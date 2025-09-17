Solistina Orkesteri
Lohjan kaupunginorkesteri esiintyy solistina konsertissa 23.10.2025 Laurentius-salissa. Ohjelmassa Elgarin Serenadi, Tarkiaisen ilmastonmuutosta käsittelevä Pohjoiset helmet sekä Schubertin keskeneräinen sinfonia. Lippuja alkaen 22 € NetTicketistä. Kapellimestarina Jukka Untamala. Kesto väliaikoineen n. 1 h 45 min.
Lohjan kaupunginorkesterin konsertissa torstaina 23.10.2025 klo 19 Laurentius-salissa solistina on itse orkesteri. Konsertissa kuullaan Edward Elgarin serenadi jousille op. 20, joka oli ensimmäinen teos, johon säveltäjä itse oli tyytyväinen. Niin ikään yleisö on ollut myötämielinen teosta kohtaan, sillä se on yksi Elgarin suosituimmista ja levytetyimmistä teoksista.
Toinen konsertissa kuultavista teoksista on Outi Tarkiaisen konsertto kamariorkesterille Pohjoiset helmet, joka on erittäin ajankohtainen kannanotto ilmaston lämpenemiseen. Teos on säveltäjän omin sanoin ”helminauhallinen pieniä karakteriosia – kunnianosoituksia pohjoisen luonnon ainutlaatuisuudelle ja sen herkälle tasapainolle”.
Schubert taasen tunnetaan laulujensa lisäksi keskeneräisistä sävellyksistään. Seitsemäs sinfonia oli rakenteellisesti jo valmis mutta orkestraatio vielä pahasti kesken, kun Schubert pani teoksensa syrjään säveltääkseen muuta. Seitsemänteen sinfoniaan hän ei koskaan sittemmin palannut. Käsikirjoitus päätyi Schubertin Ferdinand-veljeltä mm. Felix Mendelssohnin kautta Royal College of Music -kouluun Lontooseen. Sittemmin useampikin säveltäjä on täydentänyt sinfonian kokonaiseksi.
Lippuja konserttiin voi ostaa edullisesti ennakkoon NetTicketistä hintaan 22 / 27 €, sekä ovelta tuntia ennen konserttia kaikille hintaan 31 €. Lämpimästi tervetuloa konserttiin!
SOLISTINA ORKESTERI
Pohjoisen helmet
To 23.10.2025 klo 19 Laurentius-sali
Edward Elgar: Serenadi e-molli
Outi Tarkiainen: Polar Pearls (Pohjoiset helmet)
Franz Schubert (sov. Peter Stangel): Sinfonia nro 7 h-molli ”Keskeneräinen” D 759
Jukka Untamala, kapellimestari
Lohjan kaupunginorkesteri
NetTicket: 22 € / 27 €, ovelta 31 €
nt.fi/110317
Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 45 min.
