konsertissa 25.9.2025. Konsertissa kuullaan Aulis Sallisen teoksia sekä Beethovenin Eroica-sinfoniaa. Solistina esiintyy sellisti Jan-Erik Gustafsson. Liput edullisemmin ennakkoon NetTicketistä. Valmistautukaa musiikilliseen elämysmatkaan maestron johdolla.
Länsiradan kunnat valmistautuvat päätöksentekoon3.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Länsirata Oy:n osakaskunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi ryhtyvät valmistelemaan omaa päätöksentekoaan Länsirata-hankkeen rahoituksesta ja osakassopimuksen hyväksymisestä. Kunnat ovat käyneet valtion kanssa osakassopimusneuvotteluja, joihin on sisältynyt hankkeen rahoitusvastuista sopiminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme