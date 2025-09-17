Anu Löyttyniemen Kynäkuntoilua-oppaasta virikkeitä terapeuttiseen kirjoitusharrastukseen

Anu Löyttyniemen tietokirja Kynäkuntoilua – opas omaehtoiseen kirjoittamiseen on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Perinteinen käsin kirjoittaminen tekee tutkitusti aivoillemme ja mielenterveydellemme hyvää. Kun totut kirjoittamaan käsin, käsi tottuu ja käsiala sujuvoituu. Kynä kirjoittaa juuri sen verran kuin mieli kantaa. Kirjoittaminen ja lukeminen voivat olla mieltä tyynnyttäviä ja lohduttavia työkaluja tuulisessa ajassamme selviytymiseen.

Kynäkuntoilua-oppaan ytimessä on kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttinen rooli. Kirjoittaminen auttaa selviytymään elämän kriiseissä, mutta se voi myös ennaltaehkäistä tilanteita, joissa elämänhallinta on uhattuna. Kirjoittaen ja lukien saamme lohtua ja hoivaa, ja kun pysähdymme tekstien äärelle, löydämme sanojen takaa uusia ajatuksia. Itseään pääsee tutkiskelemaan kuin varkain ja Kynäkuntoilua ohjeineen toimii tässä omana, yksityisenä viikkopäiväkirjan pohjana.

Anu Löyttyniemi on kokenut opettaja, kouluttaja, kirjallisuusterapiaohjaaja ja tieto- ja oppikirjailija. Hänen teoksensa Heittäydy draamaan – luovan ilmaisun opas ilmestyi keväällä 2023. Uusin teos Kynäkuntoilua – opas omaehtoiseen kirjoittamiseen sisältää runsaasti Löyttyniemen kehittelemiä tehtäviä ja pohjaa hänen omiin kokemuksiinsa erilaisten ryhmien kirjallisuusterapiaohjaajana. Teksteineen, kuvineen ja tehtävineen opas on mielen hyvinvointia tukeva kirja, jonka opastuksella kenen tahansa on mahdollista kokea oman kirjoittamisen hämmästyttävä voima.

LÖYTTYNIEMI, ANU : Kynäkuntoilua – opas omaehtoiseen kirjoittamiseen

Ilmestymisaika: Syyskuu 2025

