Ulkomaisten matkailijoiden lyhytvuokraus vahvassa kasvussa

Lyhytvuokrauksen määrä Suomessa kasvoi kolmanneksen edellisvuoteen verrattuna ja lähes 50 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Lyhytaikaisen vuokrauksen osuus ulkomaisten matkailijoiden kaikista maksullisista yöpymisistä nousi viidessä vuodessa 21 prosentista yli 30 prosenttiin.

– Toisin sanoen lähes joka kolmas ulkomaisen matkailijan yö Suomessa majoituttiin nyt Airbnb-tyyppisessä kohteessa. Pandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen lyhytvuokrauksen kysyntä on elpynyt selvästi perinteisten majoitusliikkeiden kysyntää nopeammin, Visit Finlandin asiantuntija Susanne Heikkinen kertoo.

Lapissa räjähtävää kasvua

Alueellisesti lyhytaikainen vuokramajoitus on kasvattanut suosiotaan erityisesti Lapissa. Vuonna 2024 ulkomaiset matkailijat varasivat Lapin maakunnassa lähes 1,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta vuokramökeistä ja -asunnoista, yli 2,5-kertaisesti vuoden 2019 määrään (n. 0,4 miljoonaa) verrattuna. Samalla Lapin osuus kaikista ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä lyhytaikaisessa vuokramajoituksessa Suomessa nousi lähes 39 prosenttiin.

– Lapin matkailukeskuksissa lyhytaikainen vuokraus on nyt erittäin merkittävä majoitusmuoto: Rovaniemellä ulkomaisten yöpymisten määrä vuokramökeissä ja -asunnoissa kolminkertaistui koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna, ja lähes joka toinen ulkomaisen matkailijan yö vietettiin Airbnb-tyyppisessä majoituksessa. Helsingissä vastaava osuus viime vuonna oli reilu viidennes, Heikkinen toteaa.

Osittain lyhytvuokrauksen kasvuluvut Rovaniemellä johtuvat riittämättömästä hotellikapasiteetista kysyntään nähden erityisesti sesonkiaikana. Kapasiteettia hotellipuolelle on tulossa lisää, mutta majoituksen kysyntä ylittää käytössä olevan kapasiteetin vielä pitkään.

Uudellamaalla ulkomaisten yöpymisten määrä lyhytvuokrauksessa oli vajaat 0,9 miljoonaa vuonna 2024. Lyhytvuokraus kasvoi 18 prosenttia edellisvuoteen ja vain 8 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Uusimaa oli Lapin maakunnan jälkeen toiseksi suurin alue volyymiltaan, ja sen osuus ulkomaisten lyhytvuokrauksen yöpymisten kokonaismäärästä oli 31 prosenttia. Kansainvälisten alustojen kautta varattuja yöpymisvuorokausia kirjattiin seuraavaksi eniten Pohjois-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa sekä Pirkanmaalla.

Etelä- ja Keski-Euroopan matkailijat suosivat vuokramajoitusta

Matkailijoiden lähtömaita vertailtaessa erot ovat suuria. Etelä- ja Keski-Euroopasta saapuvilla matkailijoilla lyhytvuokraus on erityisen suosittua, kun taas muista Pohjoismaista tulevat matkailijat käyttävät suhteellisesti useammin perinteisiä majoitusliikkeitä.

– Suurimmista lähtömarkkinoista espanjalaiset käyttivät lyhytvuokrausta innokkaimmin. Viime vuoden aikana espanjalaisille tilastoitiin 157 000 yöpymisvuorokautta lyhytaikaisessa vuokramajoituksessa, mikä oli lähes puolet heidän kaikista maksullisista yöpymisistään Suomessa. Virolaiset, ranskalaiset, puolalaiset, italialaiset sekä saksalaiset ovat niin ikään innokkaita lyhytvuokrauksen käyttäjiä, Heikkinen kertoo.

Saksalaiset ovat volyymiltaan selvästi suurin lähtömarkkina lyhytvuokrauksen yöpymismäärissä samoin kuin rekisteröityjen yöpymisten osalta, joten saksalaisten maksulliset yöpymiset Suomessa ylsivätkin viime vuonna jo 1,1 miljoonaan yöpymisvuorokauteen. Lyhytvuokrauksen osuus on heillä lisääntynyt vuosi vuodelta. Edellisvuoteen verrattuna kasvua vuokramökkien sekä -asuntojen yöpymisissä kertyi 35 prosenttia ja pandemiaa edeltävään aikaan nähden ne enemmän kuin tuplaantuivat.

Muuttunut matkailukäyttäytyminen näkyy tilastoissa. Matkailijat arvostavat vuokramökeissä ja -asunnoissa tilavuutta, omatoimisuutta ja paikallisuutta. Vuoden 2024 aikana ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat rekisteröidyissä majoitusliikkeissä 11 prosenttia vuoden takaisesta, kun taas kansainvälisten alustojen kautta varatut yöpymiset kasvoivat 33 prosenttia. Sama kehitys näyttäisi kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin yöpymismäärien valossa edelleen jatkuvan.

Lyhytaikaisen vuokramajoituksen tilastot perustuvat Eurostatin keräämiin tietoihin ulkomaisten alustojen kautta varatusta majoituksesta (Airbnb, Booking, Expedia Group sekä Tripadvisor) ja Tilastokeskus tuottaa Visit Finlandin Rudolf tilastopalveluun näistä tietokantataulukot. Lyhytaikaisen vuokrauksen tilastot eivät ole päällekkäisiä rekisteröityjen yöpymisten kanssa vaan täydentävät niitä.

Lyhytaikaisen vuokrauksen tilastot päivittyvät harvemmalla ja myöhäisemmällä syklillä kuin rekisteröityjen yöpymisten tilastot. Tuloksia saadaan totaalimäärissä (kaikki yöpymiset / kotimaiset / ulkomaiset) kuukausitasolla, mutta maakunta-, destinaatio- sekä lähtömarkkinakohtaisesti ainoastaan vuositasolla.

Lisätietoa löydät Visit Finlandin nettisivulta Rudolf tilastopalvelusta sekä interaktiivisesta Power BI -raportista https://www.visitfinland.fi/suomen-matkailudata/tilastopalvelu-rudolf.