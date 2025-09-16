Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itärajan soiden ennallistaminen on puolustusteko
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälän tekemä toimenpidealoite itärajaa seurailevan suovyöhykkeen rakentamisesta ja ennallistamisesta on herättänyt kansainvälistä huomiota. Aalto-Setälä esittää, että itärajalla olevia soita ennallistetaan, luoden vaikeakulkuisempia maastoalueita itäiselle rajavyöhykkeelle.
”Toimenpidealoite pyrkii maanpuolustuksen ja luonnon etujen yhdistämiseen. Aloitteen tavoitteena on ennallistaa Suomen valtion itärajan tuntumassa oleva suovyöhyke siten, että se muodostaa fyysisen kulkuesteen maanpuolustuksen tarpeisiin”, toteaa Aalto-Setälä aloitteessaan.
”Ennallistetut suot lisäävät Suomen luonnon monimuotoisuutta sekä vähentävät ilmakehä- ja vesistöpäästöjä", Aalto-Setälä sanoo.
Kansainväliset mediat, kuten Politico, brittiläinen The Daily Telegraph ja kanadalainen Canadian Broadcasting Corporation (CBC), ovat haastatelleet Aalto-Setälää luovasta ideastaan.
”They are trying to find a solution for two problems”, Aalto-Setälä toteaa radiohaastattelussa CBC:lle. Hänen mukaansa pääasiallinen idea on yksinkertainen. Keskeistä on löytää oikeanlaiset alueet, joilla soiden ennallistamista voidaan käyttää työkaluna ja vahvuutena.
Aalto-Setälä nostaa myös esiin, että toimenpiteillä olisi taloudellisiakin hyötyjä. Soiden ennallistamisella voidaan pienentää Suomen tarvetta ostaa muilta EU-mailta nieluoikeuksia LULUCF-asetuksen mukaisen laskennallisen takamatkan umpeen kuromiseksi.
”Itärajallamme yhdistyvät merkittävällä tavalla sekä turvallisuuspoliittiset intressit että luonto- ja ilmastoarvot”, tiivistää Aalto-Setälä.
