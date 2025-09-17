Anu Löyttyniemen Kynäkuntoilua-oppaasta virikkeitä terapeuttiseen kirjoitusharrastukseen
Anu Löyttyniemen tietokirja Kynäkuntoilua – opas omaehtoiseen kirjoittamiseen on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Perinteinen käsin kirjoittaminen tekee tutkitusti aivoillemme ja mielenterveydellemme hyvää. Kun totut kirjoittamaan käsin, käsi tottuu ja käsiala sujuvoituu. Kynä kirjoittaa juuri sen verran kuin mieli kantaa. Kirjoittaminen ja lukeminen voivat olla mieltä tyynnyttäviä ja lohduttavia työkaluja tuulisessa ajassamme selviytymiseen.
Kynäkuntoilua-oppaan ytimessä on kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttinen rooli. Kirjoittaminen auttaa selviytymään elämän kriiseissä, mutta se voi myös ennaltaehkäistä tilanteita, joissa elämänhallinta on uhattuna. Kirjoittaen ja lukien saamme lohtua ja hoivaa, ja kun pysähdymme tekstien äärelle, löydämme sanojen takaa uusia ajatuksia. Itseään pääsee tutkiskelemaan kuin varkain ja Kynäkuntoilua ohjeineen toimii tässä omana, yksityisenä viikkopäiväkirjan pohjana.
Anu Löyttyniemi on kokenut opettaja, kouluttaja, kirjallisuusterapiaohjaaja ja tieto- ja oppikirjailija. Hänen teoksensa Heittäydy draamaan – luovan ilmaisun opas ilmestyi keväällä 2023. Uusin teos Kynäkuntoilua – opas omaehtoiseen kirjoittamiseen sisältää runsaasti Löyttyniemen kehittelemiä tehtäviä ja pohjaa hänen omiin kokemuksiinsa erilaisten ryhmien kirjallisuusterapiaohjaajana. Teksteineen, kuvineen ja tehtävineen opas on mielen hyvinvointia tukeva kirja, jonka opastuksella kenen tahansa on mahdollista kokea oman kirjoittamisen hämmästyttävä voima.
LÖYTTYNIEMI, ANU : Kynäkuntoilua – opas omaehtoiseen kirjoittamiseen
147 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789523813823
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Vesa Kaleva Lehtisen pohdiskelevat esseet tiivistävät musiikin ja musisoinnin perimmäisen olemuksen17.9.2025 13:45:25 EEST | Tiedote
Vesa Kaleva Lehtisen tietokirja Musiikki meissä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Mikä on musiikin perimmäinen tarkoitus? Miten musisoinnin yhteinen kokemus syntyy? Mitä tapahtuu musisoivan ihmisen mielessä ja kehossa? Mitä musiikki ja musiikin tekeminen ihmiselle opettaa? Mitä voisi olla yhteismusisoinnin etiikka? Millaista on musiikki ja musisointi tulevaisuudessa? Entä mitä tapahtuu, kun tekoäly tuodaan konserttisaleihin? Filosofian tohtori Vesa Kaleva Lehtinen pohtii esseekokoelmassaan musiikin ja musisoinnin perusluonnetta. Aiemmassa tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti sinfoniaorkesterin itseohjautuvuuteen. Hän toimii myös aktiivimuusikkona, pasunistina Sinfonia Lahdessa. LEHTINEN, VESA KALEVA : Musiikki meissä 224 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523813649 Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jar
Sanni Mätön valokuvia Kulttuurikulmassa 15.–30.9.202517.9.2025 12:49:47 EEST | Tiedote
Katseet – Muotokuvia eletystä elämästä Aviadorin Kulttuurikulma, Liisankatu 19, 00170 Helsinki Sanni Mätön valokuvanäyttely kutsuu katsojan viipymään siinä, mikä on ohikiitävää ja usein huomaamatonta. Näyttely on esillä 15.–30.9.2025 ja siihen pääsee tutustumaan vapaasti Kulttuurikulman aukioloaikoina: ma–pe klo 11–18 la klo 10–15 Tervetuloa!
Tommi Takkusen toinen novellikokoelma pitää lukijansa tiukasti otteessaan12.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Isänpäivä ja muita kertomuksia on täynnä tarkkanäköistä henkilökuvausta ja tunteita, joita jokainen ihminen saattaa paikoin kokea. Novellien maailmaan on kivutonta sukeltaa, mutta ulos ei tahdo päästä. On vain ihmeteltävä, kysyttävä, koettava.
Joensuulaisen Miika Nuutisen runokokoelma katsoo sotaa monin eri silmin12.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Miika Nuutisen neljäs runokokoelma käsittelee sotaa erilaisten minähahmojen kautta. Joku odottaa lastaan kotiin, toinen tähtää vihollista ja painaa liipasinta. Talot jäävät tyhjiksi, keväällä ruumiista kasvaa elämää. Toisaalla ihmiset katsovat uutisia, kyllästyvät, vaihtavat kanavaa.
Kaurapuurojättiläinen – joensuulaislähtöisen Anne Kaustion esikoisnovellikokoelma12.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kokoelman novellit kertovat sopeutumisesta, selviytymisestä ja absurdeista käänteistä, jotka muuttavat kaiken. Ne ovat matka Pohjois-Karjalan vaaroilta Helsinkiin, menneestä nykyaikaan, rumasta kauniiseen ja takaisin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme