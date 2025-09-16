Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itärajan soiden ennallistaminen on puolustusteko

Kokoomusedustajat: Hallitus vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kriisivalmiutta 15.9.2025 12:54:34 EEST | Tiedote

Hallitus esittää lakimuutosta, joka velvoittaa hyvinvointialueet varautumaan sotilaallisen voimankäytön tilanteisiin ja niiden uhkiin. Muutoksella vahvistetaan hyvinvointialueiden ja Puolustusvoimien yhteistyötä ja varmistetaan, että suomalaisille voidaan turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikissa oloissa.